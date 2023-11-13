Кабмин поддержал закон о штрафах для электросамокатчиков
За пьяную езду с ветерком придется выложить до 30 тысяч рублей
13 ноября 2023, 18:50, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Кабмин РФ поддержал законопроект, предусматривающий штрафы за нарушение правил дорожного движения при езде на электросамокатах. Об этом сообщает "Российская газета".
В документе предусмотрено наказание за отказ от медосвидетельствования и неостановку по требованию сотрудника ГИБДД. За подобные правонарушения и пьяную езду придется выложить до 30 тысяч рублей.
Также предусмотрен штраф за оставление места ДТП водителем электросамоката – до пяти тысяч рублей.
За езду вдвоем на одном СИМ будут штрафовать на сумму до трех тысяч, а за перевозку детей – до пяти тысяч рублей.
20:35:39 13-11-2023
самое разумное вообще запретить их
09:48:38 14-11-2023
Кто за этим следить то будет и исполнять этот закон ? От ГАИ они тупо уедут, причем там, где никакое ГАИ их не сможет догнать. Очередный пшик в воздух бесполезный