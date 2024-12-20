"Гроссмейстер". Замминистра культуры Алтая поразился ответом Путина о сыне Байдена

Алексей Бочаров восхищен Владимиром Путиным

20 декабря 2024, 11:50, ИА Амител

Картина Ильи Репина "Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года"

Заместитель министра культуры Алтайского края Алексей Бочаров поразился ответом президента страны Владимира Путина в ходе прямой линии о помиловании главой Белого дома Джо Байденом своего сына. Пост об этом Алексей Бочаров разместил на своей странице в сети "ВКонтакте". Чиновник уверен, что Путин своим ответом "поразил" несколько целей одновременно и на это способен далеко не каждый профессиональный историк.

"Глубочайшее знание истории России. Президент совершенно свободно оперирует историческими фактами, выстраивает причинно-следственные связи, использует все семь ключевых видов исторического анализа. Поверьте, не каждый историк столь свободно пользуется этим инструментарием, как наш президент", – написал Алексей Бочаров.

По словам чиновника, его восхитила аналогия с семейными трагедиями Ивана Грозного, Петра Первого, Иосифа Сталина.

"Так или иначе, он провоцирует на сравнение двух моделей поведения лидеров нации по разные стороны океана. В одном случае – жертвование в интересах государства самым дорогим, что имеет отец. В другом... Ну, вы поняли. И, собственно, оценка поступка. "Я думал, Байден больше политик, но он оказался больше человеком". Вот это даже комментировать не буду. Это очень многослойно. Пытаюсь сейчас посчитать количество целей, пораженных одним орешн... ответом. Гроссмейстер. Умеющий оценить да оценит", – так закончил свой пост Алексей Бочаров.

19 декабря в Москве прошла прямая линия президента страны Владимира Путина. Во время нее один из журналистов попросил главу государства дать оценку действиям президента США Джо Байдена, который помиловал своего сына, хотя ранее не собирался этого делать.

Алексей Бочаров активно пишет посты на своей странице во "ВКонтакте". Так, например, чиновник высказался по поводу смерти выдающегося французского актера Алена Делона, умершего 18 августа на 88-м году жизни. Чиновник припомнил легенде кино неоднозначные высказывания на тему проведения СВО на Украине и неоднократный визит Делона в Киев, а также общение с Владимиром Зеленским.

"Сегодня все носятся с Делоном. Да, актер был великий. Но не так давно сказал, что будь помоложе – записался бы в ВСУ. А записываться туда можно только с одной целью – убивать русских. Не знаю, сам сказал или Альцгеймер, но слова прозвучали, и их не сотрешь. Умер и умер. Земля пухом", – написал Алексей Бочаров.