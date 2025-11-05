Инвесторы предрекают серьезный экономический кризис после падения курса криптовалют

В ночь на 5 ноября биткоин впервые с июня опустился ниже отметки в 100 тысяч долларов

05 ноября 2025, 22:00, ИА Амител

Инвесторы / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

Резкое падение курса криптовалют может свидетельствовать о начале экономического кризиса, заявил в интервью "Осторожно Media" основатель криптобиржи Garantex и исполнительный директор Indefieco Сергей Менделеев.

В ночь на 5 ноября биткоин впервые с июня опустился ниже отметки в 100 тысяч долларов. Снижение курса затронуло и другие криптовалюты. По словам Менделеева, причины происходящего кроются в аномальном росте рынка за последний год, когда стоимость цифровых активов и золота достигала рекордных уровней без очевидных экономических оснований.

«Если понять, почему биткоин стоил 125 тысяч долларов, а не 60 тысяч, и почему золото подорожало до 4000 долларов, станет ясно, что происходит сейчас», – отметил эксперт.

Он добавил, что даже на фоне обвала некоторые анонимные криптовалюты, такие как Dash, Zcash, Internet Computer и Monero, показали рост от 1 до 50%, что объясняется растущим спросом на конфиденциальные транзакции.

Согласно данным аналитиков, совокупные ликвидации торговых позиций за сутки составили около 1,4 млрд долларов. Потери понесли трейдеры, ставившие на рост биткоина, Ethereum и Solana. Менделеев связывает падение с осторожной позицией ФРС США, которая не гарантировала снижение ключевой ставки в декабре, а также с общим ослаблением фондовых индексов.

«Все ждут кризис, и, возможно, он уже начался. Рынок все больше напоминает казино глобального масштаба, особенно когда речь идет о криптовалютах», – подытожил Менделеев.

