Эксперт критично оценил начавшийся процесс внедрения цифрового рубля в России

Экономист заявил amic.ru, что новый вид денег не принесет большой пользы россиянам, но может повредить их финансовой активности

23 сентября 2025, 15:15, ИА Амител

Цифровой рубль / Изображение сгенерировано YandexGPT 5 Pro / amic.ru

Начавшееся внедрение в обиход цифрового рубля вряд ли принесет ощутимую пользу и широко распространится, так как ограничивает потенциальную финансовую активность россиян, а механизм его использования еще будет совершенствоваться, заявил amic.ru экономист, член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев.

Ранее председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщил, что получил первую зарплату цифровыми рублями. Он заверил, что не собирается отказываться от использования этого вида денег, и рассказал, что перечислил часть полученных средств на благотворительность, а также рассчитался по QR-коду за сделанный заказ в одном из ресторанов столицы. Кроме того, с 1 октября в России начнут выдавать пособия цифровыми рублями. По всей видимости, это будут "детские" (единовременные выплаты при рождении ребенка, по беременности и родам, ежемесячные до полутора лет), а также пособия для малоимущих семей, инвалидов, безработных и пенсионеров.Александр Разуваев отметил, что цифровой рубль нельзя положить на свой банковский вклад, это препятствие на пути финансовой активности граждан:

«Этот вид денег может быть полезен для государства в плане отслеживания коррупции – скажем, в Казахстане используется цифровой тенге для операций тамошнего минфина, госхолдингов, а также во внешней торговле. Возможно, нечто подобное будет и в России. Но для большинства сограждан пользы от него, видимо, не будет».

Конечно, для некоторых россиян наличие такой формы денег будет вопросом осознания собственного статуса, подчеркнул собеседник:

«Некоторые будут думать: вот, я такой цифровой – это престижно, круто. Помню в свое время в инвестиционной компании "Альпари" один начальник департамента козырял тем, что расплачивается при помощи мобильника. Я лично пользовался карточкой и никогда не чувствовал себя ущербным. У нас есть сограждане, восприимчивые к таким цацкам. Хотя в мире многие влиятельные фигуры сохраняют здоровый консерватизм в привычках».

Судя по всему, государство будет побуждать наших граждан в сторону более активного использования цифрового рубля, полагает Разуваев:

«Видимо, со временем будет разработан механизм перевода цифровых денег в наличные и безналичные средства, но это произойдет, похоже, со временем, не совсем скоро. Пока же цифровые деньги будут поступать нашим соотечественникам на специальные счета и пользоваться ими можно будет при помощи приложения на телефоне или на компьютере через цифровой кошелек».

Конечно, даже при активном внедрении новой формы денег со стороны государства, продолжает эксперт, процесс будет продвигаться непросто:

«Мало кто помнит, но еще в 1990 году, в советский период, Сбербанк СССР (так в ту пору назывался Сбер) попытался запускать карточки. Но люди их не брали – непривычно было. Тогда еще всякие нездоровые персонажи утверждали, что это уловка антихриста: мол, карточкой расплатишься – в ад попадешь. Я помню, расплатившись карточкой в ресторане, услышал от своей дамы что-то подобное. И ответил ей словами Джафара из фильма "Не бойся, я с тобой": "Если бы ты знала, сколько у меня грехов на душе! Одним больше, одним меньше – ни я не замечу, ни Аллах!" Это же просто технология".

Кроме того, не стоит путать цифровой рубль с криптовалютой, указывает Александр Разуваев.