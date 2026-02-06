"Из области желаний". Аналитик оценил возможное падение доллара до 40 рублей
Эксперт отметил amic.ru, что слишком сильный рубль убьет ранее выстроенное импортозамещение
06 февраля 2026, 15:29, ИА Амител
Укрепление российской валюты не приведет к падению стоимости доллара до 40 рублей, более того, резкого обвала не допустят Минфин США и ФРС. Теоретически рубль может укрепиться до 70 рублей. Об этом в беседе с amic.ru рассказал аналитик ФГ "Финам" Александр Потавин.
Ранее председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил "Парламентской газете", что рубль, согласно некоторым прогнозам, может укрепиться до 40 рублей за доллар. Потому что "американцы довольно активно эмитируют свои денежные знаки, и эта эмиссия не остается незамеченной на рынках". По этой причине "курс доллара снижается". Кроме того, страны БРИКС сейчас в значительной степени отказываются от доллара и евро на мировых рынках, используя для расчетов национальные валюты. По мнению Аксакова, сейчас заметны тенденции, ведущие к снижению курса доллара.Как отметил Александр Потавин, курс доллара за 40 рублей — из области стратегических желаний отдельных политиков, а не тактической реальности:
«Все дело в том, что аргументы Анатолия Аксакова в пользу вышеуказанного сценария не слишком реалистичны».
Собеседник допустил, что высокий госдолг США и потенциальное снижение уровня ключевой ставки ФРС могут создать риски для некоторого ослабления курса доллара:
«Но максимум, чего ждут подавляющее большинство участников рынка от американской валюты в этом году — это чуть более низкий уровень, чем в прошлом году. Резкого обвала доллара на 30–40% не допустят Минфин США и ФРС. Доллар был и на ближайшие десятилетия остается главной резервной валютой в нестабильном мире».
Не приведет к доллару за 40 рублей и политика укрепления российской валюты, уверен Александр Потавин:
«Это не выдерживает никакой критики, поскольку Россия — это ключевой сырьевой экспортер и стране нужна контролируемая слабеющая валюта. В этом случае в бюджете будут деньги на текущие расходы и на инвестиции в будущие проекты. А при курсе 40 рублей в страну хлынет поток дешевого импорта, который в корне убьет все ранее выстроенное импортозамещение».
Резкое падение внутреннего производства в России и обвал экспорта будет почти гарантировано, уверен эксперт, отмечая, что "радость от столь низкого курса доллара будет очень короткой и с печальными последствиями".
В целом собеседник не видит аргументов в пользу снижения курса американской валюты до столь низких отметок:
«Текущее бюджетное правило, при котором растет продажа валюты при снижении цены на нефть (и наоборот) стабилизирует рубль, но не гарантирует его сильного укрепления».
Поэтому курс 40 рублей за доллар крайне маловероятен в будущем, выразил убеждение Александр Потавин:
«Теоретически рубль может укрепиться до 70 рублей, в идеальной ситуации роста цен на нефть устойчиво выше 100 долларов за баррель, при сохранении тенденции падения индекса доллара. Также мы не исключаем локального усиления курса рубля в ситуации достижения мира на Украине, даже в формате "заморозки" конфликта, что создаст для российской экономики и рынков ряд позитивных моментов в виде смягчения части санкций и восстановления инвестиционного спроса на рублевые активы, а значит, и российскую валюту».
В то же время Потавин обращает внимание, что курс рубля долгосрочно всегда слабеет, поэтому чем ниже сейчас оттягивается маятник курса доллара вниз, тем сильнее он затем полетит вверх.
«Курс доллара всегда возвращается на те уровни, где он однажды уже побывал. Стоит только изменить правила игры. Например, открыть в прежних объемах возможность свободно выводить валюту за рубеж. Однажды это должно случиться, поэтому у нас нет сомнений в том, что соотношение рубля и доллара когда-нибудь вернется на максимумы 2024 года в район 110 рублей — все дело только в сроках. Кто-то ждет, что это может случиться уже через год, а кто-то — через три-четыре года. Поэтому мы полагаем, что вероятность ослабления рубля в ближайшие год-два многократно выше, чем его значительного укрепления», — заключил аналитик ФГ "Финам".
15:52:30 06-02-2026
Да не станут в ЦБ и правительстве рупь укреплять. Партнеры не поймут-с...
19:28:41 06-02-2026
Пока эти правители у власти, то опа России будет только расти.
21:27:50 06-02-2026
Обвалить доллар,запросто!!!!! Просто обеспечить,привязать,рубль к золоту!!!! И все!!!!
22:23:37 06-02-2026
Вот только цены всё равно вырастут, а ЗП могут и снизить
07:40:48 07-02-2026
какая разница сколько стоит доллар- пускай даже рубль- цены как росли так и будут расти. Я не эксперт- просто знаю.