Какие артисты выступят с концертами в мае в Барнауле

Последний месяц перед летними каникулами, чтобы сходить на любимого артиста

01 мая 2023, 06:15, ИА Амител

Всего месяц остаётся до лета, и артисты уйдут на каникулы. Май – последний месяц, когда можно будет сходить на концерт любимого артиста, потому что гастрольный сезон вновь стартует только осенью. Рассказываем, кто выступит в мае в Барнауле.

Ольга Бузова

Концерт в краевой столице Бузова даст 12 мая. Выступать она будет в скандально известном комплексе "Планета Q". Стоимость билетов составляет от 2000 до 6000 рублей.

Спектакль "Ты где-то рядом"

Новый спектакль продюсерского центра "Фёдор Добронравов" "Ты где-то рядом" рассказывает лирическую историю любви немолодых людей. Зрителям на протяжении полутора часов предстоит смеяться и грустить, переживать и радоваться за таких, порой, нелепых, но трогательных героев, которых сблизит танец. Главные роли в постановке исполнили Фёдор Добронравов и Марина Иванова. Спектакль пройдёт 16 мая в 19:00 в Музыкальном театре. Стоимость билетов от 1800 до 5000 рублей.

Ария. Шоу "Гость из царства теней"

Главное рок-событие мая. Легендарная группа возвращается в Барнаул с большим шоу. В программе лучшие хиты, которые вы знаете с детства. Увидеть "Арию" можно будет 23 мая в 20:00 в "Титов-Арене". Стоимость билетов 1200 до 6000 рублей.

Шоу на льду "Ледниковый период"

В этом году шоу увидят зрители более чем в 20 городах России. На лёд выйдут звёзды мирового уровня: Алексей Ягудин, Татьяна Тотьмянина, Максим Маринин, Максим Шабалин, Александр Энберт, Екатерина Боброва, Иван Букин, Албена Денкова, Максим Ставиский и другие фигуристы. Но какой же Ледниковый период без полюбившихся всем звёзд телепроекта. На льду российских городов появятся его участники и финалисты.

Посмотреть на гениев фигурного катания можно будет 24 мая в "Титов-Арене". Начало программы в 19:00. Стоимость билетов от 2000 до 4000 рублей.

Николай Носков

Артист, чьи песни зрители знают наизусть от первого до последнего слова, в представлении не нуждается. "Это здорово", "На меньшее я не согласен", "Паранойя" и другие композиции Носкова вошли в самые авторитетные хит-парады. На протяжении 25 лет сольного творчества Николай остаётся верен себе: исключительно живой звук, абсолютная отдача публике и музыке. На выступлении артист представит специальную программу, в которую войдут самые любимые публикой композиции.

Концерт состоится 29 мая в ДК Моторостроителей. Начало в 19:00. Стоимость билетов от 2000 до 6000 рублей.