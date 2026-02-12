Разбираемся, что можно делать в приложении уже сейчас:

1. Переписываться с пользователями Max из списка контактов. В чате можно отправлять не только текстовые сообщения, но и фото, видео, файлы, стикеры, голосовые и видеосообщения, а также делиться своей геопозицией и контактами.

2. Создавать групповые чаты. Как и в большинстве мессенджеров, для этого нужно добавить участников и указать название беседы. Дальше пользователи могут переписываться и обмениваться медиа в чате.

3. Звонить контактам. Можно поговорить по видео или без него, а также создать групповой звонок, разослав ссылку нужным пользователям.

4. Переводить деньги прямо в чате. В приложении доступны переводы через СБП из трех банков: Альфа-Банка, ВТБ и Совкомбанка. При этом под перечнем есть пометка, что банков "скоро станет больше".

5. Оформить цифровой ID. Это электронный документ, подтверждающий личность, возраст или социальный статус пользователя. Он формируется на основе данных из "Госуслуг" и отображается в профиле пользователя в виде QR-кода. Его можно предъявлять, например, при покупке товаров 18+ на кассах самообслуживания или в сервисах, которые подключили проверку цифрового ID.

6. Пользоваться "Сферумом". Это образовательный сервис для школ, в котором взаимодействуют учителя, ученики и их родители. Раньше он был отдельным приложением, но теперь доступ к нему встроен прямо в Max.

7. Пользоваться бесплатным ИИ. В Max доступна нейросеть GigaChat, которая умеет генерировать тексты и изображения, расшифровывать голосовые сообщения, отвечать на любые вопросы, а также анализировать документы и видео.

8. Пользоваться ботами. В Max доступны боты государственных и коммерческих сервисов. С их помощью можно получать справочную информацию, оформлять заявки и пользоваться услугами не переходя на другие сайты.

Так, например, через боты региональных МФЦ можно записываться на прием, смотреть статусы заявлений или находить отделения поблизости. А с помощью сервисных ботов мобильных операторов можно проверить баланс, узнать свой тариф или подключить дополнительные услуги.

9. Читать каналы. На них можно подписываться, читать публикации и ставить к ним реакции. Найти каналы можно вручную в строке поиска или в подборке "Каналы".

10. Создавать приватные каналы. На момент запуска создавать каналы могли только подтвержденные площадки с регистрацией в РКН и аудиторией более десяти тысяч человек. Теперь это может сделать любой пользователь, но его канал будет не открытым, а приватным. Подписка будет доступна только по ссылке или заявке, которую должен одобрить администратор.