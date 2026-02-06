Эксперт отметил amic.ru, что слишком сильный рубль убьет ранее выстроенное импортозамещение

06 февраля 2026, 15:29, ИА Амител

Доллар. Деньги. Курс валют / Фото: amic.ru

Укрепление российской валюты не приведет к падению стоимости доллара до 40 рублей, более того, резкого обвала не допустят Минфин США и ФРС. Теоретически рубль может укрепиться до 70 рублей. Об этом в беседе с amic.ru рассказал аналитик ФГ "Финам" Александр Потавин.

Ранее председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил "Парламентской газете", что рубль, согласно некоторым прогнозам, может укрепиться до 40 рублей за доллар. Потому что "американцы довольно активно эмитируют свои денежные знаки, и эта эмиссия не остается незамеченной на рынках". По этой причине "курс доллара снижается". Кроме того, страны БРИКС сейчас в значительной степени отказываются от доллара и евро на мировых рынках, используя для расчетов национальные валюты. По мнению Аксакова, сейчас заметны тенденции, ведущие к снижению курса доллара.Как отметил Александр Потавин, курс доллара за 40 рублей — из области стратегических желаний отдельных политиков, а не тактической реальности:

«Все дело в том, что аргументы Анатолия Аксакова в пользу вышеуказанного сценария не слишком реалистичны».

Собеседник допустил, что высокий госдолг США и потенциальное снижение уровня ключевой ставки ФРС могут создать риски для некоторого ослабления курса доллара:

«Но максимум, чего ждут подавляющее большинство участников рынка от американской валюты в этом году — это чуть более низкий уровень, чем в прошлом году. Резкого обвала доллара на 30–40% не допустят Минфин США и ФРС. Доллар был и на ближайшие десятилетия остается главной резервной валютой в нестабильном мире».

Не приведет к доллару за 40 рублей и политика укрепления российской валюты, уверен Александр Потавин:

«Это не выдерживает никакой критики, поскольку Россия — это ключевой сырьевой экспортер и стране нужна контролируемая слабеющая валюта. В этом случае в бюджете будут деньги на текущие расходы и на инвестиции в будущие проекты. А при курсе 40 рублей в страну хлынет поток дешевого импорта, который в корне убьет все ранее выстроенное импортозамещение».

Резкое падение внутреннего производства в России и обвал экспорта будет почти гарантировано, уверен эксперт, отмечая, что "радость от столь низкого курса доллара будет очень короткой и с печальными последствиями".

В целом собеседник не видит аргументов в пользу снижения курса американской валюты до столь низких отметок:

«Текущее бюджетное правило, при котором растет продажа валюты при снижении цены на нефть (и наоборот) стабилизирует рубль, но не гарантирует его сильного укрепления».

Поэтому курс 40 рублей за доллар крайне маловероятен в будущем, выразил убеждение Александр Потавин:

«Теоретически рубль может укрепиться до 70 рублей, в идеальной ситуации роста цен на нефть устойчиво выше 100 долларов за баррель, при сохранении тенденции падения индекса доллара. Также мы не исключаем локального усиления курса рубля в ситуации достижения мира на Украине, даже в формате "заморозки" конфликта, что создаст для российской экономики и рынков ряд позитивных моментов в виде смягчения части санкций и восстановления инвестиционного спроса на рублевые активы, а значит, и российскую валюту».

В то же время Потавин обращает внимание, что курс рубля долгосрочно всегда слабеет, поэтому чем ниже сейчас оттягивается маятник курса доллара вниз, тем сильнее он затем полетит вверх.