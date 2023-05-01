"Отличное 1 мая". Шубенков пробежался по Барнаулу, несмотря на холод и снег

В городе прошла традиционная первомайская легкоатлетическая эстафета

01 мая 2023, 18:17, ИА Амител

Известный барнаульский легкоатлет, чемпион мира в беге на 110 метров 2015 года Сергей Шубенков принял участие в 67-й легкоатлетической эстафете на призы газеты "Алтайская правда". Видео он опубликовал в своём Telegram-канале.

"Эстафетчики, проспект Ленина и снег. Отличное первое мая", – с иронией отметил Шубенков перед забегом.

Как уточняет "Алтайская правда", в легкоатлетической эстафете приняли участие около тысячи человек из разных коллективов – от школьных до команд производственных коллективов. Мероприятие началось в полдень.

Примерно в это же время на площади Свободы барнаульские пожарные устроили эффектное шоу для жителей города – вскрывали автомобиль, тушили избушки и проходили полосу препятствий.