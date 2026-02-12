НОВОСТИОбщество

Как скачать мессенджер Max на телефон или компьютер и зарегистрироваться в нем? Инструкция

Рассказываем, как начать общение в национальном мессенджере

12 февраля 2026, 07:16, ИА Амител

Мессенджер Max / Фото: компания "ВКонтакте"
Мессенджер Max / Фото: компания "ВКонтакте"

В России замедляют популярные мессенджеры Telegram и WhatsApp*. В связи с этим многие пользователи переходят на отечественную альтернативу — мессенджер Max. Это сервис, выпущенный VK в 2025 году, где можно не только писать сообщения и звонить, но и получать государственные услуги, денежные переводы и цифровые удостоверения.

О том, как скачать мессенджер и зарегистрироваться в нем, а также обо всех его функциях и ожидаемых обновлениях, — в материале amic.ru.

1

Что "умеет" мессенджер Max?

Разбираемся, что можно делать в приложении уже сейчас:

1. Переписываться с пользователями Max из списка контактов. В чате можно отправлять не только текстовые сообщения, но и фото, видео, файлы, стикеры, голосовые и видеосообщения, а также делиться своей геопозицией и контактами.

2. Создавать групповые чаты. Как и в большинстве мессенджеров, для этого нужно добавить участников и указать название беседы. Дальше пользователи могут переписываться и обмениваться медиа в чате.

3. Звонить контактам. Можно поговорить по видео или без него, а также создать групповой звонок, разослав ссылку нужным пользователям.

4. Переводить деньги прямо в чате. В приложении доступны переводы через СБП из трех банков: Альфа-Банка, ВТБ и Совкомбанка. При этом под перечнем есть пометка, что банков "скоро станет больше".

5. Оформить цифровой ID. Это электронный документ, подтверждающий личность, возраст или социальный статус пользователя. Он формируется на основе данных из "Госуслуг" и отображается в профиле пользователя в виде QR-кода. Его можно предъявлять, например, при покупке товаров 18+ на кассах самообслуживания или в сервисах, которые подключили проверку цифрового ID. 

6. Пользоваться "Сферумом". Это образовательный сервис для школ, в котором взаимодействуют учителя, ученики и их родители. Раньше он был отдельным приложением, но теперь доступ к нему встроен прямо в Max.

7. Пользоваться бесплатным ИИ. В Max доступна нейросеть GigaChat, которая умеет генерировать тексты и изображения, расшифровывать голосовые сообщения, отвечать на любые вопросы, а также анализировать документы и видео.

8. Пользоваться ботами. В Max доступны боты государственных и коммерческих сервисов. С их помощью можно получать справочную информацию, оформлять заявки и пользоваться услугами не переходя на другие сайты.

Так, например, через боты региональных МФЦ можно записываться на прием, смотреть статусы заявлений или находить отделения поблизости. А с помощью сервисных ботов мобильных операторов можно проверить баланс, узнать свой тариф или подключить дополнительные услуги.

9. Читать каналы. На них можно подписываться, читать публикации и ставить к ним реакции. Найти каналы можно вручную в строке поиска или в подборке "Каналы".

10. Создавать приватные каналы. На момент запуска создавать каналы могли только подтвержденные площадки с регистрацией в РКН и аудиторией более десяти тысяч человек. Теперь это может сделать любой пользователь, но его канал будет не открытым, а приватным. Подписка будет доступна только по ссылке или заявке, которую должен одобрить администратор.

3

Где скачать мессенджер Max?

Установить национальный мессенджер могут пользователи Android, iOS, macOS и Windows. Скачать Max можно в следующих магазинах:
  • RuStore;
  • Google Play;
  • AppGallery;
  • AppStore;
  • на официальном сайте мессенджера можно скачать приложение для Windows.

Кроме того, у приложения есть веб-версия.

3

Как скачать мессенджер Max на телефон?

