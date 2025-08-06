Что такое мессенджер Max и правда ли на него скоро все перейдут?
В июле 2025 года Max уже объявили национальным мессенджером
06 августа 2025, 09:14, ИА Амител
Появление мессенджера Max в России вызвало серьезный резонанс. РИА Новости еще в начале июля сообщало, что его аудитория уже на тот момент превысила 2 млн пользователей. Власти объявили Max национальным мессенджером, туда уже переходят чиновники и образовательные организации. Amic.ru рассказывает, что такое Max и почему все о нем говорят.
Что такое мессенджер Max?
Max – это мессенджер, который выпустила в 2025 году компания VK. При этом он позиционируется как самостоятельный продукт, не интегрированный с соцсетью "ВКонтакте". Сейчас он находится на стадии бета-тестирования. Предполагается, что Max должен стать универсальным мобильным приложением, которое позволяет кроме обмена сообщениями и голосовой связи, получать электронные госуслуги, удостоверять личность через цифровой ID, совершать платежи и использовать усиленную электронную подпись. iXBT.com писал, что цель Max – стать национальным "супераппом" по модели китайского WeChat.
Также в мессенджер встроен сервис генеративного искусственного интеллекта – чат-бот GigaChat.
На сайте Max разработчики обещают высокое качество изображения и быстрое соединение даже в сетях со слабым сигналом, чат-боты и мини-приложения, которые предоставляют прямой доступ к партнерским сервисам и позволяют быстро и легко решать ежедневные задачи. Также в чатах можно использовать анимированные стикеры, реакции и отправлять файлы до 4 Гб.
Почему Max называют национальным мессенджером?
В июне 2025 года президент РФ Владимир Путин подписал закон о создании в России национального мессенджера, который должен быть объединен с сервисами государственных и муниципальных услуг. Организация должна быть зарегистрирована в России и иметь аудиторию 500 тысяч пользователей в сутки. В июле 2025 года правительство РФ определило, что данный "многофункциональный сервис обмена информацией" создадут на базе платформы Max, за работу и развитие которой отвечает дочерняя структура холдинга VK – компания "Коммуникационная платформа".
Пресс-служба Госдумы сообщала, что многофункциональный сервис должен предоставить "возможность безопасного виртуального общения граждан, государственных и муниципальных органов власти". Там пояснили, что с помощью сервиса будет возможна (с согласия гражданина) передача сведений из личного кабинета на госуслугах и других информационных систем (их определит правительство), а также систем госорганов. С помощью сервиса можно будет не использовать бумажные документы, а удостоверять личность через цифровой ID – например, в случае права на льготу или при заселении в гостиницу, пишет сайт Госдумы.
Также отмечается, что сервис подключат к системе "Госключ", благодаря чему граждане смогут использовать усиленную цифровую подпись. Однако использование сервиса не отменит бумажные документы, которые продолжат действовать.
Почему решили, что все перейдут на Max?
Пресс-служба Госдумы пишет, что на платформу переместят образовательные сервисы и чаты, которые используются учебными заведениями всех уровней.
Также на мессенджер "пересаживают" и чиновников разных уровней. С 1 июня им (а также банковским сотрудникам и служащим ряда других организаций) запретили пользоваться зарубежными мессенджерами для общения с гражданами.
Муниципальные службы в Санкт-Петербурге уже стали использовать Max, за ним последовала Республика Коми и другие регионы. Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин также призвал ведомства, структурные подразделения и органы муниципальной власти перейти на Max, пишет vzsar.ru. Обычным россиянам тоже посоветовали активнее использовать Max с конца июля – начала августа 2025 года.
Источник amic.ru рассказывал, что работников алтайских администраций обязали устанавливать на свои телефоны национальный мессенджер Max – такое сообщение разослали по рабочим чатам.
А иностранных мессенджеров теперь не будет?
Заместитель руководителя администрации президента России Максим Орешкин отметил, что блокировки иностранных мессенджеров в России не планируется, однако в стране существуют требования к регистрации, предотвращению мошеннических действий и преступлений с использованием телекоммуникационных ресурсов. При этом в июле первый зампред IT-комитета Госдумы Антон Горелкин предупреждал, что в России могут запретить WhatsApp. Однако после этого глава комитета Сергей Боярский отмечал, что все разговоры о блокировке иностранных мессенджеров являются преждевременными.
