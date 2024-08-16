Прирученная зависимость. Почему подростки играют на ставках и как с этим бороться

Склонность к зависимости может передаваться по наследству, но с ней можно научиться жить

16 августа 2024, 09:15, ИА Амител

Фото сгенерировано нейросетью Dall-e

Дети с 14 лет могут заводить собственную банковскую карту, не привязанную к счетам родителей. Как правило, сюда ложатся расчеты за различные подработки и "подарочные" от родственников. Порой накапливаются вполне приличные суммы, которыми ребенок распоряжается самостоятельно. И это - ворота для опасных соблазнов. В последнее время большую тревогу родителей вызывает молодежное увлечение ставками в интернете. Подростки сначала проигрывают в ноль свое, а потом влезают в долги или воруют. Нейропсихолог Лариса Головина рассказала amic.ru, почему формируется патологическая зависимость и как укрепить иммунитет против лудомании.

Не придуманная история

Поводом для написания этого материала стала реальная история благополучной барнаульской семьи. Как говорится - ничто не предвещало беды. Теплым июльским вечером родители решили купить сыну-выпускнику хороший ноутбук для учебы в вузе. И тут выяснилось, что вместо денег, которые он два лета подряд кропотливо зарабатывал и откладывал с "подарочных", на карте подростка оказался пшик.

Так, за пару дней до подачи оригинала заявления в вуз родители узнали, что их сын, золотой медалист, без пяти минут студент престижного московского университета, уже больше года делает ставки на спорт в интернете. В последние недели платежи на неизвестные номера стали чуть ли не ежедневными – осознавая ситуацию и понимая, что правда все равно откроется, юноша изо всех сил пытался отыграться. А буквально накануне трагического вечера и обналичил оставшиеся "копейки" – так как побороть соблазн больше не получалось.

"Категорически нельзя делать в такой ситуации осуждать и обвинять. Это самая сложная, но единственно правильная тактика со стороны родителей – если, конечно, вы хотите помочь своему ребенку. Вам кажется, что перед вами любимый и родной человек, но это не он: часть его психики вышла из-под контроля и перехватила управление личностью. Поверьте, он сам растерян и очень напуган, он может себя ненавидеть, презирать, но сопротивляться этому не в состоянии", - предупреждает Лариса Головина.

Фото сгенерировано нейросетью

Как формируется зависимость?

Эксперт рассказала, что существуют два главных механизма, которые участвуют в формировании, закреплении и удержании любой зависимости.

Первый – это чистая химия, он имеет отношения к зависимостям, связанным с употреблением психотропных веществ – алкоголь, никотин, наркотики. Компоненты в их составе замещают естественные субстанции нервной системы, и в какой-то момент организм уже не может существовать без них.

Второй – психологический. Психика стремится воспроизводить поведение, в котором видит для себя смысл. В данном случае "смысл" - это мощный эмоциональный эффект, а значит и сильнейшая мотивация. Поэтому человек будет возвращаться к аналогичному поведению, каким бы сложным или запретным оно ни было - чтобы испытать восторг, удовольствие, восхищение от полученного результата.

Химический механизм в формировании зависимости может и не "включиться". Так что когда порой курильщики утверждают, что у них нет физической тяги и они могут бросить пагубную привычку в любую минуту – это так и есть. А вот психологический механизм есть всегда.

Почему одни впадают в зависимость, а другие – нет?

"Материальным носителем зависимости является мозг, а он у всех разный. Какой достался от природы. Это, увы - лотерея и судьба", - объясняет Лариса Головина.Мозг может иметь особенности, делающие человека уязвимым к возникновению разного рода зависимостей. В качестве примера эксперт приводит, так называемое, голубое пятно - это скопление тел нейронов, вырабатывающих норадреналин.

"Для людей со среднестатистическим голубым пятном преодоление препятствий является совершенно рядовым сюжетом: преодолел и преодолел - эка невидаль. Обладатели же большого голубого пятна при преодолении препятствий будут испытывать такое воодушевление и такой восторг, без которых их жизнь станет пустой и серой. И они будут постоянно искать поводы, которые позволят воспроизводить этот эмоциональный опыт снова и снова. Эти поводы могут быть очень сложными и даже опасными, но ценна не опасность, а эмоция, которая приходит в итоге".

Есть и другие структуры в мозге, которые влияют на работу механизма психологической зависимости. Передаются они из поколения в поколения, как форма носа или цвет глаз. Человек с таким мозгом изначально находится в зоне риска по формированию зависимости.

"Это не значит, что она у него непременно возникнет, но шансы намного выше, чем у людей без таких особенностей центральной нервной системы", - предупредила Лариса Головина.

Если физические особенности мозга являются своеобразными тлеющими углями, то дровами для полноценного пламени служат, как правило, социально-психологические факторы. Ребенок со склонностью к формированию зависимости может быть одет, обут и ездить в школу на дорогой машине, но жизнь его скучна и однообразна.

"Если человек имеет низкий эмоциональный фон в обычной жизни, он будет активно добирать эмоции любыми доступными способами. А тут тебе еще и удобная подсказка: реклама ставок на спорт сегодня, по сути, легализована. А зерна, брошенные в подготовленную почву, как известно, дают уверенные всходы", - говорит эксперт.

Фото сгенерировано нейросетью

Можно ли победить зависимость?

Можно научиться жить с этой особенностью, приручить ее, заменить социально неодобряемые способы создания нужного эмоционального фона на здоровые и приемлемые.

Но для этого человек должен осознать наличие у себя зависимости и сам захотеть ее приручить. "У истории, с которой мы начали, есть неплохая перспектива: парень снял оставшиеся деньги с карты, потому что понял, что не может сопротивляться. Это хороший звоночек, но юноше потребуется долгая работа, чтобы научиться понимать и пользоваться своей особенностью. Многие стыдятся своих пороков и предпочитают не обращаться за помощью к специалистам, но тогда на это могут уйти годы", - рассказала Лариса Головина.

Быстрее получится, если работать в команде с психологом. Во-первых, он поможет осознать и принять, что ситуация, которая произошла с человеком, не случайна, более того, такое поведение, как бы странно это ни звучало, было ему необходимо – почти как еда и вода. Во-вторых, специалист обязательно "вытащит" из биографии похожие по смыслу и целям, но не связанные с деструктивным поведением ситуации – в конце концов, не сразу же человек бросился во все тяжкие.

"Эти здоровые точки приложения и можно будет развивать в дальнейшем, чтобы добиваться нужного эффекта для психики. Так сказать – подменить понятия. У подростков часто такими способами становятся спорт или волонтерство. Главное понять, какую потребность человек удовлетворяет, делая ставки и поискать, как ту же самую потребность удовлетворять по-другому".Увлечение азартными играми существовало всегда. История знает множество примеров знаменитостей-лудоманов. Например, страсть к покеру у четырехкратного президента США Франклина Рузвельта была настолько велика, что политик не отрывался от игры даже во время знаменитых "бесед у камина" - радиообращений лидера к американскому народу в прямом эфире.

Но, пожалуй, самый известный пример лудомании – это писатель Федор Достоевский. Будучи не в силах совладать со своим азартом, он проигрывался в казино до последней копейки, попутно влезая в огромные долги. Свой знаменитый автобиографический роман "Игрок" он написал с единственной целью - чтобы расплатиться по долговым векселям.