Камчатский ревнивец надругался над сожительницей и постирал ее собаку в машинке
Мужчина нанес женщине не менее 20 ударов по лицу
12 декабря 2025, 23:30, ИА Амител
Камчатский суд вынес приговор местному жителю, признанному виновным в покушении на убийство, насильственных действиях сексуального характера и жестоком обращении с животными. Об этом "Ленте.ру" сообщили в прокуратуре региона.
Как установил суд, в октябре 2024 года 38-летний мужчина на почве ревности жестоко избил свою 32-летнюю сожительницу. Он нанес женщине не менее 20 ударов по лицу, после чего связал ее скотчем, угрожал расправой, а затем не менее шести раз порезал ножом лицо и тело. После этого мужчина совершил в отношении потерпевшей насильственные действия сексуального характера.
«Несмотря на тяжелое состояние, женщине удалось отправить сообщение родственникам через мессенджер. Те прибыли на место и помогли ей выбраться из квартиры через окно. Медики квалифицировали полученные ею травмы как вред здоровью средней степени тяжести», – отметили в ведомстве.
Также в ходе разбирательства было установлено, что ранее мужчина пытался расправиться с собакой сожительницы. Он поместил животное в стиральную машину и включил. Женщине удалось спасти питомца и доставить его в ветеринарную клинику, где собаке оказали помощь. Все преступления, по данным следствия, были совершены из-за ревности.
00:12:49 13-12-2025
Господи, зачем ты позволяешь таким идиотам по земле ходить?
08:49:00 13-12-2025
Гость (00:12:49 13-12-2025) Господи, зачем ты позволяешь таким идиотам по земле ходить? ... Также в ходе разбирательства было установлено, что ранее мужчина пытался расправиться с собакой сожительницы ---- а зачем она с таким жила? Или это не звоночек? И ведь он не один был
08:49:40 13-12-2025
Гость (00:12:49 13-12-2025) Господи, зачем ты позволяешь таким идиотам по земле ходить? ... Бога нет...
09:34:10 13-12-2025
Гость (00:12:49 13-12-2025) Господи, зачем ты позволяешь таким идиотам по земле ходить? ... Гулящая жена - это крест тяжкий.
Не дай Бог.
11:47:18 13-12-2025
Musik (09:34:10 13-12-2025) Гулящая жена - это крест тяжкий. Не дай Бог. ...
Разводов в вашей стране не существует?
13:25:03 14-12-2025
Гость (11:47:18 13-12-2025) Разводов в вашей стране не существует? ... Эти из глубоко верующих.
02:35:24 13-12-2025
Сама судьба сказала, не надо с ним больше дружить ) 100% ландаун и чудовище. Собака точно тут не при чём.
11:04:23 13-12-2025
Самое страшное если еще и простит и снова станет жить с ним. "Он же пока не пил, хорошим был"...