Группу спасателей направили в один из районов Алтайского края из-за непогоды
В регионе организовали работу оперативных групп пожарно-спасательных гарнизонов
14 января 2024, 13:08, ИА Амител
Фото: pxhere.com
В Поспелихинский район Алтайского края направили группу спасателей из-за непогоды. Об этом рассказали в региональном МЧС.
Пресс-служба ведомства отметила, что в этом районе наиболее высокий риск происшествий, связанных с погодными условиями.
"По краю организована работа оперативных групп пожарно-спасательных гарнизонов. Обстановка находится на контроле центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Алтайскому краю", – добавили в МЧС.
14 января в регионе ожидается снег, метели, сильный порывистый ветер. На дорогах сильный гололед и заносы.
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