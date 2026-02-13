"Государство устранилось". Эксперт оценил идею роста цен на услуги управляющих компаний
Как заявил amic.ru специалист по ЖКХ, Минстрой принимает непопулярные меры вместо системной работы по изменению ситуации в "коммуналке"
13 февраля 2026, 18:40, ИА Амител
Предлагаемая депутатами Госдумы и поддерживаемая Минстроем идея повышения стоимости услуг управляющих компаний (УК) не решит накопившихся проблем в коммунальной отрасли, для этого требуется менять подход к ее работе, а не банально увеличивать стоимость услуг, заявил amic.ru общественный деятель, эксперт по ЖКХ Яков Якубович.
Ранее стало известно о согласии Минстроя РФ на повышение тарифов на услуги управляющих компаний, о чем заявил глава ведомства Ирек Файзуллин на заседании Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ. В ходе обсуждения депутат Владимир Кошелев заявил, что в настоящее время УК лишены возможности пересматривать цены на свои услуги. По его словам, изменившиеся в начале года налоговые правила вынуждают их идти двумя путями: снижать качество обслуживания или уменьшать объем предоставляемых услуг. Файзуллин, в свою очередь, связал предстоящее повышение расценок на услуги УК с качеством предоставляемых услуг. В настоящее время депутатами Госдумы подготовлен проект закона о внесении поправок в Жилищный кодекс РФ, который будет учитывать эти новшества, а также предоставить УК механизм корректировки оплаты.Как отметил Яков Якубович, вряд ли планируемое повышение решит даже часть проблем ЖКХ, накопившихся в отрасли с начала 1990-х, с момента распада Советского Союза:
«Сегодня мы наблюдаем износ инженерно-коммунальной инфраструктуры, системно не обновлявшейся долгое время. Не было реконструкции сетей, производился точечный, заплаточный ремонт. В результате износ сетей в некоторых регионах достиг 80%».
По мнению собеседника, Минстрою, вместо простого одобрения непопулярной меры, следует начать системно решать вопросы:
«Одним из них могло бы стать развитие механизмов муниципально-частного партнерства, когда компании, на балансе которых находятся сети, могли бы брать их в концессию. Несколько лет назад такие попытки имели место в ряде городов, но успехом они не увенчались. Тогда муниципалитеты финансировали ремонт, а частники брали в долгосрочную аренду, концессию, собственность».
Якубович пояснил, почему это начинание провалилось:
«Отчасти это произошло в силу непрозрачности системы образования тарифов, отсутствия внятных правовых механизмов. Но закончились такие попытки печально — в некоторых городах продвигавшие эту идею мэры уходили со своего поста в СИЗО, а частники стали опасаться даже предлагать это. Хотя государственно-частное партнерство в этой сфере — путь перспективный и мог бы помочь решить накопившиеся проблемы».
Сегодня в российском ЖКХ наблюдается практически тупиковая ситуация, считает эксперт.
«Управляющие компании испытывают нехватку кадров, ресурсов и возможностей решить проблемы, а государство фактически устранилось, предпочитая постепенно повышать тарифы, перекладывая тяжесть ситуации на плечи потребителей, которые и без того справедливо возмущены увеличением расценок. Что касается услуг УК, то они, видимо, подорожают в рамках регулярной индексации тарифов, санкционируемой на федеральном уровне и утверждаемой региональными властями», — заключил Яков Якубович.
18:50:00 13-02-2026
Так можно договориться до того, что вместо запретов можно начать делать конкурентоспособные автомобили
18:53:26 13-02-2026
А Народ не заметил резких скачков и на продукты, я заметил по чекам недельной давности когда понял денег уходит больше обычного
18:58:31 13-02-2026
Ил (18:53:26 13-02-2026) А Народ не заметил резких скачков и на продукты, я заметил п... "Народ" заметил. Только виновными в этом считает Эпштейна. Это он, вредя нам, ценники переписывает, нехороший человек.
18:56:16 13-02-2026
Рост цен на ЖКХ - проблема, несомненно, сложная и актуальная. Но только причем тут семья индусов?
Увидев это, даже Якубович бы воскликнул - "Да ладно!!!". И глаза вытаращил, усами шевеля.
19:34:52 13-02-2026
Ну вот и все - :и так у народа денег не было а теперь просто уже ниже плинтуса.Один вопрос вот лично у нас по малахва уже 2 дня нет горячей воды а заплатили мы за двушку 13 тыс рублей блин так обидно все это бесхозяйство
20:22:54 13-02-2026
Капитал всегда ищет прибыль. А за 100% прибыль даже готов на развязывание войны и убийство. С заботой о народе - капитализм.
