Хакеры нашли уязвимость в Wi-Fi роутерах

Она позволяет злоумышленникам "гулять" по дому жертвы

27 октября 2024, 14:39, ИА Амител

Роутер / Фото: pxhere.com/ru/photo/1170742

В сентябре хакеры обнаружили уязвимость в роутерах Wi-Fi, которая позволяет подключаться к частным сетям и красть трафик, включая личные данные. Атаке подверглись устройства Xiaomi, Ubiquiti и Netgear, сообщили "Известиям" в "Стингрей Технолоджиз".

Владелец компании Юрий Шабалин рассказал, что злоумышленники могут получить удаленный доступ к данным устройства без действий пользователя благодаря ошибке out-of-bounds write. Это приводит к запуску вредоносного кода.

Гендиректор "Альфа Системс" Игорь Смирнов отметил, что каждое подключенное к Сети устройство может стать объектом взлома. Эксперт предупредил, что уязвимости – это "ворота в ваш дом, позволяющие хакерам по нему гулять".

Хакер может получить конфиденциальную информацию, запустить вредоносное ПО и управлять устройством. Это может сделать его частью ботнета для более серьезных атак.

Эксперты посоветовали установить последнее обновление на роутерах и телефонах при первых подозрениях. Эти обновления распространяются производителями специально для защиты затронутых чипов.