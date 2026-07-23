Греция почти получила разрешение перевозить российский газ

Страны ЕС подготовили компромиссное решение для 21-го пакета санкций

23 июля 2026, 12:15, ИА Амител

Европа, Евросоюз / Изображение сгенерировано ИИ Midjourney / amic.ru

Страны Евросоюза подготовили компромиссный вариант 21-го пакета антироссийских санкций, который позволит европейским судовладельцам продолжать транспортировку российского сжиженного природного газа (СПГ), сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на Financial Times.

По данным издания, объем перевозок будет ограничен уровнем прошлого года. Окончательное решение пока не принято — послы стран-участниц планируют согласовать его на ближайшем заседании.

Ранее Еврокомиссия настаивала на полном запрете транзита, что вызвало резкий протест Греции и блокировку документа со стороны Афин более чем на неделю.

«Афины добиваются уступок со стороны ЕС, потому что запрет на транзит российского СПГ фактически разрушит Dynagas», — заявлял греческий постпред.

Во время переговоров по санкциям он, в том числе, утверждал, что треть флота компании — это уникальные танкеры ледового класса Arc7 стоимостью порядка 300 млн долларов каждый. Использовать эти суда на других маршрутах, кроме как для вывоза газа с "Ямал СПГ", невозможно, и судовладелец будет вынужден перепродать их покупателям за пределами Запада. Всего в управлении Dynagas находится 27 газовозов.

Предложенный компромисс вызвал недовольство у ряда европейских чиновников. Один из высокопоставленных собеседников издания назвал сделку "вопиющей" уступкой.

Европейские страны провели уже несколько переговоров по 21-му пакету санкций против России, но так и не смогли его согласовать. Новые ограничения должны затронуть около 250 физических и юридических лиц.