  1. Найдите приложение Max в магазине, установленном на вашем устройстве (RuStore, Google Play, AppGallery или AppStore).
  2. Нажмите кнопку "Установить" или "Скачать" (в зависимости от магазина кнопка может называться по-разному), дождитесь завершения загрузки.
  3. Нажмите кнопку "Открыть" или найдите Max на устройстве и нажмите на иконку приложения, чтобы открыть его.
Фото: скриншоты из AppStore
4

Как зарегистрироваться в мессенджере Max?

После того как вы скачали и открыли приложение, сделайте следующие шаги:
  1. Введите свой номер телефона и нажмите "Продолжить".
  2. Дождитесь, когда на телефон поступит СМС-сообщение с шестизначным кодом для подтверждения.
  3. Введите полученные цифры.
  4. Введите свое имя. Можно указать и фамилию, но это необязательно.
  5. Нажмите кнопку "Продолжить".
  6. Выберите фото профиля. Можно взять готовую картинку либо использовать фото из памяти устройства.
  7. Нажмите кнопку "Начать общение".
Фото: скриншоты из мессенджера Max
5

Как пользоваться мессенджером Max с компьютера?

Есть два способа:
  • скачать приложение
  1. 1. Зайдите на официальный сайт мессенджера с компьютера.
  2. 2. Нажмите на кнопку "Для компьютера".
  3. 3. Выберите операционную систему, которая установлена на вашем устройстве (Windows, macOS или Linux) и нажмите на соответствующую кнопку. Файл начнет скачиваться.
  4. 4. Дождитесь окончания загрузки, после чего откройте скачанный файл.
  5. 5. Следуйте инструкциям, которые предлагает ваша операционная система.
  6. 6. Откройте мессенджер на устройстве и выберите удобный способ для входа: с помощью номера телефона или QR-кода.
  7. 7. Авторизуйтесь и начинайте общение.
  8. Фото: скриншоты из мессенджера Max
  • открыть web-версию

Этот вариант подойдет для тех, у кого не так много места на диске. Чтобы не перегружать устройство, можно запустить приложение прямо в браузере.

  1. 1. Откройте официальный сайт: web.max.ru.
  2. 2. Отсканируете QR-код через мобильное приложение Max.
  3. 3. Подтвердите вход и авторизуйтесь.
  4. Фото: скриншоты из мессенджера Max
6

Чего в Max еще нет, но пользователи это очень ждут?

Пока в мессенджере нельзя создавать открытые каналы всем желающим. Делать это могут только подтвержденные площадки с аудиторией более десяти тысяч человек и регистрацией в Роскомнадзоре. Обычный пользователь может создать только приватный канал, подписка на который идет по ссылке, либо через заявку и одобрение администратором.
Кроме того, пока в Max недоступны комментарии к публикациям каналов. Для этого некоторые платформы пользуются приватными чатами. Еще в web-версии есть не все возможности форматирования текста: например, в него нельзя добавлять ссылку. Также в мессенджере еще недоступно проведение прямых эфиров, публикация статусов или "сториз" — короткие фото- или видеоистории, которые исчезают через 24 часа.
Но учитывая, что мессенджер Max запустили только в середине 2025 года, все перечисленные и многие другие функции могут появиться уже совсем скоро.
7

Amic.ru уже есть в Max?

Да. Еще в сентябре 2025 года amic.ru запустил официальный канал в национальном мессенджере Max и вошел в число первых пятидесяти медиа, которые присоединились к платформе. Сейчас в канале уже больше двух тысяч человек, и каждый день в нем прибавляются подписчики. Чтобы читать и обсуждать новости, переходите по ссылке https://max.ru/amic_ru и подписывайтесь.
*Принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией в РФ
Россия мессенджеры новые технологии

Комментарии 44

Avatar Picture
Гость

08:01:24 12-02-2026

Главный вопрос, а зачем?

