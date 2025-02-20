Правда ли, что внучку, которую обвиняют в убийстве экс-мэра Самары, признают невменяемой?
На судебном заседании Екатерина Бельская была отстраненной и почти не разговаривала
20 февраля 2025, 13:20, ИА Амител
Психологическое состояние Екатерины Бельской, которую обвиняют в жестоком убийстве бывшего мэра Самары и его жены, активно обсуждают в СМИ. Единственная внучка Виктора и Натальи Тарховых появилась на судебном заседании, где пыталась опротестовать свой арест. Девушка выглядела отрешенной и почти ничего не говорила.
Некоторые издания допускают, что у Бельской психологические проблемы, из-за которых она может оказаться не в тюрьме, а на принудительном лечении.
О том, могут ли признать внучку Тарховых невменяемой, – в материале amic.ru.
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Правда ли, что обвиняемая в убийстве экс-мэра Самары и его жены ни с кем не разговаривает?
"Екатерина за решеткой вела себя довольно отстраненно и безучастно. От той Кати Бельской с фотографий в социальных сетях ничего не осталось: она куталась в бесформенный пуховик и собрала волосы в пучок. Ее глаза были практически всегда опущены в пол, руки Екатерина прятала в карманы", – пишет издание. Корреспондент "КП" сообщил, что обвиняемая поначалу отвечала на вопросы односложно. Позднее стала жаловаться, что не слышит участников заседания, а также перебивать прокурора. В какой-то момент Бельская вообще начала спрашивать, в каком именно заседании она участвует.
Девушка также пыталась задавать вопросы судье уже после вынесения вердикта.
Журналисты, которых допустили на суд, отметили, что девушка выглядела отрешенной и "включилась" в процесс только ближе к концу. Отсюда и начались разговоры о ее психологическом состоянии.
При этом многие СМИ отмечают, что со следователями Бельская не разговаривает с самого начала.
Могут ли признать внучку Тарховых невменяемой?
"Находясь в сопоре, по сути, человек практически спит. Он может слышать обращенные к нему вопросы и даже ответить на них. Но делает это автоматически, не осознавая сути вопроса и не продумывая свой ответ", – цитирует его издание. При этом он подчеркнул, что для сопора нужны веские причины, зачастую ими становятся тяжелые травмы головы.
В любом случае, точный диагноз (или его отсутствие) станет известен только после экспертизы. По данным Telegram-канала Mash, уже в ближайшее время Екатерину Бельскую отправят в одну из самарских психиатрических лечебниц, где будут тщательно обследовать. Там она проведет не меньше месяца.
Психиатр Роман Чепиков в беседе с Mash высказал мнение, что девушку, скорее всего, признают адекватной.
13:34:36 20-02-2025
уж больно ретиво все обставлено, в смысле преступление.
т.е. когда планировали и реализовывали то там никаких стрессов не было.
а это, на минуточку, тот еще стресс.
такое ощущение, что уши по серьезнее должны торчать, из всей этой ситуации.
17:38:03 20-02-2025
вот и целуйте в попы дальше своих внуков, как итог однажды укокошат