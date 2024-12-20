"Гроссмейстер". Замминистра культуры Алтая поразился ответом Путина о сыне Байдена
Алексей Бочаров восхищен Владимиром Путиным
20 декабря 2024, 11:50, ИА Амител
Заместитель министра культуры Алтайского края Алексей Бочаров поразился ответом президента страны Владимира Путина в ходе прямой линии о помиловании главой Белого дома Джо Байденом своего сына. Пост об этом Алексей Бочаров разместил на своей странице в сети "ВКонтакте". Чиновник уверен, что Путин своим ответом "поразил" несколько целей одновременно и на это способен далеко не каждый профессиональный историк.
"Глубочайшее знание истории России. Президент совершенно свободно оперирует историческими фактами, выстраивает причинно-следственные связи, использует все семь ключевых видов исторического анализа. Поверьте, не каждый историк столь свободно пользуется этим инструментарием, как наш президент", – написал Алексей Бочаров.
По словам чиновника, его восхитила аналогия с семейными трагедиями Ивана Грозного, Петра Первого, Иосифа Сталина.
"Так или иначе, он провоцирует на сравнение двух моделей поведения лидеров нации по разные стороны океана. В одном случае – жертвование в интересах государства самым дорогим, что имеет отец. В другом... Ну, вы поняли. И, собственно, оценка поступка. "Я думал, Байден больше политик, но он оказался больше человеком". Вот это даже комментировать не буду. Это очень многослойно. Пытаюсь сейчас посчитать количество целей, пораженных одним орешн... ответом. Гроссмейстер. Умеющий оценить да оценит", – так закончил свой пост Алексей Бочаров.
19 декабря в Москве прошла прямая линия президента страны Владимира Путина. Во время нее один из журналистов попросил главу государства дать оценку действиям президента США Джо Байдена, который помиловал своего сына, хотя ранее не собирался этого делать.
Алексей Бочаров активно пишет посты на своей странице во "ВКонтакте". Так, например, чиновник высказался по поводу смерти выдающегося французского актера Алена Делона, умершего 18 августа на 88-м году жизни. Чиновник припомнил легенде кино неоднозначные высказывания на тему проведения СВО на Украине и неоднократный визит Делона в Киев, а также общение с Владимиром Зеленским.
"Сегодня все носятся с Делоном. Да, актер был великий. Но не так давно сказал, что будь помоложе – записался бы в ВСУ. А записываться туда можно только с одной целью – убивать русских. Не знаю, сам сказал или Альцгеймер, но слова прозвучали, и их не сотрешь. Умер и умер. Земля пухом", – написал Алексей Бочаров.
12:07:25 20-12-2024
Ну да, Сталин по вопросу своего сына оказался больше политиком. Да и Байден сделал это после выборов, когда ему было уже пофиг
16:44:41 20-12-2024
Гость (12:07:25 20-12-2024) Ну да, Сталин по вопросу своего сына оказался больше политик... Сталин не поменял сына и спас страну а Байден спас сына но потеряет и страну и сына
такого уровня руководителям всегда приходится делать этот выбор.
Сталин сделал неимоверно тяжелый выбор но правильный
12:12:25 20-12-2024
Интересно, Бочаров как считает сам, что лучше: " быть политиком или оказаться человеком"?
12:37:36 20-12-2024
.Бочаров в школе что-ли не учился и ничего не читает не смотрит? Эти исторические факты про Грозного, Петра 1, Сталина известны каждому человеку, кто учился при СССР. Не знаю, сейчас изучают ли? Но и без школы можно поинтересоваться ключевыми фигурами своей страны. Бочарову Президент хоть историю преподал Слава Богу!
12:59:15 20-12-2024
Гость (12:37:36 20-12-2024) .Бочаров в школе что-ли не учился и ничего не читает не смо... там мутная история. перевранная и политизированная в новейшее время.
как всегда: то что известно всем - то наверняка неверно.
13:24:53 20-12-2024
Гость (12:37:36 20-12-2024) .Бочаров в школе что-ли не учился и ничего не читает не смо... Но! Дорога ложка к обеду..
13:02:05 20-12-2024
Так бы мы и знать не знали про некоего Бочарова...
13:57:04 20-12-2024
Очень хотелось бы услышать вопрос про сына Рамзана. Это как-то ближе к нам
14:43:25 20-12-2024
Гость (13:57:04 20-12-2024) Очень хотелось бы услышать вопрос про сына Рамзана. Это как-... так ответ был универсальный, зачем рассматривать каждый частный случай)))