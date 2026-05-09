Разработчики популярных нейросетей продолжат блокировать пользователей из России

Иногда сервисы не блокируют учетную запись полностью, а отправляют ее на дополнительную проверку

09 мая 2026, 14:37, ИА Амител

Компьютер, работа, технологии / Сгенерировано ИИ Midjourney / amic.ru

Американские разработчики нейросетей Anthropic, OpenAI и Google продолжают усиливать выявление пользователей из неподдерживаемых регионов, включая Россию. Из-за этого россиян могут ждать новые волны блокировок сервисов Claude, ChatGPT и Gemini, заявил РИА Новости директор по экспериментальным продуктам MWS AI Сергей Пономаренко.

По словам эксперта, зарубежные компании активно совершенствуют механизмы определения пользователей из стран, где сервисы официально не поддерживаются.

«Американские компании-разработчики ИИ Anthropic, OpenAI и Google активно применяют инструменты выявления пользователей из неподдерживаемого региона и будут дальше совершенствовать их, поэтому россиян ждут новые волны блокировок в Claude, ChatGPT и Gemini», — сообщил Пономаренко.

Эксперт отметил, что особенно часто ограничения затрагивают крупные проекты и компании, когда системы фиксируют признаки корпоративного использования сервисов из России.

Пономаренко объяснил, что ИИ-платформы автоматически определяют местоположение пользователя по IP-адресу. При этом базы данных геолокации обновляются не мгновенно, поэтому некоторые адреса какое-то время могут определяться как европейские. После обновления информации сервисы автоматически активируют ограничения.

Кроме того, алгоритмы анализируют и поведение аккаунтов.

«Подозрение могут вызвать постоянные входы из разных стран за короткое время, использование известных VPN или прокси, слишком большое количество запросов, массовое создание аккаунтов, а также попытки обойти блокировки или фильтры безопасности», — пояснил специалист.

Он добавил, что иногда сервисы не блокируют учетную запись полностью, а отправляют ее на дополнительную проверку. В таких случаях доступ могут восстановить после подтверждения личности или обращения в службу поддержки. Однако при окончательной блокировке пользователь рискует потерять все сохраненные данные и историю переписок.

Также эксперт напомнил, что политики конфиденциальности зарубежных ИИ-сервисов предусматривают доступ компаний к пользовательским диалогам.