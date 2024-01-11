Томенко: аэропорт Барнаула за 2023 год обслужил рекордное число пассажиров
По словам главы региона, такие показатели являются очередным подтверждением роста как деловой, так и туристической активности в Алтайском крае
11 января 2024, 17:58, ИА Амител
За 2023 год аэропорт Барнаула обновил рекорд и обслужил свыше 723 тысяч пассажиров – это больше, чем жителей в столице Алтайского края. Об этом в своем Telegram-канале рассказал губернатор Виктор Томенко.
Рост по сравнению с 2022 годом также оказался рекордным – 15%. По словам главы региона, такие показатели являются очередным подтверждением роста как деловой, так и туристической активности в Алтайском крае.
"Нет сомнений, что новый терминал на 1 миллион человек, строительство которого началось прошлой осенью, будет востребован", – заключил губернатор. Напомним, в аэропорту Барнаула в декабре 2023 года начались работы по возведению нового терминала. Завершить строительство планируют в 2025 году. Его пропускная способность составит 1,1 млн пассажиров в год, а площадь будет в два раза больше, чем в аэропорту в настоящее время.
18:06:43 11-01-2024
Это.... 7-8 самолетов в сутки... На флайрадар посмотрите например Инчхон... 7-8 бортов за полчаса
18:19:52 11-01-2024
Гена (18:06:43 11-01-2024) Это.... 7-8 самолетов в сутки... На флайрадар посмотрите нап... а с какой целью вы сравниваете провинциальный аэропорт с одним из крупнейших аэропортов мира?
22:12:33 11-01-2024
Элен без ребят (18:19:52 11-01-2024) а с какой целью вы сравниваете провинциальный аэропорт с одн... Апочему Барнаул не стал еще крупным аэропортом мира?Здесь туркластер здесь Горный Алтай-красивейшие места..
20:33:59 11-01-2024
Тут надо не рекорды ставить , а задуматся ,чтобы последние жители неразбежались.
09:21:48 12-01-2024
9-го задержали 3 рейса в Москву, а в зале ожидания больше половины свободных мест. Для кого эта новая стройка, для набивания карманов? Чьих?
12:50:45 12-01-2024
Конечно рекордное: местные валят из края, а таджики прилетают взамен местным