Есть ли каналы в Max?
Пока это только тестовая функция, 14 июля Max начал тестировать каналы. На данный момент их могут заводить только крупные СМИ, блогеры и публичные личности – например, в тестировании участвуют Сергей Минаев, Клава Кока, Артемий Лебедев, ТАСС, РБК и другие. В ВК обещают, что возможность создавать каналы откроется после завершения тестирования.
Как найти знакомых людей в мессенджере?
Поиск контактов в Max похож на "Телеграм". В мессенджере можно напрямую писать контактам из записной книги телефона, а также найти человека по номеру телефона, пригласить его по ссылке или по QR-коду.
Где скачать это приложение?
Сейчас приложение доступно для Android 10.0 и выше, iPhone (с iOS 15 и выше), для Windows 10 (1809) и выше и для MacOS 14 и выше. В ближайшее время разработчики обещают выпустить версию для Linux с Ubuntu 24.04 и Red Hat 9.4. Скачать мессенджер на ПК можно через сайт, а на смартфон – через магазин. При этом можно войти в мессенджер с нескольких устройств, используя основной номер мобильного телефона.
Правда ли Max собирает данные пользователей?
"Лента.ру" пишет, что в Telegram-каналах в конце июля 2025 года начали распространяться сообщения о том, что российский мессенджер Max якобы собирает личные данные россиян и передает их силовым структурам. В одном из таких постов говорилось, что среди собираемых данных есть имя, фамилия, номер телефона, дата рождения, IP-адрес, тип операционной системы и браузера, местоположение, контакты из адресной книги и ссылки.
Однако в Telegram-канале "Кровавая барыня" (принадлежит журналистке Ксении Собчак) со ссылкой на политику конфиденциальности мессенджера сказано, что сервис может передавать данные о пользователях госорганам, с которыми он должен делиться информацией по действующему законодательству, при этом данные передаются только по запросу. И эти правила действуют для всех мессенджеров России. Если же пользователь не согласен с политикой Max, то он должен "прекратить использование сервиса", сказано в посте. "Лента" пишет, что Max располагает теми же правилами и мерами политики, что и другие аналогичные.
Почему Max разошелся на мемы?
Появление Max вызвало не только разговоры о сборе данных и запрете других мессенджеров, но и породило волну мемов. Часто пользователи смеялись над рекламой мессенджера: обыгрывали рекламу от исполнительницы Инстасамки, которая сказала, что мессенджер "Max ловит даже на парковке".
Также волну мемов породил один из отзывов, который выглядел так: "Зарегался в Max – сначала было немного непривычно после "Телеги", но быстро втянулся. Интерфейс удобный, все работает четко, а главное – своя, отечественная платформа. Приятно осознавать, что можно не зависеть от иностранных сервисов. Советую попробовать. (Текст не редактировать, информацию в скобках – удалить. Оплата по ранее указанным реквизитам в течение 15 минут после публикации)".
Пользователи Сети адаптировали этот отзыв под другие товары, где есть название "Max" и "рекламировали" их в шуточной форме. И даже делали видео с президентами других государств, которые также "рекламировали" мессенджер.
09:23:19 06-08-2025
что такое мессенджер "тамтам" и скоро ли на него все перейдут?
что такое поисковик "спутник" и скоро ли на него все перейдут?
что такое "планшет Чубайса" и скоро ли на него все прейдут?
что такое "Е-мобиль" и скоро ли на него все пересядут?
10:15:59 06-08-2025
гость (09:23:19 06-08-2025) что такое мессенджер "тамтам" и скоро ли на него все перейд... а народная мудрость гласит что хорошие товары в рекламе не нуждаются...
09:39:26 06-08-2025
Это как с колесом обозрения в Барнауле будет. Колесо есть, но оно сломалось.
10:08:53 06-08-2025
Гость (09:39:26 06-08-2025) Это как с колесом обозрения в Барнауле будет. Колесо есть, н... трамваи новые приехали, но они на ремонте. музей строили- строили- недостроили. наша жиза
15:54:11 06-08-2025
Элен без ребят (10:08:53 06-08-2025) трамваи новые приехали, но они на ремонте. музей строили- ст... есть развязка, но ее нет, ремонтировали мост - но он осыпается чз 2 года, есть музей - но его нет и он гниет и весь в грибке. Какой-то алкоголический бред, ага?
