В массовом ДТП на Чуйском тракте пострадали пять человек
Одной из раненых потребовалась госпитализация
25 июля 2024, 08:45, ИА Амител
Пять человек пострадали при столкновении грузовика и трех легковых авто в Троицком районе Алтайского края, полиция проводит проверку. Об этом сообщили в Госавтоинспекции региона.
ДТП случилось 24 июля в 19:30 на 268-м километре Чуйского тракта.
Предварительно установили, что мужчина за рулем КамАЗа с прицепом ехал со стороны Барнаула в направлении Бийска, но по пути не справился с управлением и выскочил на встречную полосу.
На ней грузовик столкнулся с автомобилем Hyundai, а прицеп – с Suzuki Grand Vitara. Затем большегруз упал на бок и произошло еще одно столкновение – со встречной Honda CRV.
"В результате ДТП водителям КамАЗа 1985 г.р., Suzuki 1976 г.р., водителю Honda CRV 1974 г.р. и его пассажиру, женщине 1974 г.р., оказана медицинская помощь. Пассажир Suzuki, женщина 1978 г.р., госпитализирована", – рассказали в ГАИ.
11:48:14 25-07-2024
Мужчина за рулем Камаза не справился с управлением? На трассе? Дальнобой? Пусть пересядет на дэу матиз.