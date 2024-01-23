Хочется летать. Как в санатории "Сосновый бор" возвращают силы, энергию и здоровье

Больше ста лет назад на дачу к купцу Платонову любили приезжать высокие гости. Их поили целебной водой, которую и сегодня подают пациентам санатория

23 января 2024, 12:00, ИА Амител erid: LjN8KZvEA

Санаторий "Сосновый бор"/Фото amic.ru Екатерина Смолихина

Многие уверены, что только летний отпуск позволяет отдохнуть, набраться сил и энергии. Но порой силы заканчиваются внезапно посреди зимы, а уехать к синему морю нет возможности. Всего в 35 километрах от Барнаула есть место, где целебный воздух, живая вода и много других разных чудес возвращают здоровье, радость жизни, бодрость тела и духа. А еще там сказочно красиво. Это – санаторий "Сосновый бор". Причем приехать туда можно просто на выходные, чтобы познакомиться с этой сказкой. Как и сделали корреспонденты amic.ru Екатерина и Елена.

Почувствуй себя дворянином

20 минут на машине из центра Барнаула, и мы у санатория "Сосновый бор". Стоит он на берегу реки Черемшанки и действительно в бору, сосновом. Место – красивейшее.

Отреставрированная усадьба купца Платонова, используется как жилой комплекс для гостей / Фото: Екатерина Смолихина Больше ста лет назад здесь располагалась дачная усадьба купца Ивана Платонова, который основал Иткульский спиртзавод. На дачу к Платонову любили приезжать многочисленные гости: дамы и кавалеры совершали пешие и конные прогулки, проводили даже верблюжьи скачки, купались, обедали на свежем воздухе.

Богатая история санатория

Сегодня местность официально признана лечебной. Рядом обнаружено месторождение торфа, добывают минеральную воду. Современные исследования подтвердили: и торф, и вода обладают полезными свойствами. И сейчас ими оздоравливают гостей санатория.

Торф, с помощью которого и сегодня лечат пациентов в санатории / Фото: Екатерина Смолихина

"Торф – один из методов теплолечения. Эксперты из Томского НИИ курортологии и физиотерапии проводили исследования по составу торфа и его лечебных свойств. Он легко переносится и процедуры с ним можно назначать пациентам при сердечно-сосудистых заболеваниях. У торфа хороший противовоспалительный эффект, его используют при лечении артрозов, остеохондрозов, при заболеваниях опорно-двигательного аппарата, при реабилитации после эндопротезирования", – рассказывает заместитель генерального директора по лечебной части Ия Атамановская.

Заместитель гендиректора по лечебной части Ия Атамановская / Фото: Екатерина Смолихина

Для здоровья и красоты

Но не только старинными процедурами оздоравливают пациентов в "Сосновом бору". Здесь используют современные достижения медицины. Их очень много. Каждому гостю подбирают индивидуальный комплекс услуг, в зависимости от состояния его здоровья и противопоказаний.

Хотим стать красивее, бодрее и здоровее. А еще – отдохнуть. И чтобы быстро: мы же пока ненадолго.

"Легко", – кивнула Ия Атамановская и открыла дверь в инфракрасную сауну.

"Может помочь разбить жировые клетки, улучшить кровоток, специалисты отмечают успокаивающий и расслабляющий эффект", – перечисляет воздействие сауны на организм человека медсестра Светлана Филиппова.

Инфракрасная сауна / Фото: Екатерина Смолихина

А я уже в аппарате. Чувствую, как тепло постепенно окутывает тело, вдыхаю запах дерева и еще каких-то трав: аппарат многофункциональный. Инфракрасная сауна может превратиться в фитобочку.

"После фитобочки практически всегда отмечают улучшение кровообращения, снятие мышечного напряжения. В зависимости от отвара может иметь успокаивающий, расслабляющий эффект, тонизирующий либо жиросжигающий. А еще многие говорят, что кожа после процедур становится просто бархатной, даже целлюлит и тот становится менее заметен", – отмечает Светлана.

Сразу после оценить эффект от "разбитых жировых клеток" не удалось – для этого нужно принять как минимум пять процедур.

Когда даже взрослым хочется прыгать и летать

А дальше нас c Катей провожают на гидромассаж. В отличие от обычного ручного массажа эта процедура более мягко действует на связки, суставы и мышечный аппарат. А еще улучшает кровоснабжение, имеет эффект лимфодренажа, усиливает лимфоотток, плюс воздействует на мышцы. Но противопоказаний для гидромассажа больше. Поэтому только врач выбирает, что именно назначить пациенту.

В воображении возникает джакузи с бурлящей водой. Но все совсем не так. Ванна есть и вода бурлит, но от того, что медсестра проводит массаж по определенным линиям тела сильной струей воды под водой. То щекотно, особенно по ладошкам, то весьма ощутимо – по пояснице и чуть ниже.

Гидромассаж / Фото: Екатерина Смолихина

После 10-минутной процедуры некоторые пациенты говорят, что испытывают забытое состояние легкости и бодрости, улыбается медсестра.

Дальше нас ждут на озонотерапии. Заведующая терапевтическим отделением Валентина Карпешкина рассказывает, что в санатории используют несколько методов лечения озоном.

