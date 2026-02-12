Как скачать мессенджер Max на телефон или компьютер и зарегистрироваться в нем? Инструкция
Рассказываем, как начать общение в национальном мессенджере
12 февраля 2026, 07:16, ИА Амител
В России замедляют популярные мессенджеры Telegram и WhatsApp*. В связи с этим многие пользователи переходят на отечественную альтернативу — мессенджер Max. Это сервис, выпущенный VK в 2025 году, где можно не только писать сообщения и звонить, но и получать государственные услуги, денежные переводы и цифровые удостоверения.
О том, как скачать мессенджер и зарегистрироваться в нем, а также обо всех его функциях и ожидаемых обновлениях, — в материале amic.ru.
Что "умеет" мессенджер Max?
1. Переписываться с пользователями Max из списка контактов. В чате можно отправлять не только текстовые сообщения, но и фото, видео, файлы, стикеры, голосовые и видеосообщения, а также делиться своей геопозицией и контактами.
2. Создавать групповые чаты. Как и в большинстве мессенджеров, для этого нужно добавить участников и указать название беседы. Дальше пользователи могут переписываться и обмениваться медиа в чате.
3. Звонить контактам. Можно поговорить по видео или без него, а также создать групповой звонок, разослав ссылку нужным пользователям.
4. Переводить деньги прямо в чате. В приложении доступны переводы через СБП из трех банков: Альфа-Банка, ВТБ и Совкомбанка. При этом под перечнем есть пометка, что банков "скоро станет больше".
5. Оформить цифровой ID. Это электронный документ, подтверждающий личность, возраст или социальный статус пользователя. Он формируется на основе данных из "Госуслуг" и отображается в профиле пользователя в виде QR-кода. Его можно предъявлять, например, при покупке товаров 18+ на кассах самообслуживания или в сервисах, которые подключили проверку цифрового ID.
6. Пользоваться "Сферумом". Это образовательный сервис для школ, в котором взаимодействуют учителя, ученики и их родители. Раньше он был отдельным приложением, но теперь доступ к нему встроен прямо в Max.
7. Пользоваться бесплатным ИИ. В Max доступна нейросеть GigaChat, которая умеет генерировать тексты и изображения, расшифровывать голосовые сообщения, отвечать на любые вопросы, а также анализировать документы и видео.
8. Пользоваться ботами. В Max доступны боты государственных и коммерческих сервисов. С их помощью можно получать справочную информацию, оформлять заявки и пользоваться услугами не переходя на другие сайты.
Так, например, через боты региональных МФЦ можно записываться на прием, смотреть статусы заявлений или находить отделения поблизости. А с помощью сервисных ботов мобильных операторов можно проверить баланс, узнать свой тариф или подключить дополнительные услуги.
9. Читать каналы. На них можно подписываться, читать публикации и ставить к ним реакции. Найти каналы можно вручную в строке поиска или в подборке "Каналы".
10. Создавать приватные каналы. На момент запуска создавать каналы могли только подтвержденные площадки с регистрацией в РКН и аудиторией более десяти тысяч человек. Теперь это может сделать любой пользователь, но его канал будет не открытым, а приватным. Подписка будет доступна только по ссылке или заявке, которую должен одобрить администратор.
Где скачать мессенджер Max?
- RuStore;
- Google Play;
- AppGallery;
- AppStore;
- на официальном сайте мессенджера можно скачать приложение для Windows.
Кроме того, у приложения есть веб-версия.
Как скачать мессенджер Max на телефон?
- Найдите приложение Max в магазине, установленном на вашем устройстве (RuStore, Google Play, AppGallery или AppStore).
- Нажмите кнопку "Установить" или "Скачать" (в зависимости от магазина кнопка может называться по-разному), дождитесь завершения загрузки.
- Нажмите кнопку "Открыть" или найдите Max на устройстве и нажмите на иконку приложения, чтобы открыть его.
Как зарегистрироваться в мессенджере Max?
- Введите свой номер телефона и нажмите "Продолжить".
- Дождитесь, когда на телефон поступит СМС-сообщение с шестизначным кодом для подтверждения.
- Введите полученные цифры.
- Введите свое имя. Можно указать и фамилию, но это необязательно.
- Нажмите кнопку "Продолжить".
- Выберите фото профиля. Можно взять готовую картинку либо использовать фото из памяти устройства.
- Нажмите кнопку "Начать общение".
Как пользоваться мессенджером Max с компьютера?
