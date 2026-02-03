Изъятие в пользу "Мира". Экономист оценил идею ограничений оборота Visa и Mastercard

Финансовый аналитик назвал amic.ru действия властей в отношении зарубежных платежных систем мягкими и запоздалыми

03 февраля 2026, 14:00, ИА Амител

Кошелек с картами банков / Фото: amic.ru

Ограничительные меры в отношении банковских карт Visa и Mastercard вполне оправданны. Исходя из текущей геополитической ситуации на территории РФ в период военного конфликта должна использоваться национальная платежная система, заявил amic.ru экономист, член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев.

Ранее о возможном предоставлении Центробанку правовых возможностей ограничивать использование в РФ карточек Visa и Mastercard для оплаты товаров и услуг заявил председатель комитета Госдумы по финансовым рынкам Анатолий Аксаков. Предлагается дать полномочия Центральному банку, чтобы некоторые виды этих Visa и Mastercard не могли использоваться для оплаты товаров и услуг. Дело в том, что в 2022 году платежные системы ушли из России. Речь идет о поэтапном процессе. Приоритет будет отдаваться российской карте.Александр Разуваев отметил, что депутаты в мягкой форме переводят сограждан на использование карт платежной системы "Мир".

«По большому счету, наши финансовые руководители должны поставить жесткое условие — в течение трех месяцев люди должны сдать Visa и Mastercard, получить новую карточку "Мир". В текущих условиях это было бы понятно и объяснимо. Более этого, это надо было сделать в самом начале СВО», — подчеркнул собеседник.

По его мнению, власть не идет на радикальные шаги для обеспечения экономической самостоятельности, так как старается как можно меньше беспокоить население:

«Руководство страны неохотно идет на шаги, выводящие граждан из зоны комфорта, пусть даже не очень сильно. Между тем финансовых инструментов, удобных для наших соотечественников, сейчас предостаточно. Банки предлагают привлекательные программы, появились так называемые "исламские карты", работающие по принципам исламского банкинга и так далее. Реализовать свою финансовую активность желающим сегодня ничего не мешает», — заключил финансовый аналитик.

Ранее россиян призвали срочно заменить карты Visa и Mastercard из-за кражи данных. Хоть карты по‑прежнему функционируют на территории страны, у них истек срок действия сертификатов безопасности.