"Озонотерапия направлена на создание таких эффектов, как антибактериальный, противовирусный, противогрибковый, противовоспалительный, антиаллергический. Задача озона – разжижать кровь, стимулировать микроциркуляцию. За счет этого может снизиться сахар, холестерин, артериальное давление. У многих пациентов улучшается настроение и повышается работоспособность", – рассказывает Валентина Ивановна.В общем, то, что нужно для тех, кто слишком много сидит за компьютером.

После процедуры желание пройтись усилилось. Все. Уходим гулять. Парк при санатории – большой, широкие дорожки, высокие сосны, кружевная снежная красота. Для любителей зимних видов спорта залит большой каток. Рядом – сосновый бор, где можно погулять, а можно и покататься на лыжах. Имеется пункт проката инвентаря.

Территория санатория "Сосновый бор" / Фото: Екатерина Смолихина

Ванна из углекислого газа и "горный воздух" в баллонах

Пора на новые процедуры. Впереди – пароуглекислая ванна. Что-то интересное: почти как ванна, только с сиденьем и чехлом. Ощущения почти как в фитобочке, только воздействие идет паром и углекислым газом.

"Процедуру назначают при болезнях суставов, сосудов. Она способствует выведению токсинов и лишней жидкости, в результате чего могут уйти отеки. Такую ванну рекомендуют даже при сахарном диабете и варикозном расширении вен, а еще – для похудения", – рассказывает медсестра Ирина Крюкова.

При этом комфортную температуру ванны каждый пациент выбирает сам.

Длится процедура 15-20 минут. Ощущение, как в теплой бане, – тепло и удобно.

Пароуглекислая ванна / Фото: Екатерина Смолихина

Следом – классический массаж с элементами точечного. Поглаживание, растирание, разминание – кажется, каждая клеточка отзывается, распрямляется и даже благодарно поет под руками мастера. Блаженство. Даже не хочется уходить от массажиста Анны Заболуевой. Но впереди "горный воздух".

Массаж классический / Фото: Екатерина Смолихина

Нет, ни с каких гор воздух сюда, конечно, не привозят. Из баллона вам подают воздух с пониженным содержанием кислорода: как будто стоишь на горной вершине. Процедура призвана мобилизовать практически все системы организма.

"Ваш организм чувствует нехватку кислорода. Он уже потом будет разбираться, почему ему плохо, а сначала включает защиту и все центры головного мозга – опорно-двигательный, зрительный, дыхательный. Некоторые пациенты после такой процедуры говорят, что даже видеть стали лучше. Это очень хорошая встряска для организма и иммунной системы", – объясняет медицинская сестра гипокситерапии Зоя Степанченко.

Особое дыхание / Фото: Екатерина Смолихина

А дальше нас с Катей встречает Анатолий Седов – врач-терапевт, а еще маг и волшебник ударно-волновой терапии.

"Показания для лечения – остеохондрозы, артриты, артрозы, пяточные шпоры, а также последствия переломов, вывихов и всего, что связано с патологией опорно-двигательного аппарата", – бодро рассказал он. Процедура ударно-волновой терапии / Фото: Екатерина Смолихина

Аппарат заработал и вибрация пошла, кажется, по всем суставам.

А теперь пора за красотой. Лимфодренаж – процедура, без которой не обходится ни один уважающий себя косметический салон.

Это не только для красоты, но и для здоровья, объясняет медсестра Виолетта Серова: "Процедура направлена на уменьшение отеков и варикозного расширения вен, сохранения эластичности кожи".

Процедура в санатории "Сосновый бор" / Фото Екатерина Смолихина

Работает это так: на ноги надевают длинные манжеты. Массаж проводится посредством сжатого воздуха. Через 20 минут процедуры кожа на ногах заметно стала ровнее, даже мелкие сосуды почти не видны.

"Уменьшение объемов будет заметно только после пятой-седьмой процедуры, – улыбается специалист на мою жалобу о "непохудении". – А эффект может сохраниться на несколько месяцев". Соляная пещера / Фото: Екатерина Смолихина

Большинство процедур, которые предлагают в санатории, направлены на улучшение кровообращения. Но это не удивительно, ведь именно кровь доставляет клеткам нашего тела питание и кислород. Кроме тех процедур, которые мы прошли, в санатории, есть ванны с хлореллой, иглорефлексотерапия, соляная пещера, подводное вытяжение позвоночника, гидропатия с душами Шарко, Виши, циркулярным, восходящим, вихревым, дождевым, гидромассажными ваннами; фитобочка с различными травяными настоями – всего более 40 процедур.

Бассейн / Фото: Екатерина Смолихина

Конечно, одного раза для лечебного эффекта мало. Чтобы его почувствовать, нужно пройти минимум пять процедур, а в идеале – десять, подчеркивает Ия Атамановская.

Но мы уехали довольные, получив, что хотели: энергию, бодрость и сказочное настроение. Теперь собираемся вернуться на полноценный отдых. Приезжайте и вы – все подробности тут. Корпус санатория "Сосновый бор"/ Фото: Екатерина Смолихина

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