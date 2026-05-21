Из-за плановых работ в пригороде Барнаула 21 мая отключат холодную воду

Воды не будет с 09:00 до 18:00

21 мая 2026, 12:00, ИА Амител

Кран на кухне / Фото: создано с помощью нейросети DALLE-E / amic.ru

"Росводоканал Барнаул" предупреждает жителей поселка Лесного об отключении холодной воды. Ресурса не будет с 9 утра до 18:00.

Без водоснабжения останутся частные дома в 1–9-м переулках, а также на улицах Лазоревой, Тенистой, Магистральной и Радужной. Кроме того, воду отключат в административных зданиях по адресам:

1-й переулок, 39;

улица Радужная, 7а, 19а, 27а, 35, 35а, 37б, 41а;

5-й переулок, 38а, 38м.

За подробностями можно обращаться по телефонам 500-101 и 202-200.

Напомним, в Барнауле стартовали плановые отключения горячей воды. До 1 июня ее не будет в домах, отмеченных на интерактивной карте коричневым и зеленым цветами (в зоне магистралей М-24 и М-34).

Среди адресов — микрорайон Озерный, улицы Гущина, Попова, Взлетная, Шумакова, Власихинская, Павловский и Змеиногорский тракты, Социалистический проспект, улицы Партизанская, Челюскинцев, Пролетарская и другие.

Летний график отключения горячей воды: