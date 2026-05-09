Разработчики популярных нейросетей продолжат блокировать пользователей из России
Иногда сервисы не блокируют учетную запись полностью, а отправляют ее на дополнительную проверку
09 мая 2026, 14:37, ИА Амител
Американские разработчики нейросетей Anthropic, OpenAI и Google продолжают усиливать выявление пользователей из неподдерживаемых регионов, включая Россию. Из-за этого россиян могут ждать новые волны блокировок сервисов Claude, ChatGPT и Gemini, заявил РИА Новости директор по экспериментальным продуктам MWS AI Сергей Пономаренко.
По словам эксперта, зарубежные компании активно совершенствуют механизмы определения пользователей из стран, где сервисы официально не поддерживаются.
«Американские компании-разработчики ИИ Anthropic, OpenAI и Google активно применяют инструменты выявления пользователей из неподдерживаемого региона и будут дальше совершенствовать их, поэтому россиян ждут новые волны блокировок в Claude, ChatGPT и Gemini», — сообщил Пономаренко.
Эксперт отметил, что особенно часто ограничения затрагивают крупные проекты и компании, когда системы фиксируют признаки корпоративного использования сервисов из России.
Пономаренко объяснил, что ИИ-платформы автоматически определяют местоположение пользователя по IP-адресу. При этом базы данных геолокации обновляются не мгновенно, поэтому некоторые адреса какое-то время могут определяться как европейские. После обновления информации сервисы автоматически активируют ограничения.
Кроме того, алгоритмы анализируют и поведение аккаунтов.
«Подозрение могут вызвать постоянные входы из разных стран за короткое время, использование известных VPN или прокси, слишком большое количество запросов, массовое создание аккаунтов, а также попытки обойти блокировки или фильтры безопасности», — пояснил специалист.
Он добавил, что иногда сервисы не блокируют учетную запись полностью, а отправляют ее на дополнительную проверку. В таких случаях доступ могут восстановить после подтверждения личности или обращения в службу поддержки. Однако при окончательной блокировке пользователь рискует потерять все сохраненные данные и историю переписок.
Также эксперт напомнил, что политики конфиденциальности зарубежных ИИ-сервисов предусматривают доступ компаний к пользовательским диалогам.
«Поэтому полную безопасность данных пользователи и компании могут обеспечить, только используя модели в закрытом контуре организации — на собственной инфраструктуре», — заключил Сергей Пономаренко.
14:50:12 09-05-2026
Русских блокируют из-за рубежа и внутри страны - Враги России и внутри и снаружи.
Как только в РФ заговорят о блокировке ИИ сразу появится подтверждение кто враг подлежащий ликвидации.
«Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами!» —заместитель Председателя Совета народных комиссаров СССР Вячеслав Михайлович Молотов, 12 часов, 22 июня 1941 года
15:00:36 09-05-2026
расизм ?
не, не слышал