  32 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:18:16 12-02-2026

Гость (08:01:24 12-02-2026) Главный вопрос, а зачем?... хватит выделываться. чтобы работать общаться

  -9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:26:20 12-02-2026

Никак.
Не надо

  28 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:39:04 12-02-2026

Нужно ещё уточнить, если система видит, что на номер зарегистрирован Макс. В госуслуги другим способом вы уже не попадёте

  -14 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:52:43 12-02-2026

Гость (08:39:04 12-02-2026) Нужно ещё уточнить, если система видит, что на номер зарегис... Какая система видит? Сейчас специально зашел на ГУ с компьютера через пароль и код в смс. Предложили входиьт через МАХ, но я это предложение проигнорировал. Никаких сложностей. Так же решил зайти с телефона в мобильное приложение. Зашел по отпечатку пальца. МАХ привязан к тому же номеру, что зарегистрирован на ГУ как основной. Никаких проблем не испытал. Что я делаю не так? Или м.б. это у вас проблемы?

  17 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:46:31 12-02-2026

У меня один вопрос - какие у вас претензии к мессенджеру Макс? Я не для холивара интересуюсь, мне просто интересно - есть какие то конкретные претензии, или просто вас всех трясет от самого факта его существования? Сразу скажу - лично я пользуюсь в основном телегой. И даже ватсапом иногда. Макс тоже установлен - пару раз в день юзаю. Ни вижу никакой беды в одновременном использовании нескольких прог.

  -19 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:51:16 12-02-2026

Гость (08:46:31 12-02-2026) У меня один вопрос - какие у вас претензии к мессенджеру Мак... Смотри комментарий выше

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:18:29 12-02-2026

Гость (08:46:31 12-02-2026) У меня один вопрос - какие у вас претензии к мессенджеру Мак... Подскажи, пожалуйста, где мне искать фото отправленное по МАХ? Его нет ни в галереи, ни в загрузках, ни в документах. Я не иронизирую, мне действительно важно.

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:12:15 12-02-2026

Гость (09:18:29 12-02-2026) Подскажи, пожалуйста, где мне искать фото отправленное по МА... Коротко клякнуть на фото в чате, вверху нажать значок скачивания.

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:38:44 12-02-2026

Гость (10:12:15 12-02-2026) Коротко клякнуть на фото в чате, вверху нажать значок скачив... Такого значка нет. есть только скопировать, поделиться, ответить и корзина. Всё.

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Ал

11:00:49 12-02-2026

Гость (10:38:44 12-02-2026) Такого значка нет. есть только скопировать, поделиться, отве... только что проверил, кнопка скачать есть как в приложении на телефоне, так и в десктопном. Попользуйтесь пожалуйста актуальной версией, и не пишите по воспоминаниям его работы в бета версии

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:05:27 12-02-2026

Ал (11:00:49 12-02-2026) только что проверил, кнопка скачать есть как в приложении на... Тоже сейчас проверил. Кнопка скачать в наличии. МАХ ставил в середине октября 2025 года. Ни разу не обновлял.

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:35:05 12-02-2026

Гость (09:18:29 12-02-2026) Подскажи, пожалуйста, где мне искать фото отправленное по МА... так такая же ситуация с фото и в телеграм, если не сохранить в галерею - его не видно, да и ватсап тоже давно шифрует свои медиа, так же пока не сохранишь. так что открывается фото - нажимается значок сохранить и будет у вас фото в галерее.

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:51:10 12-02-2026

Гость (08:46:31 12-02-2026) У меня один вопрос - какие у вас претензии к мессенджеру Мак... Ну, например, сообщения постоянно перепутываются между чатами. Поясню подробней - сообщение от мамы, например, отображается в чате домовой группы, в чате с сыном появляются сообщения из чата дома о том, что в 9 подъезде нет света... и так постоянно! Ни обновление Макса не помогает, ни перезагрузка телефона... Просто каша!

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Александр

10:57:57 12-02-2026

Гость (09:51:10 12-02-2026) Ну, например, сообщения постоянно перепутываются между чатам... у меня все чаты по папка, которые не в папках - в общих видны или в непрочтенных, ничего нигде не путается, что я делаю не так?

