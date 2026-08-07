Синоптики поделились прогнозом погоды на день

07 августа 2026, 06:00, ИА Амител

Барнаул под мягким колпаком грозы / Фото: amic.ru

7 августа в Алтайском крае местами возможны дожди и грозы, сообщает региональный Гидрометцентр.

«Днем температура составит от +23 до +28 градусов. Местами пройдут небольшие дожди, возможны грозы», — следует из прогноза.

Ожидается западный ветер со скоростью 2–7 м/с, местами с порывами до 12 м/с.

В Барнауле столбики термометров покажут от +26 до +28 градусов. День пройдет преимущественно без осадков, ветер западный, 2–7 м/с.