Холода уходят. До +7 градусов потеплеет в Алтайском крае 2 апреля
Но порывистый ветер пока останется
02 апреля 2023, 06:00, ИА Амител
Фото: amic.ru
В Алтайском крае в воскресенье, 2 апреля, температура воздуха днём будет колебаться в пределах -3...+2 градусов, но местами потеплеет до +7.
"Преимущественно без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-восточный, 2-7 м/с, местами порывы до 14 м/с", – рассказали в региональном Гидрометцентре.
В Барнауле ожидается в среднем от -1 до +1 градуса. Ветер при этом будет без порывов.
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