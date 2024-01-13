В алтайском селе Березовка появилась сотовая связь и быстрый интернет
Нужное оборудование поставили при содействии губернатора Виктора Томенко
13 января 2024, 20:30, ИА Амител
В селе Березовка Тюменцевского района Алтайского края появилась современная сотовая связь и быстрый интернет. Населенный пункт при этом даже не попал в программу "Устранение цифрового неравенства 2.0".
Как рассказали в Минцифры региона, сельчане обратились за помощью к губернатору Виктору Томенко на прямой линии. Он, в свою очередь, решил этот вопрос совместно с районной администрацией и оператором "Билайн".
В итоге уже 12 января в Березовке запустили базовую станцию, а также оформили SIM-карты для местных жителей.
В конце ноября 2023 года сообщили, что за 2023 год в Алтайском крае сотовая связь появилась в 46 маленьких селах.
21:02:06 13-01-2024
Даже в отдалённых сёлах есть быстрый интернет. А в центре Барнаула не могут найти технические возможности к подключению одного много квартирного дома к нормальному интернету. Хотя у соседних домов эта возможность имеется.
21:18:19 13-01-2024
Александр. (21:02:06 13-01-2024) Даже в отдалённых сёлах есть быстрый интернет. А в центре Б... Серьёзно????
21:37:49 13-01-2024
Александр. (21:02:06 13-01-2024) Даже в отдалённых сёлах есть быстрый интернет. А в центре Б... Возвращайтесь обратно в Берёзовку
21:58:16 13-01-2024
Александр. (21:02:06 13-01-2024) Даже в отдалённых сёлах есть быстрый интернет. А в центре Б... Патамушта в центре города в одном многоквартирном доме никто не живёт. По наблюдениям соседей, в тёмное время суток, особенно вечером окна не "горят". Значит либо без света сидят, либо там никого не существует.
09:20:23 14-01-2024
Гость (21:58:16 13-01-2024) Патамушта в центре города в одном многоквартирном доме никто... Нормальные люди обычно адрес дома указывают. Кудой к вам ехать-то, чтобы сделать интернет?
01:13:56 14-01-2024
Александр. (21:02:06 13-01-2024) Даже в отдалённых сёлах есть быстрый интернет. А в центре Б... Такая же проблема(
21:54:35 13-01-2024
Любой каприз за Ваши деньги.
05:46:01 14-01-2024
Да ну не может быть, в 21 веке быстрый интернет да ещё в Берёзовке.