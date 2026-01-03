Губернатор Сальдо: Зеленский лично планировал теракт в Хорлах

В результате удара беспилотниками по кафе и гостинице в Хорлах погибли 27 человек, в том числе двое детей

Гостиница в Хорлах / Фото: Telegram-канал Владимира Сальдо

Владимир Зеленский лично планировал атаку в новогоднюю ночь на кафе в Херсонской области, заявил губернатор Владимир Сальдо. Его слова передает РИА Новости.

«Киевский режим и сам Зеленский планировал эти акции – попытка удара по резиденции президента, а теперь вот именно под Новый год», – подчеркнул Сальдо в эфире телеканала "Россия 1".

Напомним, в четверг ВСУ нанесли удар беспилотниками по кафе и гостинице на побережье Черного моря в Хорлах, где мирные жители встречали Новый год. Погибли 27 человек, в том числе двое детей. В медучреждения с травмами различной степени тяжести доставлен 31 пострадавший, в том числе пятеро детей.