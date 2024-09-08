Как проходят довыборы в АКЗС. Фото
Избирательные участки будут открыты до 20:00
08 сентября 2024, 14:10, ИА Амител
Довыборы в АКЗС проходят в Алтайском крае. Корреспондент amic.ru побывал на избирательных участках и посмотрел, как проходит голосование.
Выбирают депутата АКЗС от одномандатного округа № 21, который включает в себя часть Железнодорожного района Барнаула. Это связано с тем, что в декабре 2023 года губернатор Алтайского края Виктор Томенко назначил Ивана Нифонтова, который на тот момент был депутатом АКЗС, министром спорта Алтайского края. Парламенту региона понадобился новый депутат на вакантное место. 8 сентября он и определится. На кресло претендуют шесть кандидатов:
Евгений Григоренко ("Единая Россия") – гендиректор ООО "Газпром газораспределение Барнаул";
Матиас Дениц (КПРФ) – секретарь комитета местного отделения КПРФ;
Игорь Странцов ("Новые люди") – гендиректор ООО "НИГ "Инфо-Провайд";
Оксана Молодых ("Справедливая Россия – Патриоты – За правду") – помощник депутата Государственной Думы Александра Терентьева по работе в Алтайском крае, бывший депутат Барнаульской гордумы;
Анна Юферева (ЛДПР) – гендиректор ООО "ЮМСЭЙ Лигал Групп", а также депутат Барнаульской городской Думы на непостоянной основе;
Владимир Гуляев ("Коммунисты России") – пенсионер.
Отметим, что избирательные участки будут работать до 20:00.
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