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
мимопроходил

09:52:06 12-02-2026

Гость (08:46:31 12-02-2026) У меня один вопрос - какие у вас претензии к мессенджеру Мак... один и тот же бот везде одно и тоже пишет что он интересуется

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:09:15 12-02-2026

мимопроходил (09:52:06 12-02-2026) один и тот же бот везде одно и тоже пишет что он интересуетс...
И не говорите. Если есть такая заинтересованность всё узнать, зачем в комментах спрашивать, зашёл на ютуб и тебе всё объяснят с доказательствами.

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:55:14 12-02-2026

Гость (08:46:31 12-02-2026) У меня один вопрос - какие у вас претензии к мессенджеру Мак...
к его обязательности. Вообще-то хотелось бы иметь свободный выбор как/где общаться с родственниками, друзьями и коллегами. Насчет его безопасности.. ха. Давайте через годик-два проверим насколько случаев мошенничества меньше станет, а задержаний мошенников больше.

  10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Александр

11:02:06 12-02-2026

Гость (08:46:31 12-02-2026) У меня один вопрос - какие у вас претензии к мессенджеру Мак... у нормальных людей претензий нет. Претензии только у зомбированных, которые считают, что их через макс украдут, при этом в большинстве своем они вотсапом и ютубом пользуются через установку сомнительных приложений и скриптов.....

  -15 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:28:17 12-02-2026

Александр (11:02:06 12-02-2026) у нормальных людей претензий нет. Претензии только у зомбиро... а вотсапы и телеги к госуслугам, сферумам и прочим поделиям, привязаться не пытаются, в отличие от макса, который скоро будет просится в ж заглянуть. При взломе аккаунта в одном случае будут неприятности, а в другом случае большие неприятности.

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Ал

22:16:09 12-02-2026

Гость (12:28:17 12-02-2026) а вотсапы и телеги к госуслугам, сферумам и прочим поделиям,... ниразу макс не пытался к госуслугам привязаться и даже не уведомил что может, а вот госуслуги постоянно просят макс привязать. я поди опять как то не так использую мессенджер да?

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:13:33 12-02-2026

Надо региться. А что делать то? ватсап пал, у телеги колеса отвалились. а нам нужно общение.

  -20 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Шинник

09:24:11 12-02-2026

Гость (09:13:33 12-02-2026) ... про Телегу было смешно.
+ в карму
+ в карму

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

09:32:40 12-02-2026

странно. телега едет и без КВН

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Мимопроходящий.

09:34:52 12-02-2026

[Как скач

  12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:37:47 12-02-2026

Зачем скачивать, если на 7-ке он не работает и не грузится, как пишут люди?

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:55:21 12-02-2026

Гость (09:37:47 12-02-2026) Зачем скачивать, если на 7-ке он не работает и не грузится, ... В интернете чего только не пишут... Своим глазам и рукам доверять не пробовали? У меня 7ка установлена. Все спокойно установилось и работает.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:39:15 12-02-2026

Гость (09:55:21 12-02-2026) В интернете чего только не пишут... Своим глазам и рукам дов... Ладно если так, потом попробую.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:42:41 12-02-2026

Гость (11:39:15 12-02-2026) Ладно если так, потом попробую.... Отписаться не забудьте.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:09:05 12-02-2026

Гость (11:42:41 12-02-2026) Отписаться не забудьте.... Я не тот гость, но только что попробовал - нет не устанавливается, при запуске установщика выдаёт сообщение, что нужна 10 (1809 или выше) и после ОК всё закрывается.

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:19:17 12-02-2026

Гость (12:09:05 12-02-2026) Я не тот гость, но только что попробовал - нет не устанавли... Ну тогда я даже не знаю, что и сказать. Как установил в октябре на комп (7ка) и телефон, так все и работает. М.б. разработчики потом какие то фичи новые ставили. На компе я его сегодня включил чисто ради проверки. Работает или нет. С телефона периодически использую. Проблем не испытываю.

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:17:29 12-02-2026

А за дискредитацию Маха статьи нет еще?

