Из-за плановых работ в пригороде Барнаула 21 мая отключат холодную воду
Воды не будет с 09:00 до 18:00
21 мая 2026, 12:00, ИА Амител
"Росводоканал Барнаул" предупреждает жителей поселка Лесного об отключении холодной воды. Ресурса не будет с 9 утра до 18:00.
Без водоснабжения останутся частные дома в 1–9-м переулках, а также на улицах Лазоревой, Тенистой, Магистральной и Радужной. Кроме того, воду отключат в административных зданиях по адресам:
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1-й переулок, 39;
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улица Радужная, 7а, 19а, 27а, 35, 35а, 37б, 41а;
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5-й переулок, 38а, 38м.
За подробностями можно обращаться по телефонам 500-101 и 202-200.
Напомним, в Барнауле стартовали плановые отключения горячей воды. До 1 июня ее не будет в домах, отмеченных на интерактивной карте коричневым и зеленым цветами (в зоне магистралей М-24 и М-34).
Среди адресов — микрорайон Озерный, улицы Гущина, Попова, Взлетная, Шумакова, Власихинская, Павловский и Змеиногорский тракты, Социалистический проспект, улицы Партизанская, Челюскинцев, Пролетарская и другие.
Летний график отключения горячей воды:
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15–29 июня — красный и оранжевый контуры (магистрали М-23 и М-32);
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6–20 июля — серый и желтый контуры;
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с 27 июля по 10 августа — синий и фиолетовый контуры (магистрали М-22, М-31 и М-34).
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