Губернатор Виктор Томенко вручил алтайским медикам ключи от 63 автомобилей

Современные машины, в том числе 15 передвижных ФАПов, направят в 45 муниципалитетов региона

22 марта 2023, 19:41, ИА Амител

























































Томенко вручает ключи от новых автомобилей медиков / Фото: Антон Червяков

Ключи от 68 автомобилей для врачей вручил губернатор Алтайского края Виктор Томенко. Глава региона отметил, что добиться этого удалось благодаря обращению к главе российского правительства Михаилу Мишустину.

"Около 40 машин я просил, чтобы краю было предоставлено. Все решения состоялись. И вот сегодня специальный автотранспорт – на нашей площади Советов. 48 автомобилей скорой помощи, ещё 15 передвижных ФАПов", – сказал Томенко на церемонии вручения.

Автомобили направят в 45 муниципалитетов Алтайского края. После передачи ключей губернатор также осмотрел оборудование медицинских автомобилей и пообщался с медиками.

Отметим, что на 16 марта парк автомобилей скорой помощи в Алтайском крае составляет 342 автомобиля. Он требует постоянного обновления. С 2018 по 2022 год в Алтайский край поступило 180 автомобилей класса В и С, как за счёт федерального, так и краевого бюджетов, 32 из них приобретены в прошлом году.

Вместе с тем в этом году запланированы и новые вручения ключей от автомобилей для медиков. Всего из краевого бюджета на это выделят ещё 150 млн рублей.