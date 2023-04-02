Холода уходят. До +7 градусов потеплеет в Алтайском крае 2 апреля

Но порывистый ветер пока останется

02 апреля 2023, 06:00, ИА Амител

Фото: amic.ru

В Алтайском крае в воскресенье, 2 апреля, температура воздуха днём будет колебаться в пределах -3...+2 градусов, но местами потеплеет до +7.

"Преимущественно без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-восточный, 2-7 м/с, местами порывы до 14 м/с", – рассказали в региональном Гидрометцентре.

В Барнауле ожидается в среднем от -1 до +1 градуса. Ветер при этом будет без порывов.