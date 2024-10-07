В многочисленных роликах детей "учат" вредить своему здоровью в погоне за эйфорией

07 октября 2024, 14:25, ИА Амител

Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E

В популярной у подростков соцсети TikTok набирает популярность новый и очень опасный для детей тренд. Там появляется все больше роликов, посвященных "хромированию", сообщает портал SecurityLab. В них детей учат вдыхать токсичные пары из бытовых предметов – от лака до маркеров.

О том, почему эта смертельно опасная забава набирает популярность и как защитить своего ребенка от деструктивных трендов, – в материале amic.ru.

1 Что еще за "хромирование" набирает популярность в TikTok? "Хромирование" – одна из разновидностей токсикомании. Это очень опасная "забава", которая подразумевает вдыхание легко испаряющихся ядовитых веществ, которые при этом не считаются наркотическими. Такая практика вызывает серьезное привыкание и зависимость. При "хромировании" используются вполне привычные в быту предметы и средства. Так, в видео в TikTok для этого применяют различные аэрозоли, дезодоранты, лаки и даже маркеры. Попадая в организм, токсичные вещества оказывают воздействие схожее с алкогольным опьянением. SecurityLab приводит результаты исследования Детского медицинского центра Коэна: они выяснили, что 109 роликов в соцсети на эту тему в сумме набрали более 25 миллионов просмотров. Также сообщается, что почти 40% авторов подобных роликов – несовершеннолетние. Автор исследования Кеерти Кришна подчеркнул, что больше всего пугает легкодоступность предметов, которые подростки используют для "хромирования": "Особо тревожит, что для "хромирования" используют обычные предметы домашнего обихода, к которым ребенку легко получить доступ".

2 И в чем смысл вдыхания опасных паров? Это может вызвать у подростка эйфорию, рассказала в беседе с "Известиями" психолог платформы корпоративного благополучия "Понимаю" Наталья Резикова. "При этом у подростка улучшается настроение, забываются проблемы и обязательства. Сознание попадает в иллюзорное состояние успеха и безопасности. Подросток перестает интересоваться чем-то, а значит, не нужно тратить силы, напрягаться, нести ответственность за свою жизнь", – передает слова эксперта издание При этом специалист добавляет, что это обманчивые и очень кратковременные ощущения, которые быстро сменяются депрессивным состоянием и чувством одиночества.

3 Чем опасно вдыхание таких паров? Негативные последствия могут возникнуть уже при первых вдохах ядовитых веществ, рассказала "Известиям" педиатр "Теледоктор24" Дарья Матюхина. По ее словам, могут возникнуть головокружение, головная боль, рвота и боли в животе. Другими словами, это отравление со всеми сопутствующими симптомами. Но есть и более серьезные последствия, которые возникают при систематическом вдыхании паров. К ним относятся постоянные головные боли, вялость, нарушение сна, снижение веса, плохое состояние волос и кожи. Кроме того, это сильно сказывается на памяти ребенка и на его поведении. "При выраженном привыкании после трех месяцев употребления ребенок может вести себя агрессивно, плохо спать, отказываться от еды, у него могут быть судорожные приступы или тремор конечностей, – передают "Известия" слова врача. При длительной практике "хромирования" возможны уже хронические и смертельно опасные последствия: сердечная недостаточность, повреждение печени, разрушение миелиновой оболочки.

4 Как помочь ребенку, который надышался токсичными парами? Прежде всего, нужно вызвать скорую помощь. Пока врачи едут, нужно обеспечить приток свежего воздуха – открыть окно, расстегнуть воротник одежды. Если подросток вялый, нужно уложить его на бок, чтобы голова была повернута в сторону. При этом нужно постоянно следить за пульсом и дыханием.

5 Почему в соцсетях популярны настолько опасные и вредные тренды? Проблема существует уже не первый год. По словам экспертов, с появлением и бурным развитием интернета в Сети почти сразу возникли и деструктивные течения. "Еще несколько лет назад в "Лаборатории Касперского" предупреждали детей и родителей об опасности: тогда в Сети набирали популярность видео, где блогер ел стиральный порошок и призывал делать это своих подписчиков", – цитируют "Известия" главу направления "Лаборатории Касперского" по детской онлайн-безопасности Андрея Сиденко. Он подчеркивает, что большинство этих роликов – постановочные. Единственная цель авторов этих роликов – собрать как можно больше лайков. Вот только дети, которые принимают все за чистую монету, зачастую повторяют эти ролики уже по-настоящему и расплачиваются за это своим здоровьем.

6 А зачем дети повторяют такие опасные действия за блогерами? По словам психологов, стремление стать частью какого-то сообщества – нормально для подростка. Чем и пользуются авторы подобных роликов, устраивая "челленджи". Это формат, который позволяет легко "заразить" своей идеей большое количество людей. Стремясь стать частью большого процесса, дети принимают вызов и повторяют за блогерами разные действия, в том числе и смертельно опасные.