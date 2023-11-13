Кабмин поддержал закон о штрафах для электросамокатчиков

За пьяную езду с ветерком придется выложить до 30 тысяч рублей

13 ноября 2023, 18:50, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Кабмин РФ поддержал законопроект, предусматривающий штрафы за нарушение правил дорожного движения при езде на электросамокатах. Об этом сообщает "Российская газета".

В документе предусмотрено наказание за отказ от медосвидетельствования и неостановку по требованию сотрудника ГИБДД. За подобные правонарушения и пьяную езду придется выложить до 30 тысяч рублей.

Также предусмотрен штраф за оставление места ДТП водителем электросамоката – до пяти тысяч рублей.

За езду вдвоем на одном СИМ будут штрафовать на сумму до трех тысяч, а за перевозку детей – до пяти тысяч рублей.