- скачать приложение
- 1. Зайдите на официальный сайт мессенджера с компьютера.
- 2. Нажмите на кнопку "Для компьютера".
- 3. Выберите операционную систему, которая установлена на вашем устройстве (Windows, macOS или Linux) и нажмите на соответствующую кнопку. Файл начнет скачиваться.
- 4. Дождитесь окончания загрузки, после чего откройте скачанный файл.
- 5. Следуйте инструкциям, которые предлагает ваша операционная система.
- 6. Откройте мессенджер на устройстве и выберите удобный способ для входа: с помощью номера телефона или QR-кода.
- 7. Авторизуйтесь и начинайте общение.
-
Фото: скриншоты из мессенджера Max
- открыть web-версию
Этот вариант подойдет для тех, у кого не так много места на диске. Чтобы не перегружать устройство, можно запустить приложение прямо в браузере.
- 1. Откройте официальный сайт: web.max.ru.
- 2. Отсканируете QR-код через мобильное приложение Max.
- 3. Подтвердите вход и авторизуйтесь.
-
Фото: скриншоты из мессенджера Max
08:01:24 12-02-2026
Главный вопрос, а зачем?
17:18:16 12-02-2026
Гость (08:01:24 12-02-2026) Главный вопрос, а зачем?... хватит выделываться. чтобы работать общаться
08:26:20 12-02-2026
Никак.
Не надо
08:39:04 12-02-2026
Нужно ещё уточнить, если система видит, что на номер зарегистрирован Макс. В госуслуги другим способом вы уже не попадёте
08:52:43 12-02-2026
Гость (08:39:04 12-02-2026) Нужно ещё уточнить, если система видит, что на номер зарегис... Какая система видит? Сейчас специально зашел на ГУ с компьютера через пароль и код в смс. Предложили входиьт через МАХ, но я это предложение проигнорировал. Никаких сложностей. Так же решил зайти с телефона в мобильное приложение. Зашел по отпечатку пальца. МАХ привязан к тому же номеру, что зарегистрирован на ГУ как основной. Никаких проблем не испытал. Что я делаю не так? Или м.б. это у вас проблемы?
08:46:31 12-02-2026
У меня один вопрос - какие у вас претензии к мессенджеру Макс? Я не для холивара интересуюсь, мне просто интересно - есть какие то конкретные претензии, или просто вас всех трясет от самого факта его существования? Сразу скажу - лично я пользуюсь в основном телегой. И даже ватсапом иногда. Макс тоже установлен - пару раз в день юзаю. Ни вижу никакой беды в одновременном использовании нескольких прог.
08:51:16 12-02-2026
Гость (08:46:31 12-02-2026) У меня один вопрос - какие у вас претензии к мессенджеру Мак... Смотри комментарий выше
09:18:29 12-02-2026
Гость (08:46:31 12-02-2026) У меня один вопрос - какие у вас претензии к мессенджеру Мак... Подскажи, пожалуйста, где мне искать фото отправленное по МАХ? Его нет ни в галереи, ни в загрузках, ни в документах. Я не иронизирую, мне действительно важно.
10:12:15 12-02-2026
Гость (09:18:29 12-02-2026) Подскажи, пожалуйста, где мне искать фото отправленное по МА... Коротко клякнуть на фото в чате, вверху нажать значок скачивания.
10:38:44 12-02-2026
Гость (10:12:15 12-02-2026) Коротко клякнуть на фото в чате, вверху нажать значок скачив... Такого значка нет. есть только скопировать, поделиться, ответить и корзина. Всё.
11:00:49 12-02-2026
Гость (10:38:44 12-02-2026) Такого значка нет. есть только скопировать, поделиться, отве... только что проверил, кнопка скачать есть как в приложении на телефоне, так и в десктопном. Попользуйтесь пожалуйста актуальной версией, и не пишите по воспоминаниям его работы в бета версии
11:05:27 12-02-2026
Ал (11:00:49 12-02-2026) только что проверил, кнопка скачать есть как в приложении на... Тоже сейчас проверил. Кнопка скачать в наличии. МАХ ставил в середине октября 2025 года. Ни разу не обновлял.
10:35:05 12-02-2026
Гость (09:18:29 12-02-2026) Подскажи, пожалуйста, где мне искать фото отправленное по МА... так такая же ситуация с фото и в телеграм, если не сохранить в галерею - его не видно, да и ватсап тоже давно шифрует свои медиа, так же пока не сохранишь. так что открывается фото - нажимается значок сохранить и будет у вас фото в галерее.
