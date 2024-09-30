Рассказываем о нескольких основных приложениях, хотя, конечно, их много

30 сентября 2024, 18:20, ИА Амител erid: LjN8KXrPR

Смартфон / Фото: amic.ru

Сегодня смартфон невозможно представить без самых разных приложений. Одни предназначены для общения, другие – для развлечения, третьи – для самообразования и т.д. Расскажем о наиболее популярных вариантах, которые однозначно входят в топ у тех, кто планирует скачать приложение на Андроид на свой гаджет.

"Телеграм"

Удобное и функциональное приложение, созданное для общения, а также решения рабочих вопросов, сегодня лидирует по количеству скачиваний в сутки. Многочисленные каналы предоставляют контент любого типа: от развлекательного до образовательного.

"Яндекс Карты"

Это приложение выручит, если нужно составить маршрут из точки А в точку Б или найти достопримечательность, заведение общественного питания, кинотеатр или любой другой объект на карте.

CapCut

Редактор видео с продвинутым функционалом, в котором можно обрезать ролики, накладывать эффекты и фильтры, а также многое другое.

PowerAMP*

Один из лучших и старейших плееров для устройств на платформе Android*. Основные плюсы: широкий и удобный функционал, качественное звучание, возможность проигрывания самых разных аудиоформатов, легкое взаимодействие со смарт-часами, колонками и прочими гаджетами.

Moon+ Reader Pro*

Одна из самых популярных читалок для Android-смартфонов. Сильные стороны: полностью настраиваемый интерфейс и полная всеядность (поддерживает форматы .EPUB, .FB2, .PDF, .DjVu, .MOBI, .CHM, .CBR, .CBZ, .UMD, .TXT, .HTML., позволяет работать, в том числе с архивами).

MyTherapy*

Приложение, которое пригодится тем, кто постоянно забывает вовремя принимать лекарства и таблетки. Система позволяет выстраивать программу лечения на неделю или месяц с назойливым напоминаем о том, что пора принять очередную дозу медикаментов.

"Кинопоиск"

Отечественное приложение, предназначенное для просмотра фильмов и сериалов онлайн. Здесь можно найти огромное количество фильмов и сериалов, а также мультфильмов.

Антивирус Касперский

Антивирусная программа для мобильных устройств способна успешно противостоять шпионскому ПО и фишинговым сайтам, защищать от мошенников и спам-звонков, а данные пользователя – от утечки.

"VK Клипы"

Удобный и продуманный интерфейс, включающий личный кабинет автора с подробной статистикой просмотров и лайков, возможность оставлять комментарии и ставить лайки, а также получать рекомендации на основе ранее просмотренного контента.

Photoshop Express*

Продвинутый редактор фото с широчайшим функционалом. Позволяет удалять и добавлять объекты, производить настройки света, тени, яркости и контрастности, а также многое другое.

Нельзя не отметить и востребованность игр. Ознакомиться с их каталогом можно тут . Россияне предпочитают разные жанры, включая стрелялки, гонки, аркады, РПГ и многое другое.

* CapCut* ("КэпКат"); PowerAMP ("Пауэр ЭйЭмПи"); Photoshop Express ("Фотошоп Экспресс"); Android ("Андроид"); Moon+ Reader Pro ("Мун + Ридер Про"); MyTherapy ("Май Терапи"); Photoshop Express ("Фотошоп Экспресс")

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