20:49:22 13-02-2026
т.е. с развала ссср инфраструктуру не меняли и она сгнила. ссср виноват, наверное. а деньги, что все эти годы брали и из бюджета и квартплатой - они фьюххх и "их нет", ещё давай, но всё равно мало.
21:39:14 13-02-2026
К систематическому росту тарифов на несколько процентов (как к ставшему "нормой") затюканный народ худо-бедно успел привыкнуть. А вот КРАТНОЕ(!) повышение т.н. "нормативов" - такого рода беспредел, инициированный постановлением правительства, воистину не лезет ни в какие ворота!
22:26:18 13-02-2026
Да оно много где устранилось. Посмотрите на работу тех же гайцов
01:21:50 14-02-2026
А причем здесь управляющие компании и магистральные сети? Их вотчина всё что в пределах дома
01:22:35 14-02-2026
Оно много откуда устранилось
01:24:58 14-02-2026
Индексация тарифа на текущее содержание нужна не через голосование в мкд как сейчас,а автоматически. Правда и спрашивать с ук государство должно,но этого нет. Сколько не заплати как в прорву,бухгалтерия предельно мутная,сметы завышены
09:06:43 14-02-2026
Ну, что вы все стонете? УК практически ничего не решают.Это капитализм решает. Его задача -получение максимальной ПРИБЫЛИ. тем более , если нет конкуренции.Наверно,большинство комментаторов -молодые люди, до 40-45 лет, вряд ли изучали или читали Маркса. Мы, старичье, его даже изучали в ВУЗах, но через хихиканье, не принимали всерьез ,особенно, студенты технических ВУЗов, видя, какой уровень жизни был у нас, какой в США, забывая, что Россия и СССР прошли в 20 веке через 3 войны,т.е. полной разрухи экономики, что Зап. страны все вплоть до мельчайших стран имели колонии, из которых они привозили в метрополии богатства, а Россия и СССР восстанавливались своими силами, за все необходимое оборудование платили золотишком., считали, что нам вешали лапшу на уши. И не очень анализировали слова Маркса, что " Капитализм в силу своей хищнической НЕНАСЫТНОЙ ПРИРОДЫ нещадно стремится эксплуатировать : использовать, израсходовать, поглотить, выжать все соки, тем самым полностью уничтожить источники своих богатств -ПРИРОДУ и ЧЕЛОВЕКА". Вот сегодня у нас капитализм с вытекающими последствиями для большинства.И посмотрите, кому принадлежит РОсводоканал и СГК Сибири, Урала, фирм, которые дают воду и тепло в холодных Сибири и Урале. И увидите, что роль УК очень маленькая.
10:24:58 14-02-2026
Капитализм виноват?
Да мы сами уже 26 лет за этот "капитализм" голосуем обеими руками.
11:14:13 14-02-2026
Дедушка, а вы хихикали в какую сторону? Сравнивая уровень жизни США и СССР, неужели при социализме лучше жили? Возьмите, скандинавские страны, там небыло такого развала как в Европе, а уровень жизни впечатляет. И да, там тоже капитализм. Назовите страну где хорошо при социализме. Везде нищета и убогость. Может не *измах* дела, а правильной экономической полититке государства.
13:31:06 14-02-2026
Горожанину (11:14:13 14-02-2026) Дедушка, а вы хихикали в какую сторону? Сравнивая уровень жи... Малыш, ты мало читаешь, даже сейчас, когда доступна вся информация через Инет, находятся молодые, но недалекие люди.
Все кап.страны улучшали положения трудящихся исключительно с оглядкой на СССР и благодаря своему забастовочному и профсоюзному движению. Еще лет 30 и вся социалка в благополучных странах будет ниже, чем была при Советах. Не тешьте себя иллюзиями, не бывает "капитализма с человеческим лицом", они возьму "своё".
18:26:08 14-02-2026
Гость (13:31:06 14-02-2026) Малыш, ты мало читаешь, даже сейчас, когда доступна вся инфо... Деда, отстань со своим советским прошлым! Никто не хочет из молодых к нему вернуться. А ваше мнение уже никому не интересно! Доживайте как есть!