09:51:10 12-02-2026
Гость (08:46:31 12-02-2026) У меня один вопрос - какие у вас претензии к мессенджеру Мак... Ну, например, сообщения постоянно перепутываются между чатами. Поясню подробней - сообщение от мамы, например, отображается в чате домовой группы, в чате с сыном появляются сообщения из чата дома о том, что в 9 подъезде нет света... и так постоянно! Ни обновление Макса не помогает, ни перезагрузка телефона... Просто каша!
10:57:57 12-02-2026
Гость (09:51:10 12-02-2026) Ну, например, сообщения постоянно перепутываются между чатам... у меня все чаты по папка, которые не в папках - в общих видны или в непрочтенных, ничего нигде не путается, что я делаю не так?
09:52:06 12-02-2026
Гость (08:46:31 12-02-2026) У меня один вопрос - какие у вас претензии к мессенджеру Мак... один и тот же бот везде одно и тоже пишет что он интересуется
11:09:15 12-02-2026
мимопроходил (09:52:06 12-02-2026) один и тот же бот везде одно и тоже пишет что он интересуетс...
И не говорите. Если есть такая заинтересованность всё узнать, зачем в комментах спрашивать, зашёл на ютуб и тебе всё объяснят с доказательствами.
09:55:14 12-02-2026
Гость (08:46:31 12-02-2026) У меня один вопрос - какие у вас претензии к мессенджеру Мак...
к его обязательности. Вообще-то хотелось бы иметь свободный выбор как/где общаться с родственниками, друзьями и коллегами. Насчет его безопасности.. ха. Давайте через годик-два проверим насколько случаев мошенничества меньше станет, а задержаний мошенников больше.
11:02:06 12-02-2026
Гость (08:46:31 12-02-2026) У меня один вопрос - какие у вас претензии к мессенджеру Мак... у нормальных людей претензий нет. Претензии только у зомбированных, которые считают, что их через макс украдут, при этом в большинстве своем они вотсапом и ютубом пользуются через установку сомнительных приложений и скриптов.....
12:28:17 12-02-2026
Александр (11:02:06 12-02-2026) у нормальных людей претензий нет. Претензии только у зомбиро... а вотсапы и телеги к госуслугам, сферумам и прочим поделиям, привязаться не пытаются, в отличие от макса, который скоро будет просится в ж заглянуть. При взломе аккаунта в одном случае будут неприятности, а в другом случае большие неприятности.
22:16:09 12-02-2026
Гость (12:28:17 12-02-2026) а вотсапы и телеги к госуслугам, сферумам и прочим поделиям,... ниразу макс не пытался к госуслугам привязаться и даже не уведомил что может, а вот госуслуги постоянно просят макс привязать. я поди опять как то не так использую мессенджер да?
09:13:33 12-02-2026
Надо региться. А что делать то? ватсап пал, у телеги колеса отвалились. а нам нужно общение.
09:24:11 12-02-2026
Гость (09:13:33 12-02-2026) ... про Телегу было смешно.
+ в карму
09:32:40 12-02-2026
странно. телега едет и без КВН
09:34:52 12-02-2026
[Как скачать мессенджер Max на телефон..] - "А зачем?"(с)
09:37:47 12-02-2026
Зачем скачивать, если на 7-ке он не работает и не грузится, как пишут люди?
09:55:21 12-02-2026
Гость (09:37:47 12-02-2026) Зачем скачивать, если на 7-ке он не работает и не грузится, ... В интернете чего только не пишут... Своим глазам и рукам доверять не пробовали? У меня 7ка установлена. Все спокойно установилось и работает.
11:39:15 12-02-2026
Гость (09:55:21 12-02-2026) В интернете чего только не пишут... Своим глазам и рукам дов... Ладно если так, потом попробую.
11:42:41 12-02-2026
Гость (11:39:15 12-02-2026) Ладно если так, потом попробую.... Отписаться не забудьте.
12:09:05 12-02-2026
Гость (11:42:41 12-02-2026) Отписаться не забудьте.... Я не тот гость, но только что попробовал - нет не устанавливается, при запуске установщика выдаёт сообщение, что нужна 10 (1809 или выше) и после ОК всё закрывается.
