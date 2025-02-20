На судебном заседании Екатерина Бельская была отстраненной и почти не разговаривала

20 февраля 2025, 13:20, ИА Амител

Обвиняемая в убийстве Екатерина Бельская / Фото: СК РФ

Психологическое состояние Екатерины Бельской, которую обвиняют в жестоком убийстве бывшего мэра Самары и его жены, активно обсуждают в СМИ. Единственная внучка Виктора и Натальи Тарховых появилась на судебном заседании, где пыталась опротестовать свой арест. Девушка выглядела отрешенной и почти ничего не говорила.

Некоторые издания допускают, что у Бельской психологические проблемы, из-за которых она может оказаться не в тюрьме, а на принудительном лечении.

О том, могут ли признать внучку Тарховых невменяемой, – в материале amic.ru.

1 Отпустили ли Екатерину Бельскую из СИЗО? Нет. Ее апелляция была отклонена. Суд постановил оставить обвиняемую в СИЗО.

2 Правда ли, что обвиняемая в убийстве экс-мэра Самары и его жены ни с кем не разговаривает? Разговаривает, но очень мало. О том, как прошло заседание, рассказало издание "КП-Самара" . Обвиняемая участвовала в процессе по видеосвязи из камеры в СИЗО. "Екатерина за решеткой вела себя довольно отстраненно и безучастно. От той Кати Бельской с фотографий в социальных сетях ничего не осталось: она куталась в бесформенный пуховик и собрала волосы в пучок. Ее глаза были практически всегда опущены в пол, руки Екатерина прятала в карманы", – пишет издание. Корреспондент "КП" сообщил, что обвиняемая поначалу отвечала на вопросы односложно. Позднее стала жаловаться, что не слышит участников заседания, а также перебивать прокурора. В какой-то момент Бельская вообще начала спрашивать, в каком именно заседании она участвует. Девушка также пыталась задавать вопросы судье уже после вынесения вердикта. Журналисты, которых допустили на суд, отметили, что девушка выглядела отрешенной и "включилась" в процесс только ближе к концу. Отсюда и начались разговоры о ее психологическом состоянии. При этом многие СМИ отмечают, что со следователями Бельская не разговаривает с самого начала.

3 Могут ли признать внучку Тарховых невменяемой? Такой вариант возможен, но пока никакой конкретики нет. Для того чтобы установить степень вменяемости Бельской, потребуется проведение экспертизы. СМИ выдвинули две версии того, что может происходить с девушкой. Первая – она перестала разговаривать на фоне стресса после всего пережитого за последние два месяца. Вторая – у Бельской могло развиться состояние сопора. Как это происходит, изданию "КП-Самара" пояснил психиатр Антон Елисеенко. "Находясь в сопоре, по сути, человек практически спит. Он может слышать обращенные к нему вопросы и даже ответить на них. Но делает это автоматически, не осознавая сути вопроса и не продумывая свой ответ", – цитирует его издание. При этом он подчеркнул, что для сопора нужны веские причины, зачастую ими становятся тяжелые травмы головы. В любом случае, точный диагноз (или его отсутствие) станет известен только после экспертизы. По данным Telegram-канала Mash, уже в ближайшее время Екатерину Бельскую отправят в одну из самарских психиатрических лечебниц, где будут тщательно обследовать. Там она проведет не меньше месяца. Психиатр Роман Чепиков в беседе с Mash высказал мнение, что девушку, скорее всего, признают адекватной.

4 Почему в убийстве обвиняют единственную внучку Тарховых? Главной уликой стали записи с камер видеонаблюдения во дворе дома Виктора и Натальи Тарховых. На кадрах видно, как супружеская пара заходит в свой подъезд, а после этого уже не выходит из него. Зато зафиксировано, что потом в этот дом неоднократно заходила внучка Тарховых, Екатерина. Она заносила большие бочки, а выносила черные пластиковые пакеты. Задержали Бельскую после обыска в ее квартире – там нашли личные вещи, документы и телефоны Виктора и Натальи. Поэтому она стала единственной подозреваемой, а затем и обвиняемой. Позже криминалисты обнаружили в квартире Тарховых следы крови и частицы кровеносных сосудов. По уточненной предварительной версии, пару забили насмерть.

5 Нашли ли тела убитых Виктора Тархова и его жены? Нет. До сих пор ни тела, ни их останки не обнаружили. Результатов не дали даже недельные поиски на мусорном полигоне "Преображенка", куда, предположительно, могли попасть фрагменты тел. В поисковых работах приняли участие более ста человек с привлечением тяжелой техники. Существует версия, что тела убитых Виктора и Натальи могли растворить в кислоте. В этом случае от них могли остаться только зубы, что делает обнаружение практически невозможным.