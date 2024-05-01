Губернатор Виктор Томенко поздравил жителей Алтайского края с Первомаем
По мнению главы региона, весь Алтай заслуживает звания края трудовой доблести
01 мая 2024, 12:31, ИА Амител
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поздравил жителей региона с Днем Весны и Труда. В своем Telegram-канале он рассказал, что сегодня посетил праздничную церемонию возле стелы "Город трудовой доблести" в Барнауле.
Он напомнил, что традиционно 1 мая россияне вспоминают трудовые подвиги земляков времен Великой Отечественной войны. Глава региона подчеркнул, что поколение, обеспечившее Победу, навсегда останется в сердцах людей.
"Но и в последующие годы, и в настоящее время наш Алтайский край был и остается землей сильных, трудолюбивых людей. Мы вместе строим и развиваем предприятия, возделываем плодородную землю, стараемся обеспечить спокойное и счастливое будущее и для себя, и для детей, внуков, правнуков", – написал Томенко.Он добавил, что весь Алтай заслуживает звания края трудовой доблести, а в заключение еще раз поздравил граждан с праздником.
15:09:10 01-05-2024
Да потому что друг труда над нами властвует сейчас.
15:39:11 01-05-2024
Весь народ будет на Титова - там и поздравлять надо было.
15:39:23 01-05-2024
вообще-то результат Первомая это не сразу Победа в ВОВ! первое и ключевое - это Советская Социалистическая революция 1917 года!!! все трудовые народные блага, которые мы имеем сегодня! например: 8-часовой рабочий день! выходные (суббота, воскресенье)! отпуск и отпускные! декретный отпуск!... и т.д., и т.п... А вот потом уже, когда страна дала трудящимся все блага! эти трудящиеся вышли и защитили свою страну от врага!!!
не перевирайте историю! не действуйте в разрез благ трудящихся! и народ всегда защитит такую страну!!! а не как сейчас...
15:40:54 01-05-2024
Ах,вот что оказывается:у нас оказывается труд на первом месте,а не то о чём многие думают.В смысле как бы поднять деньжат.