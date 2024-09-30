Инновации и доступность. Где купить автомобиль BAIC?

Рассказываем об особенностях бренда

30 сентября 2024, 19:15, ИА Амител erid: LjN8JxwoV

Скриншот страницы предоставлен компанией

Китайский автопром продолжает удивлять мировой рынок. Поддерживает эту тенденцию и один из крупнейших автопроизводителей Китая ­– Beijing Automotive Industry Holding Co*., или BAIC (" Баик "). Авто , из линеек этого производителя успешно сочетают инновационные технологии с доступными ценами.

Основные модели BAIC

BAIC X3:

компактный кроссовер с современным дизайном;

идеален для городских условий;

оснащен экономичными двигателями.

BAIC X7:

среднеразмерный внедорожник с просторным салоном;

предлагает высокий уровень комфорта и безопасности;

доступен с различными силовыми установками.

BAIC EU5:

полностью электрический седан;

впечатляющий запас хода на одном заряде;

современные технологии и стильный дизайн.

BAIC BJ40:

брутальный внедорожник в стиле классических джипов;

отличные внедорожные характеристики;

сочетание ретродизайна и современных технологий.

Инновационные решения BAIC

Среди них:

Электрификация. BAIC активно развивает линейку электромобилей, предлагая модели с впечатляющим запасом хода и быстрой зарядкой.

BAIC активно развивает линейку электромобилей, предлагая модели с впечатляющим запасом хода и быстрой зарядкой. Системы безопасности. Автомобили оснащают передовыми системами активной и пассивной безопасности, включая автономное экстренное торможение и адаптивный круиз-контроль.

Автомобили оснащают передовыми системами активной и пассивной безопасности, включая автономное экстренное торможение и адаптивный круиз-контроль. Интеллектуальные мультимедийные системы. BAIC интегрирует в автомобили современные информационно-развлекательные комплексы с поддержкой голосового управления и интеграцией смартфонов.

BAIC интегрирует в автомобили современные информационно-развлекательные комплексы с поддержкой голосового управления и интеграцией смартфонов. Экологичные материалы. Компания уделяет большое внимание использованию переработанных и экологически чистых материалов в производстве.

Компания уделяет большое внимание использованию переработанных и экологически чистых материалов в производстве. Автономное вождение. BAIC работает над технологиями беспилотного управления, постепенно внедряя элементы автономности в свои модели.

Автомобили BAIC становятся популярными потому, что имеют:

доступные цены при высоком уровне оснащения;

современный дизайн;

широкий модельный ряд;

быстрое внедрение инноваций.

BAIC ­– интересное предложение для тех, кто ищет современный, технологичный автомобиль по доступной цене. Бренд активно развивается, улучшая качество продукции и внедряя инновационные решения.

Тем, кто заинтересовался автомобилями BAIC и хочет узнать больше, интернет-магазин Ozon ("Озон") предлагает подробную информацию о моделях и возможность приобретения аксессуаров. Посетите страницу ozon . ru , чтобы ознакoмиться с актуальным модельным рядом и техническими характеристиками.

В этом ценовом сегменте есть с другие китайские бренды, например, авто Voyah *.

* Beijing Automotive Industry Holding Co ("Бейджинг Автомотив Индастри Холдинг Ко"); Voyah ("Воя").

ООО "Интернет Решения"

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