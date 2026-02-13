"Государство устранилось". Эксперт оценил идею роста цен на услуги управляющих компаний

Как заявил amic.ru специалист по ЖКХ, Минстрой принимает непопулярные меры вместо системной работы по изменению ситуации в "коммуналке"

13 февраля 2026, 18:40, ИА Амител

Семья получила квитанцию за ЖКУ / Изображение сгенерировано YandexGPT 5 Pro / amic.ru

Предлагаемая депутатами Госдумы и поддерживаемая Минстроем идея повышения стоимости услуг управляющих компаний (УК) не решит накопившихся проблем в коммунальной отрасли, для этого требуется менять подход к ее работе, а не банально увеличивать стоимость услуг, заявил amic.ru общественный деятель, эксперт по ЖКХ Яков Якубович.

Ранее стало известно о согласии Минстроя РФ на повышение тарифов на услуги управляющих компаний, о чем заявил глава ведомства Ирек Файзуллин на заседании Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ. В ходе обсуждения депутат Владимир Кошелев заявил, что в настоящее время УК лишены возможности пересматривать цены на свои услуги. По его словам, изменившиеся в начале года налоговые правила вынуждают их идти двумя путями: снижать качество обслуживания или уменьшать объем предоставляемых услуг. Файзуллин, в свою очередь, связал предстоящее повышение расценок на услуги УК с качеством предоставляемых услуг. В настоящее время депутатами Госдумы подготовлен проект закона о внесении поправок в Жилищный кодекс РФ, который будет учитывать эти новшества, а также предоставить УК механизм корректировки оплаты.Как отметил Яков Якубович, вряд ли планируемое повышение решит даже часть проблем ЖКХ, накопившихся в отрасли с начала 1990-х, с момента распада Советского Союза:

«Сегодня мы наблюдаем износ инженерно-коммунальной инфраструктуры, системно не обновлявшейся долгое время. Не было реконструкции сетей, производился точечный, заплаточный ремонт. В результате износ сетей в некоторых регионах достиг 80%».

По мнению собеседника, Минстрою, вместо простого одобрения непопулярной меры, следует начать системно решать вопросы:

«Одним из них могло бы стать развитие механизмов муниципально-частного партнерства, когда компании, на балансе которых находятся сети, могли бы брать их в концессию. Несколько лет назад такие попытки имели место в ряде городов, но успехом они не увенчались. Тогда муниципалитеты финансировали ремонт, а частники брали в долгосрочную аренду, концессию, собственность».

Якубович пояснил, почему это начинание провалилось:

«Отчасти это произошло в силу непрозрачности системы образования тарифов, отсутствия внятных правовых механизмов. Но закончились такие попытки печально — в некоторых городах продвигавшие эту идею мэры уходили со своего поста в СИЗО, а частники стали опасаться даже предлагать это. Хотя государственно-частное партнерство в этой сфере — путь перспективный и мог бы помочь решить накопившиеся проблемы».

Сегодня в российском ЖКХ наблюдается практически тупиковая ситуация, считает эксперт.