09:52:56 06-08-2025
С сентября всех школьников-студентов загонят, учителей-преподавателей под страхом увольнения.
10:31:27 06-08-2025
Гость (09:52:56 06-08-2025) С сентября всех школьников-студентов загонят, учителей-препо... И дальше это пиратская копия телеграм сервера просто рухнет как и всё у современного ВК без Дурова.
Тут бред понятен по заявления разрабов в пресс релизе что приведён выше, "высокое качество изображения и быстрое соединение даже в сетях со слабым сигналом" - эммм простите как это работает? Что за магия? Макс работает на основе интернета, интернет в России глушат, а судя по центру города и не только интернет, а всю мобильную сеть. Теперь скажите что это за магическая система когда у меня совсем нет сигнала или нет интернета, но Макс будет работать? Как? Говорить можно всё что угодно, но физику ещё никто не обманул!
10:42:49 06-08-2025
Гость (10:31:27 06-08-2025) И дальше это пиратская копия телеграм сервера просто рухнет ... Указ издадут, чтобы работал
11:05:30 06-08-2025
Гость (10:31:27 06-08-2025) И дальше это пиратская копия телеграм сервера просто рухнет ... Как-как, МАХ работай, раз-два. Вы не помните, как Медведев удивлялся - как Рутуб работает, мы же его запретили?.. У них в головах это как-то так и устроено - достаточно принять закон, и то, что в законе должно работать, тут же заработает, а то, что не должно - выключится. Законы физики? Не, не слышали. Если едет начальство на скорости 200 км в час, то деревья должны отпрыгивать в стороны.
11:07:26 06-08-2025
Гость (10:31:27 06-08-2025) И дальше это пиратская копия телеграм сервера просто рухнет ... Сорри, Рутрекер конечно)
10:23:15 06-08-2025
В очередной раз управленцы показали себя во всей красе.
Вбухать миллиарды в продвижение, а на выходе насмешки и неприязнь
10:34:34 06-08-2025
Мы еще от телеграмма отойти не можем, на который всех заставили перейти..
11:45:56 06-08-2025
Не хочу я ставить Макс, но заставят же в школе и родителей и учеников. Интересно они говорят при этом, конечно, вы можете не ставить Макс, но тогда не будете получать всю актуальную информацию по учебному процессу. Сначала в сферуме заставляли регаться, в ВК, на всяких там больших переменах, теперь это
15:55:11 06-08-2025
Гость (11:45:56 06-08-2025) Не хочу я ставить Макс, но заставят же в школе и родителей и... что у вас за школа, если атм так всё?? бегите оттуда
12:28:57 06-08-2025
Все понимаю - отечественный продукт, поддержим производителя, но почему все не по-русски? Мессенджер - это на каком языке? Почему Max?, а не Большак? не Лель? или Сварог? Почему опять насильно внедряют в школе? Толком еще ничего не работает, но детям и родителям внедрили, пользуйтесь, мучайтесь.
12:57:55 06-08-2025
гость (12:28:57 06-08-2025) Все понимаю - отечественный продукт, поддержим производителя... У меня ребенок в 7м классе будет. Никто про этот макс никому не писал. Ни ребенку, ни мне. Хотя до этого пытались запулить вк- мессенджер и еще что то неудобоваримое... Но домашку так и продолжили в электронном дневнике выставлять.
12:57:56 06-08-2025
12:46:07 06-08-2025
А зачем он нужен? Мобильного инета все равно практически нигде нет
12:51:16 06-08-2025
Жизнь расставит точки над "и" .. слушай, чессное слово!
16:11:01 06-08-2025
Кто не в курсе мессенджер MAX полностью разрешен во всех корпоративных сетях РФ . Потому что соответствует политикам безопасности в компаниях , в том числе в госкомпаниях . Кстати мало кто знает но наш мессенджер в отличие от того же Телеграм запрашивает на 10 и более разрешений меньше на доступ к данным !
01:20:54 07-08-2025
обычно что начинает VK - ничем хорошим не заканчиваеться .Обьеденят его с Госуслугами - то и туда не попадем.