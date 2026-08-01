Инструмент позволял за секунды создавать реалистичные фейки — от врезавшегося в небоскреб самолета до ядерных объектов

01 августа 2026, 19:51, ИА Амител

Ядерный взрыв / Сгенерировано Midjourney / amic.ru

Компания Google менее чем через сутки отключила функцию Nano Banana в веб‑версии Google Earth. Инструмент, представленный 30 июля, позволял пользователям создавать изображения на базе спутниковых снимков, аэрофотосъемки и 3D‑карт по текстовым запросам и был доступен во всем мире, сообщает Life.ru.

Причиной быстрого отключения стали массовые эксперименты пользователей и исследователей в сфере OSINT: они продемонстрировали, что сервис почти не ограничивал провокационные запросы и позволял быстро генерировать фотореалистичные, но вымышленные сцены.

Среди примеров — самолет, врезающийся в небоскреб на Манхэттене, ядерный объект в Иране, лагеря беженцев у границы США и Мексики, а также масштабная воронка от взрыва в Лос‑Анджелесе.

Один из исследователей, Хенк ван Эсс, показал, что с помощью нескольких команд смог "разместить" лагеря беженцев и "построить" ядерный объект — на это ушли считанные секунды.

Особую обеспокоенность выразило сообщество GeoConfirmed. Эксперты отметили, что Google Earth давно служит важным инструментом для проверки информации и геолокации, а появление реалистичных фейковых изображений серьезно осложняет борьбу с дезинформацией.

По мнению аналитиков, злоумышленники смогут имитировать военные объекты, менять назначение зданий или фабриковать последствия атак. Теперь проверяющим придется в первую очередь удостоверяться, что изображение не сгенерировано ИИ, и только потом анализировать само событие.

В Google заявили, что все созданные с помощью функции изображения помечались как контент, сгенерированный искусственным интеллектом, и не показывались другим пользователям в основной версии Google Earth. Тем не менее из‑за волны критики компания приняла решение временно полностью отключить инструмент. Его планируют вернуть только после внедрения более надежных механизмов защиты.