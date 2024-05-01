Губернатор Виктор Томенко поздравил жителей Алтайского края с Первомаем

По мнению главы региона, весь Алтай заслуживает звания края трудовой доблести

01 мая 2024, 12:31, ИА Амител

Фото: Telegram-канал Виктора Томенко

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поздравил жителей региона с Днем Весны и Труда. В своем Telegram-канале он рассказал, что сегодня посетил праздничную церемонию возле стелы "Город трудовой доблести" в Барнауле.

Он напомнил, что традиционно 1 мая россияне вспоминают трудовые подвиги земляков времен Великой Отечественной войны. Глава региона подчеркнул, что поколение, обеспечившее Победу, навсегда останется в сердцах людей.

"Но и в последующие годы, и в настоящее время наш Алтайский край был и остается землей сильных, трудолюбивых людей. Мы вместе строим и развиваем предприятия, возделываем плодородную землю, стараемся обеспечить спокойное и счастливое будущее и для себя, и для детей, внуков, правнуков", – написал Томенко.Он добавил, что весь Алтай заслуживает звания края трудовой доблести, а в заключение еще раз поздравил граждан с праздником.