В популярной у подростков соцсети TikTok набирает популярность новый и очень опасный для детей тренд. Там появляется все больше роликов, посвященных "хромированию", сообщает портал SecurityLab. В них детей учат вдыхать токсичные пары из бытовых предметов – от лака до маркеров.
О том, почему эта смертельно опасная забава набирает популярность и как защитить своего ребенка от деструктивных трендов, – в материале amic.ru.
1
Что еще за "хромирование" набирает популярность в TikTok?
"Хромирование" – одна из разновидностей токсикомании. Это очень опасная "забава", которая подразумевает вдыхание легко испаряющихся ядовитых веществ, которые при этом не считаются наркотическими. Такая практика вызывает серьезное привыкание и зависимость.
При "хромировании" используются вполне привычные в быту предметы и средства. Так, в видео в TikTok для этого применяют различные аэрозоли, дезодоранты, лаки и даже маркеры. Попадая в организм, токсичные вещества оказывают воздействие схожее с алкогольным опьянением.
SecurityLab приводит результаты исследования Детского медицинского центра Коэна: они выяснили, что 109 роликов в соцсети на эту тему в сумме набрали более 25 миллионов просмотров.
Также сообщается, что почти 40% авторов подобных роликов – несовершеннолетние.
Автор исследования Кеерти Кришна подчеркнул, что больше всего пугает легкодоступность предметов, которые подростки используют для "хромирования":
"Особо тревожит, что для "хромирования" используют обычные предметы домашнего обихода, к которым ребенку легко получить доступ".
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И в чем смысл вдыхания опасных паров?
Это может вызвать у подростка эйфорию, рассказала в беседе с "Известиями" психолог платформы корпоративного благополучия "Понимаю" Наталья Резикова.
"При этом у подростка улучшается настроение, забываются проблемы и обязательства. Сознание попадает в иллюзорное состояние успеха и безопасности. Подросток перестает интересоваться чем-то, а значит, не нужно тратить силы, напрягаться, нести ответственность за свою жизнь", – передает слова эксперта издание.При этом специалист добавляет, что это обманчивые и очень кратковременные ощущения, которые быстро сменяются депрессивным состоянием и чувством одиночества.
3
Чем опасно вдыхание таких паров?
Негативные последствия могут возникнуть уже при первых вдохах ядовитых веществ, рассказала "Известиям" педиатр "Теледоктор24" Дарья Матюхина. По ее словам, могут возникнуть головокружение, головная боль, рвота и боли в животе. Другими словами, это отравление со всеми сопутствующими симптомами.
Но есть и более серьезные последствия, которые возникают при систематическом вдыхании паров. К ним относятся постоянные головные боли, вялость, нарушение сна, снижение веса, плохое состояние волос и кожи. Кроме того, это сильно сказывается на памяти ребенка и на его поведении.
"При выраженном привыкании после трех месяцев употребления ребенок может вести себя агрессивно, плохо спать, отказываться от еды, у него могут быть судорожные приступы или тремор конечностей, – передают "Известия" слова врача. При длительной практике "хромирования" возможны уже хронические и смертельно опасные последствия: сердечная недостаточность, повреждение печени, разрушение миелиновой оболочки.
4
Как помочь ребенку, который надышался токсичными парами?
Прежде всего, нужно вызвать скорую помощь. Пока врачи едут, нужно обеспечить приток свежего воздуха – открыть окно, расстегнуть воротник одежды. Если подросток вялый, нужно уложить его на бок, чтобы голова была повернута в сторону. При этом нужно постоянно следить за пульсом и дыханием.
5
Почему в соцсетях популярны настолько опасные и вредные тренды?
Проблема существует уже не первый год. По словам экспертов, с появлением и бурным развитием интернета в Сети почти сразу возникли и деструктивные течения.
"Еще несколько лет назад в "Лаборатории Касперского" предупреждали детей и родителей об опасности: тогда в Сети набирали популярность видео, где блогер ел стиральный порошок и призывал делать это своих подписчиков", – цитируют "Известия" главу направления "Лаборатории Касперского" по детской онлайн-безопасности Андрея Сиденко.Он подчеркивает, что большинство этих роликов – постановочные. Единственная цель авторов этих роликов – собрать как можно больше лайков. Вот только дети, которые принимают все за чистую монету, зачастую повторяют эти ролики уже по-настоящему и расплачиваются за это своим здоровьем.
6
А зачем дети повторяют такие опасные действия за блогерами?
По словам психологов, стремление стать частью какого-то сообщества – нормально для подростка. Чем и пользуются авторы подобных роликов, устраивая "челленджи". Это формат, который позволяет легко "заразить" своей идеей большое количество людей. Стремясь стать частью большого процесса, дети принимают вызов и повторяют за блогерами разные действия, в том числе и смертельно опасные.
7
Как защитить своего ребенка от "хромирования" и других опасных трендов?
Прежде всего, нужно иметь доступ к устройству своего ребенка, подчеркивает эксперт по безопасности Ольга Бочкова. Для этого на смартфоне и в приложениях должен быть установлен родительский контроль. Так вы будете знать, что именно делает в Сети ваше чадо и какой контент смотрит.
Также специалист в беседе с "Известиями" отметила, что нужно честно и открыто беседовать со своим ребенком. Объясните ему, что это за явление и чем оно опасно. А также проговорите план действий на случай, если при каких-то обстоятельствах его будут склонять к опасным забавам. Ребенок должен уметь сказать нет, сохранив при этом репутацию в коллективе.
Ну а на подобные ролики в TikTok и других соцсетях нужно подавать жалобу. Во всех сервисах действует поддержка, которая должна оперативно блокировать опасный контент.
16:42:56 07-10-2024
Естественный отбор!
16:46:45 07-10-2024
поганая сеть, ее вообще надо запретить
21:31:15 07-10-2024
Гость (16:46:45 07-10-2024) поганая сеть, ее вообще надо запретить... Скорее бы запретили все. А еще бы воду и свет отключили. И канализацию.
07:21:19 08-10-2024
Гость (21:31:15 07-10-2024) Скорее бы запретили все. А еще бы воду и свет отключили. И к... Вообще говоря, вредные и опасные для молодежи каналы интернета надо закрывать, если хотим решить и демографический вопрос.Да и надо здоровым иметь население, а здоровье начинается с детства.
08:12:16 08-10-2024
Гость. (07:21:19 08-10-2024) Вообще говоря, вредные и опасные для молодежи каналы интерне... А почему бы не вести в интернете контрпропаганду, объяснять вред токсикомании? Вот ведь придумали новый термин "хромирование"! Токсикоманы, да и всё!
11:31:04 08-10-2024
если бы спортивные секции, различные кружки были по карману родителям и везде, а не только в больших городах, детям некогда было бы заниматься всякой хренью, а так это все от безделия.
14:26:23 08-10-2024
Не нужно с пелёнок пихать детям гаджеты, вначале нужно рассказать что такое хорошо и плохо, встретить понимание