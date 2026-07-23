НОВОСТИОбщество

Из Алтайского края в Сербию экспортировали почти 13 тонн меда

Всего с начала 2026 года производители Алтайского края поставили за рубеж более 70 тонн натурального меда

23 июля 2026, 21:36, ИА Амител

Мед / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru
Мед / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru

Почти 13 тонн алтайского меда экспортировали в Сербию после успешного прохождения лабораторных исследований. Продукцию проверили специалисты Алтайского филиала ФГБУ "ЦОК АПК".

Мед был произведен в Калманском районе. В лабораторию поступила партия весом 12,8 тонны, или 28,5 тысячи единиц продукции в упаковке.

Специалисты провели комплексные исследования, подтвердив натуральность меда и его соответствие требованиям технических регламентов Таможенного союза.

«По результатам исследований продукт был признан соответствующим нормам безопасности», — сообщили в Алтайском филиале ФГБУ "ЦОК АПК".

После завершения проверки партия была отправлена на экспорт в Сербию.

Всего с начала 2026 года производители Алтайского края поставили за рубеж более 70 тонн натурального меда. Помимо Сербии, продукцию экспортировали в Казахстан, Беларусь, Таджикистан, Китай, Монголию, Афганистан, Польшу, Германию, Японию, США и Канаду.

Мед / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

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НОВОСТИОбщество

Алтайский край мёд Экспорт
       

Комментарии 9

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Гость

21:44:13 23-07-2026

«завтра» напишут о дефиците меда🤦‍♂️

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Гость

22:37:32 23-07-2026

Гость (21:44:13 23-07-2026) «завтра» напишут о дефиците меда🤦‍♂️... Это бизнес. Продавать выгодно там - где дороже купят.

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так точно.

21:47:19 23-07-2026

«Живела Србија!»©

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Гость

22:58:05 23-07-2026

А нам какой попало. Купила на Новом рынке банку 1кг., за хорошие деньги. Через 3 дня осела гуща, а сверху вода. Вылила в унитаз. Ехать доказывать, спорить с ними небыло сил. Да ещё за проезд 90руб.

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таки да.

10:50:53 24-07-2026

Гость (22:58:05 23-07-2026) А нам какой попало. Купила на Новом рынке банку 1кг., за хор... вам насильно его продали?
заставляли купить именно этот мёд?
били?
а про 90 р.за проезд даже смешно.
вы специально туда поехали за мёдом или зашли по пути?
меньше месяца до Медового спаса.
как всегда будет ярмарка мёда-выбирайте на любой вкус, цвет, аромат.
если невтерпёж, как Винни Пуху-найдите сайт о продаже мёда-сходите, пробуйте.
не реклама.
Пасека Капатуриных.
магазинчик, медовая лавка на Сиреневой.
взял с акации-доедаю, сейчас пошёл с дягиль-возьму себе и брату в Севастополь отправлю посылку с этим мёдом.

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Гость

12:18:49 24-07-2026

таки да. (10:50:53 24-07-2026) вам насильно его продали?заставляли купить именно этот м... Дядя, ты ду.....рак?

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однако.

14:41:19 24-07-2026

Гость (12:18:49 24-07-2026) Дядя, ты ду.....рак?... ну, ну.
тётя, ты - сама купила,, мёд", а теперь пеняешь мне.

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Гость

08:14:51 24-07-2026

"Огромное дости". 70тонн производит в год пара крупных пасек. Или 5 средних. А преподнесли как прорыв.

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Прохожий.

10:58:19 24-07-2026

Гость (08:14:51 24-07-2026) "Огромное дости". 70тонн производит в год пара крупных пасек... Сложно на таких критиков угодить... Напиши, что 700тонн экспортировали, запищат, что всё из края вывозится.

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