16:07:35 14-02-2026
Горожанину (11:14:13 14-02-2026) Дедушка, а вы хихикали в какую сторону? Сравнивая уровень жи... Я очень ценю, как я жил при СССР. Прежде всего родители, по сути не имевшие даже среднего образования(у мамы вообще 3 класса церковно-приходской школы) , благодаря СССР, спокойно разрешили мне в 17 лет уехать в Томск, где я сдал вступительные экзамены на радиофизический факультет Томского государственного университета.Причем, вступительные экзамены в количестве 5, это не то, что сейчас 3 экзамена в 11 классе .Потом интереснейшая работа, а перед этим 5-6 курс учеба и работа на предприятии,куда был распределен. Получал 70 руб. стипендии и работал на 70 руб.техником. Это были приличные деньги по тем временам.Для студентов того времени с 1 ноября по 1 апреля билеты на самолеты и поезда продавались со скидкой 50%.После окончания ВУЗа дали жилье. Потом ребенку детсад.На предприятии были детсады, общежития, две базы рыбака и охотника, летний дом отдыха на Оби, санаторий -профилакторий в лесу под Барнаулом, Бассейн с спортивными залами "Аврора",шло строительства жилья, кооперативные квартиры однокомнатные давали даже одиноким парням и девушкам с рассрочкой на 20 лет и под 2 %.Причем, не разрешалось изымать от месячной зарплаты более 30%,семьей объездили пол СССР, побывали почти во всех союзных республиках. Не был в Скандинавии, но конда в 60-х были в Киеве, Минске, других городах, бывших под фашистами, глядя на фото, как фашисты их уничтожали, глядя на новые города, понимаешь, сколько денег было потрачено на восстановление. А какие театры Москвы, Ленинграда, Украины приезжали к нам на полновесные гастроли , какое получали удовольствие от этих спектаклей оперы, балета, драматических.И билеты по цене были доступны всем, даже студентам из "общаг". Конечно, много было недостатков, многое не получилось при социализме. Но и современный капитализм, если это у нас капитализм, а не что-то непонятное, то стоило ли разрушать ту систему, а не двигаться далее, как Китай, совершенствуя систему.
А хихикали мы, ещё недалекими по уму были, считали, что на Истории КПСС, политэкономиях капитализма и социализма, на историческом материализме, на Научном коммунизме, нам впихивали чепуху, забывали, почему-то жили лучше на Западе, забывали про прошлые сложнейшие десятилетия СССР .Только с годами начинаешь понимать, насколько в СССР была стабильная, спокойная жизнь, когда можно было отдавать работе даже больше, чем положено, времени, лишь бы работа была успешно сделана, с хорошим результатом. Мы и гордились великими достижениями СССР , к чему многие работающие приложили руки. Видимо, Вы правы, где-то не сработали наши идеологи и экономисты после
1953 года, разрушив социализм по Сталину(именно такой сейчас в Китае, как сказал СИ0), но не создав более прогрессивный социализм по сравнению с социализмом Сталина, когда было сочетание государственной собственности на средства производства, и коллективных собственностей колхозов, кооперативов, артелей, собственности единоличников, которые очень много делали для покрытия потребностей жизни людей. Но искореженных Никитой Сергеевичем Хрущевым, который из всего сделал госсобственность.
Сумбурно написано, но вроде можно понять мои мысли.
18:40:20 14-02-2026
Горожанин. (16:07:35 14-02-2026) Сумбурно написано, но вроде можно понять мои мысли. Что бы понять, надо быть немного постарше 40 годиков хотя бы и читать не только Пелевина. А сейчас "без Ай Фона ты лошара", так и живет молодняк.
09:47:57 15-02-2026
Горожанин. (16:07:35 14-02-2026) Я очень ценю, как я жил при СССР. Прежде всего родители, по ... "" где-то не сработали наши идеологи и экономисты после
1953 года, разрушив социализм по Сталину" это отмена крепостного права-ошибка?ну,ну...
09:53:59 16-02-2026
Горожанин. (16:07:35 14-02-2026) Я очень ценю, как я жил при СССР. Прежде всего родители, по ... Всё правильно вы говорите о тех достижениях социализма,но я бы сильно не идеализировал это ,так как надо помнить через какую кровь,лишения и жертвы простого народа был воплощён этот "социализм по Сталину."Да,уже в годы развитого социализма жизнь стала получше,поспокойней с перспективой.Но.Вопрос в том ,на каком основании нас лишили тех достижений и плоды того развития передали в жадные частные руки?Кто из нас голосовал или соглашался на этот грабёж?Почему из нас высасывают последнюю кровь за те природные ресурсы,которые вроде бы должны принадлежать стране и соответственно народу?Вы говорите ,капитализм.Так капитализм в большинстве стран на планете и люди то там живут на порядок лучше нашего.Так что ,думаю,основная причина не в самом капитализме,а в какой то иной причине,специфичной именно для нашей страны.У вас нет такого ощущения?