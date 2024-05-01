Мэр Барнаула Вячеслав Франк поздравил горожан с 1 Мая

Первомай приносит по-настоящему весеннее настроение, поскольку это праздник "обновления, сплоченности и созидания", подчеркнул градоначальник

01 мая 2024, 10:52, ИА Амител

Глава Барнаула Вячеслав Франк / Фото: amic.ru

Глава Барнаула Вячеслав Франк поздравил жителей города с Праздником Весны и Труда. Его обращение опубликовал пресс-центр мэрии краевой столицы.

По словам Франка, Первомай приносит по-настоящему весеннее настроение, поскольку это праздник "обновления, сплоченности и созидания".

"Барнаул – город трудолюбивых, талантливых и смелых людей. Краевая столица с гордостью носит почетное звание "Город трудовой доблести". С особой благодарностью мы чествуем сегодня тружеников, которые совершили самоотверженный подвиг в годы Великой Отечественной войны, заложили основу нашего благополучия" — заявил мэр.Он также поблагодарил всех, кто своей деятельностью способствует процветанию Барнаула и пожелал здоровья, счастья, благополучия, оптимизма и достижения целей жителям города.