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Инновации и доступность. Где купить автомобиль BAIC?

Рассказываем об особенностях бренда

30 сентября 2024, 19:15, ИА Амител erid: LjN8JxwoV

Скриншот страницы предоставлен компанией
Скриншот страницы предоставлен компанией

Китайский автопром продолжает удивлять мировой рынок. Поддерживает эту тенденцию и один из крупнейших автопроизводителей Китая ­– Beijing Automotive Industry Holding Co*., или BAIC ("Баик"). Авто, из линеек этого производителя успешно сочетают инновационные технологии с доступными ценами.

Основные модели BAIC

BAIC X3:

  • компактный кроссовер с современным дизайном;
  • идеален для городских условий;
  • оснащен экономичными двигателями.

BAIC X7:

  • среднеразмерный внедорожник с просторным салоном;
  • предлагает высокий уровень комфорта и безопасности;
  • доступен с различными силовыми установками.

BAIC EU5:

  • полностью электрический седан;
  • впечатляющий запас хода на одном заряде;
  • современные технологии и стильный дизайн.

BAIC BJ40:

  • брутальный внедорожник в стиле классических джипов;
  • отличные внедорожные характеристики;
  • сочетание ретродизайна и современных технологий.

Инновационные решения BAIC

Среди них:

  • Электрификация. BAIC активно развивает линейку электромобилей, предлагая модели с впечатляющим запасом хода и быстрой зарядкой.
  • Системы безопасности. Автомобили оснащают передовыми системами активной и пассивной безопасности, включая автономное экстренное торможение и адаптивный круиз-контроль.
  • Интеллектуальные мультимедийные системы. BAIC интегрирует в автомобили современные информационно-развлекательные комплексы с поддержкой голосового управления и интеграцией смартфонов.
  • Экологичные материалы. Компания уделяет большое внимание использованию переработанных и экологически чистых материалов в производстве.
  • Автономное вождение. BAIC работает над технологиями беспилотного управления, постепенно внедряя элементы автономности в свои модели.

Автомобили BAIC становятся популярными потому, что имеют:

  • доступные цены при высоком уровне оснащения;
  • современный дизайн;
  • широкий модельный ряд;
  • быстрое внедрение инноваций.

BAIC ­– интересное предложение для тех, кто ищет современный, технологичный автомобиль по доступной цене. Бренд активно развивается, улучшая качество продукции и внедряя инновационные решения.

Тем, кто заинтересовался автомобилями BAIC и хочет узнать больше, интернет-магазин Ozon ("Озон") предлагает подробную информацию о моделях и возможность приобретения аксессуаров. Посетите страницу ozon.ru, чтобы ознакoмиться с актуальным модельным рядом и техническими характеристиками.

В этом ценовом сегменте есть с другие китайские бренды, например, авто Voyah*.

* Beijing Automotive Industry Holding Co ("Бейджинг Автомотив Индастри Холдинг Ко"); Voyah ("Воя").

ООО "Интернет Решения"

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