Гроб будет пустой. Убитых экс-мэра Самары и его жену собираются похоронить близкие друзья

Адвокаты семьи собирают документы, чтобы официально признать умершими чету Тарховых

21 марта 2025, 13:20, ИА Амител

Бывший мэр Самары Виктор Тархов / Фото: кадр из новостного выпуска ГТРК "Самара"

Близкие друзья бывшего мэра Самары Виктора Тархова и его жены Натальи пытаются организовать их похороны и процедуру прощания. Об сообщает самарский журналист Виталий Папилкин в своем Telegram-канале.

В данный момент адвокаты семьи собирают документы, чтобы официально признать супругов Тарховых умершими.

Источник рассказал, что из-за невозможности найти тела погибших гробы будут пустыми.

"Гроб будет пустой. Да, это необычно, но такое бывает, когда, например, случаются катастрофы и кораблекрушения, после которых найти тела погибших не представляется возможным. И, конечно, мы хотим заказать для Виктора Александровича и Натальи Ивановны солидные гробы. Пригласим православного священника и по-человечески с ними простимся", – рассказал собеседник канала.

Напомним, экс-мэр Самары Виктор Тархов и его жена Наталья пропали в начале января. 5 февраля правоохранительные органы объявили супружескую пару убитой. У следователей изначально был лишь один подозреваемый – единственная внучка Тарховых, Екатерина Бельская. Когда правоохранители пришли к ней в квартиру с обыском, то нашли документы и телефоны Виктора и Натальи. В течение месяца девушка отправляла СМС от имени своих бабушки и дедушки, чтобы скрыть от знакомых их пропажу.

Также Бельская попала на камеры наблюдения. На записях видно, как она заходит в подъезд и выходит из него с большими бочками и черными пакетами. На фоне этого у следствия возникло предположение, что это могут быть останки жертв, которые она частями развозила по городским мусоркам. По GPS-трекерам следователи отследили мусоровозы, работавшие в дни пропажи Тарховых. Основным местом поисков стал мусорный полигон "Преображенский". Однако поиски закончились безрезультатно.

Помимо этого, криминалисты обнаружили в квартире следы крови и частицы кровеносных сосудов. Исследование показало, что они принадлежат убитым супругам Тарховым. Также стало известно, что подозреваемая избавилась от мебели в квартире убитых, чтобы скрыть следы преступления.

28 февраля Екатерина Бельская призналась в совершении преступления. Девушка рассказала, что убила родственников с целью завладения их имуществом. Она отравила супругов и заморозила тела азотом, после чего ее сообщник их расчленил. Останки они вместе раскидали по мусорным контейнерам в Самаре. Бельской назначили амбулаторную психолого-психиатрическую экспертизу. Соучастник находится за пределами региона, его объявили в розыск.