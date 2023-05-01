К памятнику Жириновскому в Minecraft пришло столько пользователей, что сервер упал

На виртуальном митинге выступил депутат Госдумы

01 мая 2023, 19:42, ИА Амител













Митинг ЛДПР в Minecraft / Фото: t.me/zhirinovskylive

На цифровую демонстрацию 1 мая, проведённую ЛДПР в игре Minecraft, пришли более 12 тысяч пользователей, сообщила партия в своём Telegram-канале.

"Цифровая демонстрация стала самым массовым митингом, прошедшим 1 мая в стране. Сервер не выдержал числа желающих и рухнул", – рассказали в партии.

На виртуальном митинге выступил депутат Госдумы Андрей Свинцов. Он подчеркнул, что ЛДПР намерена использовать цифровую платформу для привлечения новых сторонников и общения с избирателями.

В партии подчеркнули, что Жириновский всегда выступал за внедрение передовых технологий в политические процессы.

Ранее amic.ru рассказал, как партии отметили Первомай в Барнауле – пели песни и пили чай.