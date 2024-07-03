Как прошло очередное заседание по делу возможного "политеховского" маньяка Манишина?

На следующем заседании должно завершиться рассмотрение второго убийства

03 июля 2024, 14:55, Антон Дегтярев

Виталий Манишин на суде / Фото: Антон Дегтярев

Очередное, уже шестое заседание по делу возможного "политеховского" маньяка Виталия Манишина состоялось в Калманском районном суде 3 июля. На нем продолжилось рассмотрение второго по хронологии преступления, а именно убийства 21-летней жительницы Тывы Чодураа Ооржак, которая исчезла 28 июня 1999 года. Об этом amic.ru рассказали в Калманском районном суде.

"Второй эпизод суд пока не закончил рассматривать. Сегодня допрашивали одного свидетеля с использованием конференц-связи, он выступал в новосибирском суде. Долго не заседали, к часу закончили, а начали в 10:30. Никаких слушателей не было", – рассказали в суде.

Следующее заседание по делу состоится 8 июля в 12 часов. Там продолжат рассматривать дело Оржак, будут изучать письменные доказательства и опрашивать свидетелей. Тогда же суд надеется закончить рассматривать эпизод с убийством Ооржак.

Второй эпизод начали рассматривать на суде 1 июля. По видеосвязи в одном из судов Республики Тыва были опрошены потерпевшая и свидетель по делу Ооржак.

Отметим, что Чодураа Ооржак пропала 28 июня 1999 года. Следствие считает, что это второе убийство Манишина и первое изнасилование и удушение абитуриентки вуза, которое он спланировал. Известно, что Ооржак приехала из Тывы поступать в Алтайский государственный технический университет. Она вышла из общежития, чтобы подать документы в вуз, а потом исчезла. Тело девушки обнаружили через год, в овраге в Калманском районе.

В июне суд закончил исследовать доказательства по убийству Людмилы Обидиной, которое произошло 16 сентября 1989 года в селе Зеленая Дубрава.

Напомним, что Манишина задержали в мае 2023 года по подозрению в убийстве Людмилы Обидиной. На допросах он сознался и в других преступлениях, в том числе в тех, которые приписывают "политеховскому" маньяку. Полный список его жертв можно увидеть здесь.

В мае 2024 года дело передали в Калманский районный суд, а в июне Манишина начали судить по ст. 105 ч. 2 п. "к" ("Убийство с целью скрыть другое преступление, сопряженное с изнасилованием") и ст. 105 ч. 2 п. "а", "к" ("Убийство двух или более лиц с целью скрыть другое преступление, сопряженное с изнасилованием"). При этом пожизненного заключения он, скорее всего, не получит, так как срок давности по всем убийствам уже прошел. О том, как Следком расследовал дело, можно прочитать по ссылке.

Также amic.ru недавно поговорил с отцом последней жертвы "политеховского" маньяка Ксении Киргизовой. Он рассказал, что родственников погибшей устроит только пожизненный приговор.