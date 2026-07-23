Из Алтайского края в Сербию экспортировали почти 13 тонн меда

Всего с начала 2026 года производители Алтайского края поставили за рубеж более 70 тонн натурального меда

23 июля 2026, 21:36, ИА Амител

Мед / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru

Почти 13 тонн алтайского меда экспортировали в Сербию после успешного прохождения лабораторных исследований. Продукцию проверили специалисты Алтайского филиала ФГБУ "ЦОК АПК".

Мед был произведен в Калманском районе. В лабораторию поступила партия весом 12,8 тонны, или 28,5 тысячи единиц продукции в упаковке.

Специалисты провели комплексные исследования, подтвердив натуральность меда и его соответствие требованиям технических регламентов Таможенного союза.

«По результатам исследований продукт был признан соответствующим нормам безопасности», — сообщили в Алтайском филиале ФГБУ "ЦОК АПК".

После завершения проверки партия была отправлена на экспорт в Сербию.

Всего с начала 2026 года производители Алтайского края поставили за рубеж более 70 тонн натурального меда. Помимо Сербии, продукцию экспортировали в Казахстан, Беларусь, Таджикистан, Китай, Монголию, Афганистан, Польшу, Германию, Японию, США и Канаду.