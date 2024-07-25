В массовом ДТП на Чуйском тракте пострадали пять человек

Одной из раненых потребовалась госпитализация

25 июля 2024, 08:45, ИА Амител

Место ДТП / Фото: "В курсе 22"

Пять человек пострадали при столкновении грузовика и трех легковых авто в Троицком районе Алтайского края, полиция проводит проверку. Об этом сообщили в Госавтоинспекции региона.

ДТП случилось 24 июля в 19:30 на 268-м километре Чуйского тракта.

Предварительно установили, что мужчина за рулем КамАЗа с прицепом ехал со стороны Барнаула в направлении Бийска, но по пути не справился с управлением и выскочил на встречную полосу.

На ней грузовик столкнулся с автомобилем Hyundai, а прицеп – с Suzuki Grand Vitara. Затем большегруз упал на бок и произошло еще одно столкновение – со встречной Honda CRV.