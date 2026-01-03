Губернатор Сальдо: Зеленский лично планировал теракт в Хорлах
В результате удара беспилотниками по кафе и гостинице в Хорлах погибли 27 человек, в том числе двое детей
03 января 2026, 19:00, ИА Амител
Владимир Зеленский лично планировал атаку в новогоднюю ночь на кафе в Херсонской области, заявил губернатор Владимир Сальдо. Его слова передает РИА Новости.
«Киевский режим и сам Зеленский планировал эти акции – попытка удара по резиденции президента, а теперь вот именно под Новый год», – подчеркнул Сальдо в эфире телеканала "Россия 1".
Напомним, в четверг ВСУ нанесли удар беспилотниками по кафе и гостинице на побережье Черного моря в Хорлах, где мирные жители встречали Новый год. Погибли 27 человек, в том числе двое детей. В медучреждения с травмами различной степени тяжести доставлен 31 пострадавший, в том числе пятеро детей.
19:11:27 03-01-2026
мягкая сила явно мешает СВО. Давно надо было убрать этого урода и всех кто рядом с ним. Идет уничтожение "боевиков" на линии боевого соприкосновения, а на самом деле уничтожаем простых украинцев, а нужно этих уродов во власти конкретно убирать. Слишком дорого обходится людям мягкотелость нашего командования. Разучились со временем воевать что ли? Неужели непонятно: убирать нужно режим Зеленского и всю его клику нацистскую, а не простой народ.
19:16:25 03-01-2026
В военное время не стоит ходить по кафе.
22:47:33 03-01-2026
Действительно кафе в прифронтовой зоне. По заявлениям даже наших СМИ, БОЛЬШАЯ часть посетителей была гражданскими. Однако есть какой-то гражданин Сербии и ещё какие-то граждане. В Крыму тоже говорили , что детский утренник был. А высокопоставленные граждане просто на день рождения девочки пришли
09:06:51 04-01-2026
Всё больше прихожу к выводу: все мировые беды, похищения президентов и проч. - от всесилья спутников. Все знают все про всех, подглядывают, нападают. Не будет спутников - не будет беспилотной системы, не будет банковской системы, а войны будут вестись с меньшими жертвами. Не будь спутников - давно бы уже украинский конфликт закончился
10:14:42 04-01-2026
гость (09:06:51 04-01-2026) Всё больше прихожу к выводу: все мировые беды, похищения пре... Гость, ты прав космические спутники это все, от них как в той деревне не скроешься, не спрячешься. Сейчас у нас в стране тяжело "цап царапнуть" у буржуев микроэлектронику, приходится щепотками собирать по миру. Чубайсина, НАНУ обворовал и сбежал пес за границу и остались мы со стеклянными пентодами, катодами, и деревянными счетами.
10:57:20 04-01-2026
гость (09:06:51 04-01-2026) Всё больше прихожу к выводу: все мировые беды, похищения пре... обе мировые велись без спутников.
23:35:12 04-01-2026
этому клоуну постоянно под кайфом такое не под силу, что за чушь
13:59:24 05-01-2026
Гость (23:35:12 04-01-2026) этому клоуну постоянно под кайфом такое не под силу, что за ... Ну да. Коллаборнт сальдо, которому на Родине вышка светит, ещё и не такое нести может.