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Кабмин поддержал закон о штрафах для электросамокатчиков

За пьяную езду с ветерком придется выложить до 30 тысяч рублей

13 ноября 2023, 18:50, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

Кабмин РФ поддержал законопроект, предусматривающий штрафы за нарушение правил дорожного движения при езде на электросамокатах. Об этом сообщает "Российская газета".

В документе предусмотрено наказание за отказ от медосвидетельствования и неостановку по требованию сотрудника ГИБДД. За подобные правонарушения и пьяную езду придется выложить до 30 тысяч рублей.

Также предусмотрен штраф за оставление места ДТП водителем электросамоката – до пяти тысяч рублей.

За езду вдвоем на одном СИМ будут штрафовать на сумму до трех тысяч, а за перевозку детей – до пяти тысяч рублей.

Законопроекты

Комментарии 2

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Гость

20:35:39 13-11-2023

самое разумное вообще запретить их

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Гость

09:48:38 14-11-2023

Кто за этим следить то будет и исполнять этот закон ? От ГАИ они тупо уедут, причем там, где никакое ГАИ их не сможет догнать. Очередный пшик в воздух бесполезный

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