24 человека погибли при ударе дронов по гостинице в Херсонской области

В больницах находятся 13 пострадавших

01 января 2026, 19:05, ИА Амител

Беспилотник / Изображение сгенерировано нейросетью

В новогоднюю ночь беспилотники ВСУ нанесли удар по кафе и гостинице в Херсонской области. В результате атаки 24 человека и еще 50 пострадали. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на губернатора Херсонской области Владимира Сальдо.

Он отметил, что один из БПЛА был оснащен зажигательной смесью, из-за чего многие люди погибли в огне. Пожар на месте происшествия удалось полностью ликвидировать лишь к утру.

«По оперативным данным, в больницах Херсонской области и Республики Крым находятся 13 пострадавших при ночном ударе украинских националистов, среди них двое детей. Шестеро пострадавших, в том числе дети, находятся в тяжелом состоянии», – сказал он.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о теракте по факту гибели мирных жителей Херсонской области.