Из Алтайского края в Сербию экспортировали почти 13 тонн меда
Всего с начала 2026 года производители Алтайского края поставили за рубеж более 70 тонн натурального меда
23 июля 2026, 21:36, ИА Амител
Почти 13 тонн алтайского меда экспортировали в Сербию после успешного прохождения лабораторных исследований. Продукцию проверили специалисты Алтайского филиала ФГБУ "ЦОК АПК".
Мед был произведен в Калманском районе. В лабораторию поступила партия весом 12,8 тонны, или 28,5 тысячи единиц продукции в упаковке.
Специалисты провели комплексные исследования, подтвердив натуральность меда и его соответствие требованиям технических регламентов Таможенного союза.
«По результатам исследований продукт был признан соответствующим нормам безопасности», — сообщили в Алтайском филиале ФГБУ "ЦОК АПК".
После завершения проверки партия была отправлена на экспорт в Сербию.
Всего с начала 2026 года производители Алтайского края поставили за рубеж более 70 тонн натурального меда. Помимо Сербии, продукцию экспортировали в Казахстан, Беларусь, Таджикистан, Китай, Монголию, Афганистан, Польшу, Германию, Японию, США и Канаду.
21:44:13 23-07-2026
«завтра» напишут о дефиците меда🤦♂️
22:37:32 23-07-2026
Гость (21:44:13 23-07-2026) «завтра» напишут о дефиците меда🤦♂️... Это бизнес. Продавать выгодно там - где дороже купят.
21:47:19 23-07-2026
«Живела Србија!»©
22:58:05 23-07-2026
А нам какой попало. Купила на Новом рынке банку 1кг., за хорошие деньги. Через 3 дня осела гуща, а сверху вода. Вылила в унитаз. Ехать доказывать, спорить с ними небыло сил. Да ещё за проезд 90руб.
10:50:53 24-07-2026
Гость (22:58:05 23-07-2026) А нам какой попало. Купила на Новом рынке банку 1кг., за хор... вам насильно его продали?
заставляли купить именно этот мёд?
били?
а про 90 р.за проезд даже смешно.
вы специально туда поехали за мёдом или зашли по пути?
меньше месяца до Медового спаса.
как всегда будет ярмарка мёда-выбирайте на любой вкус, цвет, аромат.
если невтерпёж, как Винни Пуху-найдите сайт о продаже мёда-сходите, пробуйте.
не реклама.
Пасека Капатуриных.
магазинчик, медовая лавка на Сиреневой.
взял с акации-доедаю, сейчас пошёл с дягиль-возьму себе и брату в Севастополь отправлю посылку с этим мёдом.
12:18:49 24-07-2026
таки да. (10:50:53 24-07-2026) вам насильно его продали?заставляли купить именно этот м... Дядя, ты ду.....рак?
14:41:19 24-07-2026
Гость (12:18:49 24-07-2026) Дядя, ты ду.....рак?... ну, ну.
тётя, ты - сама купила,, мёд", а теперь пеняешь мне.
08:14:51 24-07-2026
"Огромное дости". 70тонн производит в год пара крупных пасек. Или 5 средних. А преподнесли как прорыв.
10:58:19 24-07-2026
Гость (08:14:51 24-07-2026) "Огромное дости". 70тонн производит в год пара крупных пасек... Сложно на таких критиков угодить... Напиши, что 700тонн экспортировали, запищат, что всё из края вывозится.