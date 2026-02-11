Свои заявления сделали и Роскомнадзор, и Павел Дуров

11 февраля 2026, 09:52, ИА Амител

Ограничение работы Telegram на территории России официально подтверждено. После масштабных сбоев в мессенджере, которые начались 9 и 10 февраля, Роскомнадзор сделал объявление и сообщил, что это намеренное замедление. Свою позицию по этому поводу уже высказал и создатель приложения Павел Дуров.

1 Правда ли, что Telegram в России специально замедляют? Да. Напомним, масштабные сбои в работе мессенджера начались 9 и 10 февраля. Число жалоб, по данным специального сервиса DownDetector, исчислялось тысячами. Сообщения поступали из самых разных российских регионов: люди писали, что Telegram у них попросту не загружается. 10 февраля Роскомнадзор выступил с официальным заявлением: это не сбой, а намеренные ограничения. Отметим, что это не первое ограничение, действующее в отношении мессенджера. Еще летом 2025-го ограничили возможность звонков, а с осени стали очень медленно загружаться видео и крупные файлы. Так что нынешний шаг — это усиление уже существующего замедления.

2 Работает ли сейчас Telegram в России? Не у всех. Жалобы на работу Telegram продолжают поступать. О полной блокировке пока речи не идет: несмотря на замедление, сообщения у многих загружаются. Но у отдельных пользователей сложности возникают даже с этим.

3 Почему в отношении Telegram вводят ограничения? В Роскомнадзоре объяснили, что руководство Telegram "по-прежнему не исполняет российское законодательство, не защищены персональные данные, нет реальных мер противодействия мошенничеству и использованию мессенджера в преступных и террористических целях". «В связи с этим по решению уполномоченных органов Роскомнадзор продолжит введение последовательных ограничений с целью добиться исполнения российского законодательства и обеспечить защиту граждан», — сообщили в пресс-службе РКН. При этом регулятор подчеркнул, что открыт к сотрудничеству: «Позиция государства по функционированию социальных сетей и любых интернет-сервисов на территории России остается неизменной: мы абсолютно открыты для работы с любыми отечественными и иностранными интернет-ресурсами. Но при одном, очень простом условии: уважение к России и ее гражданам, соблюдение законов Российской Федерации».

4 Будет ли полная блокировка Telegram в России? Неизвестно. Официальных заявлений на этот счет ни Роскомнадзор, ни представители власти пока не сделали.