  17 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

10:46:35 12-02-2026

Гость (10:17:29 12-02-2026) А за дискредитацию Маха статьи нет еще?... Скоро будет,как и за не установку,не зря же полиции разрешили проверять телефоны

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:54:23 12-02-2026

гость (10:46:35 12-02-2026) Скоро будет,как и за не установку,не зря же полиции разрешил... Кто разрешил? Когда разрешил? Периодически прохожу мимо райотдела полиции и они пытаются пригласить понятым побыть. Говорю, что тороплюсь и без документов. И спокойно иду дальше. Никто из полисов не попытался телефон проверить в отместку.

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:18:05 12-02-2026

Гость (10:54:23 12-02-2026) Кто разрешил? Когда разрешил? Периодически прохожу мимо райо... Без документов и не задерживают на 48? Заливаешь товарищ.

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:39:03 12-02-2026

Гость (11:18:05 12-02-2026) Без документов и не задерживают на 48? Заливаешь товарищ.... Думайте что желаете. Мне на ваше неверие с высокой горки начхать. Говорю как есть. Ну и по существу ранешней дискуссии есть что сказать? Я про проверку полисами телефонов, а то вдруг просмотрели. Хотя вы видимо весь пакет документов с собой носите и паспорт и снилс и птс и документы на недвижимость (если таковая имеется).

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:51:18 12-02-2026

Гость (11:39:03 12-02-2026) Думайте что желаете. Мне на ваше неверие с высокой горки нач... Товарищ, ты опять бросаешься в крайности, для полиции достаточно предъявить один паспорт, а не весь имеющиеся у тебя пакет документов.

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:03:17 12-02-2026

Гость (11:51:18 12-02-2026) Товарищ, ты опять бросаешься в крайности, для полиции достат... Госпади... Ну какой ты не понимающий... Ты докопался до паспорта, который у меня дома лежит спокойно. А на мой вопрос, на основании чего у меня могут проверить телефон так и молчишь молча. С тобой даже не интересно...

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

12:25:13 12-02-2026

Гость (10:54:23 12-02-2026) Кто разрешил? Когда разрешил? Периодически прохожу мимо райо... Проверять телефон на улице сотрудники полиции имеют право (п. 16 ст. 13 Федерального закона «О полиции»).-для информации

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:55:29 12-02-2026

Скачать Мах? Зачем брать этот грех на душу?

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:04:28 12-02-2026

Гость (10:55:29 12-02-2026) Скачать Мах? Зачем брать этот грех на душу?... Либерастическая религия не позволяет?
В других странах продвигают национальные мессейджеры и гордятся ими:
Южная Корея: KakaoTalk
Япония: Line
Вьетнам: Zalo
ОАЭ: Botim
Индия: Sandes
Армения: Zangi
Иран: Rubika
Франция: Tchap
и т.д.
Там это продвигается как прогресс, но для вас Max в РФ это позор.
Может быть у вас в голове что-то не то вместо мозгов, а лишь тупая повторялка и протесты?

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:09:44 12-02-2026

Ну с точки зрения отправки дикпиков, я все же вотсапу и телеге больше доверяю, если иностранцы и заинтересуются-то не жалко, а своим показывать как то стремно-тыкать пальцем будут что маленький:)

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:45:14 12-02-2026

"что можно делать в приложении уже сейчас:
5. Оформить цифровой ID. Это электронный документ, подтверждающий личность, возраст или социальный статус пользователя."

У жены инвалидность, несколько раз пытались оформить цифровой ID. Все разрешения максу даны. Он упорно тредует ввести водительское удостоверение или загранпаспорт, ни того ни другого у жены нет. Так и не смогли пробиться через стену. Пошли другим путем, по циклу гоняет одно и то же меню, жмешь действие, а он открывает то меню где ты уже был. Что-то не допилили...

Живой геометки сильно не хватает. Кидаешь родным и они видят где ты едешь и когда выходить.

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:46:56 15-02-2026

Гость (13:45:14 12-02-2026) "что можно делать в приложении уже сейчас:5. Оформить ци... Мне кажется она есть, только совсем не для родных 🤗

  0 Нравится
Ответить
