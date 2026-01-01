24 человека погибли при ударе дронов по гостинице в Херсонской области
В больницах находятся 13 пострадавших
01 января 2026, 19:05, ИА Амител
В новогоднюю ночь беспилотники ВСУ нанесли удар по кафе и гостинице в Херсонской области. В результате атаки 24 человека и еще 50 пострадали. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на губернатора Херсонской области Владимира Сальдо.
Он отметил, что один из БПЛА был оснащен зажигательной смесью, из-за чего многие люди погибли в огне. Пожар на месте происшествия удалось полностью ликвидировать лишь к утру.
«По оперативным данным, в больницах Херсонской области и Республики Крым находятся 13 пострадавших при ночном ударе украинских националистов, среди них двое детей. Шестеро пострадавших, в том числе дети, находятся в тяжелом состоянии», – сказал он.
Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о теракте по факту гибели мирных жителей Херсонской области.
Комментарии 0