Волгоградские полицейские похитили бизнесмена и требовали пароль от его криптокошелька

Знакомые полицейских обменяли большую часть крипты на наличные

03 сентября 2025, 14:29, ИА Амител

Полиция / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В Волгограде расследуют громкое дело о похищении предпринимателя, связанного с криптовалютами. По версии следствия, к преступлению причастны два сотрудника полиции – старший оперативник Владимир Д. и оперативный дежурный Сергей Р. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

Инцидент произошел еще в ноябре 2024 года. Как установили следователи, полицейские задержали мужчину и силой посадили в автомобиль Volkswagen Touareg. Под угрозами они заставили коммерсанта назвать пароль от криптокошелька и перевести средства на семь разных адресов. Сумма перевода составила 283 тысячи долларов.

Дальнейшая схема выглядела так: знакомые подозреваемых обменяли большую часть криптовалюты на наличные через криптообменник в башне "Федерация" в Москва-Сити. В Волгоград они привезли 22 миллиона рублей. При этом самим оперативникам передали только 7 миллионов, а оставшиеся 15 миллионов оставили себе.

«27 января 2025 года обоих полицейских задержали. Сейчас они находятся под арестом, но вину не признают. Следствие продолжается, фигурантам вменяются тяжкие статьи, включая похищение человека и вымогательство», – пишет Telegram-канал.

