Хочется прикасаться. Как Красавцы Love Radio помогли влюбленным из Алтайского края

Ведущие известной радиостанции организовали сказочную помолвку по просьбе жениха

01 февраля 2024, 09:45, ИА Амител

Красавцы Love Radio Ярослав Парамонов и Никита Мартов устроили помолвку мечты влюбленной паре из Новоалтайска. Ведущие специально приехали в Барнаул, откликнувшись на просьбу мужчины помочь уговорить любимую выйти за него замуж. И все получилось: девушка очень любит танцевать, поэтому организаторы устроили красивое предложение руки и сердца на вечеринке в клубе. И счастливый жених услышал заветное "Да!". А ведущий "Переговорки" на amic.ru Александр Михельсон выяснил у Красавцев Love Radio, много ли пар они уже свели, зачем им это нужно и что такое любовь на самом деле.

Кто в "Переговорке"



Красавцы Love Radio – Никита Мартов и Ярослав Парамонов, ведут утреннее шоу на радиостанции Love Radio с 7 до 11 утра.

Никита Мартов утверждает, что черпает силы в любви, еде и хорошей музыке. Планирует выучиться игре на фортепиано и гитаре и сгонять в путешествия.

Ярослав Парамонов обожает радио, но смотрит много видео. Любит почитать и покуражиться.

01:44 Зачем Красавцы Love Radio приезжали в Барнаул и что это у них за проект "Скажи "Да!".

03:48 Смотрите видео, как хитро Красавцы вызвали на сцену ничего не подозревавшую невесту.

04:05 Почему ведущие уверены, что девушка ответит заветное "Да!"

04:33 Сколько пар таким образом уже свели Красавцы.

04:55 Как можно попасть в этот проект и какие слова найдут отклик в сердцах Никиты и Ярослава.

05:47 О том, что чувства и почерк тесно связаны.

06:23 Что будут делать ведущие, если девушка от счастья упадет в обморок.

06:53 Смотрите видео, как сделали предложение девушке в Барнауле.

07:30 О реакции зрителей на подобные события.

08:03 О свадьбах и о том, почему Ярослав когда-то перестал их вести.

09:33 Что помогает восстановиться ребятам, работающим в жестком графике.

10:02 Приедут ли в гости Никита и Ярослав к своим героям, если те позовут их на свадьбу.

11:01 Что такое любовь по мнению Красавцев Love Radio.

12:39 Какая свадьба лучше – камерная или пир на весь мир?

13:52 О курьезных моментах в "свадебной" работе ведущих.

14:50 Есть ли заявки от девушек, решивших сделать предложение парням?