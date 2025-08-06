Что такое мессенджер Max и правда ли на него скоро все перейдут?

В июле 2025 года Max уже объявили национальным мессенджером

Появление мессенджера Max в России вызвало серьезный резонанс. РИА Новости еще в начале июля сообщало, что его аудитория уже на тот момент превысила 2 млн пользователей. Власти объявили Max национальным мессенджером, туда уже переходят чиновники и образовательные организации. Amic.ru рассказывает, что такое Max и почему все о нем говорят.

Что такое мессенджер Max?

Max – это мессенджер, который выпустила в 2025 году компания VK. При этом он позиционируется как самостоятельный продукт, не интегрированный с соцсетью "ВКонтакте". Сейчас он находится на стадии бета-тестирования. Предполагается, что Max должен стать универсальным мобильным приложением, которое позволяет кроме обмена сообщениями и голосовой связи, получать электронные госуслуги, удостоверять личность через цифровой ID, совершать платежи и использовать усиленную электронную подпись. iXBT.com писал, что цель Max – стать национальным "супераппом" по модели китайского WeChat.

Также в мессенджер встроен сервис генеративного искусственного интеллекта – чат-бот GigaChat.

На сайте Max разработчики обещают высокое качество изображения и быстрое соединение даже в сетях со слабым сигналом, чат-боты и мини-приложения, которые предоставляют прямой доступ к партнерским сервисам и позволяют быстро и легко решать ежедневные задачи. Также в чатах можно использовать анимированные стикеры, реакции и отправлять файлы до 4 Гб.

Почему Max называют национальным мессенджером?

В июне 2025 года президент РФ Владимир Путин подписал закон о создании в России национального мессенджера, который должен быть объединен с сервисами государственных и муниципальных услуг. Организация должна быть зарегистрирована в России и иметь аудиторию 500 тысяч пользователей в сутки. В июле 2025 года правительство РФ определило, что данный "многофункциональный сервис обмена информацией" создадут на базе платформы Max, за работу и развитие которой отвечает дочерняя структура холдинга VK – компания "Коммуникационная платформа".

Пресс-служба Госдумы сообщала, что многофункциональный сервис должен предоставить "возможность безопасного виртуального общения граждан, государственных и муниципальных органов власти". Там пояснили, что с помощью сервиса будет возможна (с согласия гражданина) передача сведений из личного кабинета на госуслугах и других информационных систем (их определит правительство), а также систем госорганов. С помощью сервиса можно будет не использовать бумажные документы, а удостоверять личность через цифровой ID – например, в случае права на льготу или при заселении в гостиницу, пишет сайт Госдумы.

Также отмечается, что сервис подключат к системе "Госключ", благодаря чему граждане смогут использовать усиленную цифровую подпись. Однако использование сервиса не отменит бумажные документы, которые продолжат действовать.

Почему решили, что все перейдут на Max?

Пресс-служба Госдумы пишет, что на платформу переместят образовательные сервисы и чаты, которые используются учебными заведениями всех уровней.

Также на мессенджер "пересаживают" и чиновников разных уровней. С 1 июня им (а также банковским сотрудникам и служащим ряда других организаций) запретили пользоваться зарубежными мессенджерами для общения с гражданами.

Муниципальные службы в Санкт-Петербурге уже стали использовать Max, за ним последовала Республика Коми и другие регионы. Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин также призвал ведомства, структурные подразделения и органы муниципальной власти перейти на Max, пишет vzsar.ru. Обычным россиянам тоже посоветовали активнее использовать Max с конца июля – начала августа 2025 года.

Источник amic.ru рассказывал, что работников алтайских администраций обязали устанавливать на свои телефоны национальный мессенджер Max – такое сообщение разослали по рабочим чатам.

А иностранных мессенджеров теперь не будет?

Заместитель руководителя администрации президента России Максим Орешкин отметил, что блокировки иностранных мессенджеров в России не планируется, однако в стране существуют требования к регистрации, предотвращению мошеннических действий и преступлений с использованием телекоммуникационных ресурсов. При этом в июле первый зампред IT-комитета Госдумы Антон Горелкин предупреждал, что в России могут запретить WhatsApp. Однако после этого глава комитета Сергей Боярский отмечал, что все разговоры о блокировке иностранных мессенджеров являются преждевременными.

Есть ли каналы в Max?

Пока это только тестовая функция, 14 июля Max начал тестировать каналы. На данный момент их могут заводить только крупные СМИ, блогеры и публичные личности – например, в тестировании участвуют Сергей Минаев, Клава Кока, Артемий Лебедев, ТАСС, РБК и другие. В ВК обещают, что возможность создавать каналы откроется после завершения тестирования.

Как найти знакомых людей в мессенджере?

Поиск контактов в Max похож на "Телеграм". В мессенджере можно напрямую писать контактам из записной книги телефона, а также найти человека по номеру телефона, пригласить его по ссылке или по QR-коду.

Где скачать это приложение?

Сейчас приложение доступно для Android 10.0 и выше, iPhone (с iOS 15 и выше), для Windows 10 (1809) и выше и для MacOS 14 и выше. В ближайшее время разработчики обещают выпустить версию для Linux с Ubuntu 24.04 и Red Hat 9.4. Скачать мессенджер на ПК можно через сайт, а на смартфон – через магазин. При этом можно войти в мессенджер с нескольких устройств, используя основной номер мобильного телефона.

Правда ли Max собирает данные пользователей?

"Лента.ру" пишет, что в Telegram-каналах в конце июля 2025 года начали распространяться сообщения о том, что российский мессенджер Max якобы собирает личные данные россиян и передает их силовым структурам. В одном из таких постов говорилось, что среди собираемых данных есть имя, фамилия, номер телефона, дата рождения, IP-адрес, тип операционной системы и браузера, местоположение, контакты из адресной книги и ссылки.

Однако в Telegram-канале "Кровавая барыня" (принадлежит журналистке Ксении Собчак) со ссылкой на политику конфиденциальности мессенджера сказано, что сервис может передавать данные о пользователях госорганам, с которыми он должен делиться информацией по действующему законодательству, при этом данные передаются только по запросу. И эти правила действуют для всех мессенджеров России. Если же пользователь не согласен с политикой Max, то он должен "прекратить использование сервиса", сказано в посте. "Лента" пишет, что Max располагает теми же правилами и мерами политики, что и другие аналогичные.

Почему Max разошелся на мемы?

Появление Max вызвало не только разговоры о сборе данных и запрете других мессенджеров, но и породило волну мемов. Часто пользователи смеялись над рекламой мессенджера: обыгрывали рекламу от исполнительницы Инстасамки, которая сказала, что мессенджер "Max ловит даже на парковке".

Также волну мемов породил один из отзывов, который выглядел так: "Зарегался в Max – сначала было немного непривычно после "Телеги", но быстро втянулся. Интерфейс удобный, все работает четко, а главное – своя, отечественная платформа. Приятно осознавать, что можно не зависеть от иностранных сервисов. Советую попробовать. (Текст не редактировать, информацию в скобках – удалить. Оплата по ранее указанным реквизитам в течение 15 минут после публикации)".

Пользователи Сети адаптировали этот отзыв под другие товары, где есть название "Max" и "рекламировали" их в шуточной форме. И даже делали видео с президентами других государств, которые также "рекламировали" мессенджер.