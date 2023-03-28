Куда едут отдыхать жители Алтая на майские праздники и во сколько обойдутся каникулы?

Многие жители Алтайского края уже забронировали туры на май. Если вы ещё этого не сделали, стоит поторопиться

28 марта 2023, 09:15, Ирина Киселева

Фото: Michel Stockman / unsplash.com

До майских праздников остаётся чуть больше месяца. Традиционно на эти даты россияне планируют короткие путешествия, а если между Первомаем и Днём Победы взять за свой счёт три дня отпуска, получится организовать настоящие каникулы. Куда можно отправиться жителям Алтайского края в мае 2023 года, сколько это стоит и какие направления сейчас пользуются наибольшей популярностью, выяснил amic.ru.

Сколько стоит отдых на Алтае и есть ли спрос?

В период майских праздников спрос на отдых в Горном от жителей Алтайского края и других регионов Сибири стабильно высокий, отмечает директор туроператора "Охота" Наталья Белоусова. А в последние несколько лет список пополнили и москвичи. Дополнительный интерес гостей в этот период подогревает праздник "Цветение маральника". Популярностью пользуются как однодневные, так и более длительные туры, говорит эксперт.

Те комплексы, которые всегда демонстрируют высокий уровень сервиса, активно бронируются с конца января, в том числе и на майские праздники. Во многих на эти даты уже нет мест – постоянные гости бронируют средства размещения заранее. От москвичей последние три года мы видим увеличение спроса. И не только на Горный Алтай, но и на Белокуриху. В некоторых санаториях мест уже не осталось, но альтернативу ещё можно найти. Гости из европейской части едут к нам за комфортом, на лечение и экскурсии", – рассказывает эксперт.

Что касается стоимости отдыха на Алтае, то в среднем она выросла на 15%. Максимальное повышение произошло в наиболее популярных комплексах, но есть и такие, где цены по сравнению с 2022 годом практически не изменились, отмечает Наталья Белоусова.

"Самая популярная продолжительность отдыха на праздничные даты составляет три ночи. Такой отдых в отелях эконом-класса обойдётся минимум в 5000 рублей на человека. Проживание в отелях среднего уровня варьируется от 8 до 15 тысяч рублей. И средства размещения высокого класса стартуют от 20 тысяч и выше", – говорит Наталья Белоусова.

Где, кроме Горного Алтая, можно отдохнуть на майские праздники?

На праздничные даты есть интересные варианты туров с вылетом из Барнаула в Сочи и Санкт-Петербург. Сейчас эти направления тоже очень популярны, говорит новый президент Алтайской региональной ассоциации туризма Наталья Гребенникова. Есть варианты коротких путешествий, рассчитанные на три-пять дней.

"Всё чаще жители Алтайского края рассматривают альтернативные варианты Горному Алтаю. Туры, особенно комбинированные, набирают популярность у наших земляков благодаря прямым рейсам. Например, можно улететь в Адлер и за одну поездку побывать и в Сочи, и в Абхазии. Или отдохнуть в Сочи и на Красной Поляне – она притягивает туристов не только зимой", – рассказывает Наталья Гребенникова.

Каникулы в Сочи длиною в шесть ночей с перелётом, трансфером и проживанием в трёхзвёздочном отеле обойдутся от 53,7 тысячи рублей на двоих. Трёхдневный отпуск в Абхазии для пары будет стоить от 58 тысяч. Цены актуальны с вылетом из Барнаула 25 и 28 апреля соответственно, говорит президент АРАТ.

Провести четырёхдневные каникулы в Санкт-Петербурге вдвоём можно от 50,5 тысячи рублей. В эту сумму входят авиаперелёт, проживание в отеле 4 звезды. По желанию можно сразу запланировать и добавить в программу экскурсии. Кроме того, можно и здесь организовать комбинированный тур и, например, побывать ещё и в Карелии.

По мнению Натальи Гребенниковой, наибольшую популярность в этом году из российских направлений есть все шансы завоевать у Казани. Прямые рейсы с вылетом из Барнаула в этот город откроют только с 29 мая. Но эксперт уверена, что у жителей Алтайского края, которые уже пресытились местными красотами, столица Татарстана со своей уникальной культурой и архитектурой вызовет большой интерес.

Тем более что цены на туры доступные. Например, путешествие в четыре ночи с перелётом, трансфером и проживанием в трёхзвёздочном отеле стартует от 37 тысяч рублей на двоих.

Также у жителей Алтайского края есть интерес к отдыху в Калининграде, Дагестане, Минеральных Водах.

Какие заграничные направления выбирают жители Алтайского края на майские праздники?

Что касается заграничных направлений, на майские праздники самыми востребованными в этом году у жителей Алтайского края стали Арабские Эмираты. На многие даты с вылетом из Новосибирска мест уже не осталось, говорит директор туристического агентства "100 Дорог" Евгения Беспалова. И это не удивительно, ведь в это время в ОАЭ уже стоит прекрасная погода и можно искупаться в океане. Тур длиною в 10 ночей с вылетом 1 мая обойдётся на человека от 85 тысяч рублей. С вылетом 4 мая тур на 7 ночей будет стоить от 67 тысяч.

"В Турции на майские праздники чуть прохладнее, но наши закалённые сибиряки в это время уже купаются в море. Также во многих отелях в этот период работают подогреваемые бассейны. Погода в это время года здесь достаточно тёплая и благоволит экскурсиям и длительным прогулкам. Поэтому это направление на каникулах тоже весьма востребовано, хотя высокий сезон ещё не начался", – говорит Евгения Беспалова.

Вылеты из Новосибирска совершаются ежедневно. Так, путешествие длиною в 8 ночей с вылетом 29 апреля стоит от 77 тысяч рублей.

Замыкает тройку лидеров с вылетом из столицы Сибири Таиланд. Полётная программа уже завершается, говорит Евгения Беспалова, но ещё есть возможность запрыгнуть "в последний вагон". Улететь на шесть ночей на Пхукет 30 апреля можно от 84 тысяч рублей, 15 ночей в Паттае с вылетом 1 мая стартуют от 76 тысяч за тур.

С вылетом из Москвы популярностью пользуется отдых в Египте, Индии, Венесуэле, на Кубе, Мальдивах.