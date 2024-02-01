Хочется прикасаться. Как Красавцы Love Radio помогли влюбленным из Алтайского края
Ведущие известной радиостанции организовали сказочную помолвку по просьбе жениха
01 февраля 2024, 09:45, ИА Амител
Красавцы Love Radio Ярослав Парамонов и Никита Мартов устроили помолвку мечты влюбленной паре из Новоалтайска. Ведущие специально приехали в Барнаул, откликнувшись на просьбу мужчины помочь уговорить любимую выйти за него замуж. И все получилось: девушка очень любит танцевать, поэтому организаторы устроили красивое предложение руки и сердца на вечеринке в клубе. И счастливый жених услышал заветное "Да!". А ведущий "Переговорки" на amic.ru Александр Михельсон выяснил у Красавцев Love Radio, много ли пар они уже свели, зачем им это нужно и что такое любовь на самом деле.
Кто в "Переговорке"
Красавцы Love Radio – Никита Мартов и Ярослав Парамонов, ведут утреннее шоу на радиостанции Love Radio с 7 до 11 утра.
Никита Мартов утверждает, что черпает силы в любви, еде и хорошей музыке. Планирует выучиться игре на фортепиано и гитаре и сгонять в путешествия.
Ярослав Парамонов обожает радио, но смотрит много видео. Любит почитать и покуражиться.
01:44 Зачем Красавцы Love Radio приезжали в Барнаул и что это у них за проект "Скажи "Да!".
03:48 Смотрите видео, как хитро Красавцы вызвали на сцену ничего не подозревавшую невесту.
04:05 Почему ведущие уверены, что девушка ответит заветное "Да!"
04:33 Сколько пар таким образом уже свели Красавцы.
04:55 Как можно попасть в этот проект и какие слова найдут отклик в сердцах Никиты и Ярослава.
05:47 О том, что чувства и почерк тесно связаны.
06:23 Что будут делать ведущие, если девушка от счастья упадет в обморок.
06:53 Смотрите видео, как сделали предложение девушке в Барнауле.
07:30 О реакции зрителей на подобные события.
08:03 О свадьбах и о том, почему Ярослав когда-то перестал их вести.
09:33 Что помогает восстановиться ребятам, работающим в жестком графике.
10:02 Приедут ли в гости Никита и Ярослав к своим героям, если те позовут их на свадьбу.
11:01 Что такое любовь по мнению Красавцев Love Radio.
12:39 Какая свадьба лучше – камерная или пир на весь мир?
13:52 О курьезных моментах в "свадебной" работе ведущих.
14:50 Есть ли заявки от девушек, решивших сделать предложение парням?
10:19:00 01-02-2024
Молодцы, ребята!
13:39:16 01-02-2024
А где красавцы-то?
09:58:13 02-02-2024
А где красавцы-то?
13:41:08 06-02-2024
оч странный материал, особенно картинка