12:19:17 12-02-2026
Гость (12:09:05 12-02-2026) Я не тот гость, но только что попробовал - нет не устанавли... Ну тогда я даже не знаю, что и сказать. Как установил в октябре на комп (7ка) и телефон, так все и работает. М.б. разработчики потом какие то фичи новые ставили. На компе я его сегодня включил чисто ради проверки. Работает или нет. С телефона периодически использую. Проблем не испытываю.
10:17:29 12-02-2026
А за дискредитацию Маха статьи нет еще?
10:46:35 12-02-2026
Гость (10:17:29 12-02-2026) А за дискредитацию Маха статьи нет еще?... Скоро будет,как и за не установку,не зря же полиции разрешили проверять телефоны
10:54:23 12-02-2026
гость (10:46:35 12-02-2026) Скоро будет,как и за не установку,не зря же полиции разрешил... Кто разрешил? Когда разрешил? Периодически прохожу мимо райотдела полиции и они пытаются пригласить понятым побыть. Говорю, что тороплюсь и без документов. И спокойно иду дальше. Никто из полисов не попытался телефон проверить в отместку.
11:18:05 12-02-2026
Гость (10:54:23 12-02-2026) Кто разрешил? Когда разрешил? Периодически прохожу мимо райо... Без документов и не задерживают на 48? Заливаешь товарищ.
11:39:03 12-02-2026
Гость (11:18:05 12-02-2026) Без документов и не задерживают на 48? Заливаешь товарищ.... Думайте что желаете. Мне на ваше неверие с высокой горки начхать. Говорю как есть. Ну и по существу ранешней дискуссии есть что сказать? Я про проверку полисами телефонов, а то вдруг просмотрели. Хотя вы видимо весь пакет документов с собой носите и паспорт и снилс и птс и документы на недвижимость (если таковая имеется).
11:51:18 12-02-2026
Гость (11:39:03 12-02-2026) Думайте что желаете. Мне на ваше неверие с высокой горки нач... Товарищ, ты опять бросаешься в крайности, для полиции достаточно предъявить один паспорт, а не весь имеющиеся у тебя пакет документов.
12:03:17 12-02-2026
Гость (11:51:18 12-02-2026) Товарищ, ты опять бросаешься в крайности, для полиции достат... Госпади... Ну какой ты не понимающий... Ты докопался до паспорта, который у меня дома лежит спокойно. А на мой вопрос, на основании чего у меня могут проверить телефон так и молчишь молча. С тобой даже не интересно...
12:25:13 12-02-2026
Гость (10:54:23 12-02-2026) Кто разрешил? Когда разрешил? Периодически прохожу мимо райо... Проверять телефон на улице сотрудники полиции имеют право (п. 16 ст. 13 Федерального закона «О полиции»).-для информации
10:55:29 12-02-2026
Скачать Мах? Зачем брать этот грех на душу?
15:04:28 12-02-2026
Гость (10:55:29 12-02-2026) Скачать Мах? Зачем брать этот грех на душу?... Либерастическая религия не позволяет?
В других странах продвигают национальные мессейджеры и гордятся ими:
Южная Корея: KakaoTalk
Япония: Line
Вьетнам: Zalo
ОАЭ: Botim
Индия: Sandes
Армения: Zangi
Иран: Rubika
Франция: Tchap
и т.д.
Там это продвигается как прогресс, но для вас Max в РФ это позор.
Может быть у вас в голове что-то не то вместо мозгов, а лишь тупая повторялка и протесты?
11:09:44 12-02-2026
Ну с точки зрения отправки дикпиков, я все же вотсапу и телеге больше доверяю, если иностранцы и заинтересуются-то не жалко, а своим показывать как то стремно-тыкать пальцем будут что маленький:)
13:45:14 12-02-2026
"что можно делать в приложении уже сейчас:
5. Оформить цифровой ID. Это электронный документ, подтверждающий личность, возраст или социальный статус пользователя."
У жены инвалидность, несколько раз пытались оформить цифровой ID. Все разрешения максу даны. Он упорно тредует ввести водительское удостоверение или загранпаспорт, ни того ни другого у жены нет. Так и не смогли пробиться через стену. Пошли другим путем, по циклу гоняет одно и то же меню, жмешь действие, а он открывает то меню где ты уже был. Что-то не допилили...
Живой геометки сильно не хватает. Кидаешь родным и они видят где ты едешь и когда выходить.
22:46:56 15-02-2026
Гость (13:45:14 12-02-2026) "что можно делать в приложении уже сейчас:5. Оформить ци... Мне кажется она есть, только совсем не для родных 🤗