Камчатский ревнивец надругался над сожительницей и постирал ее собаку в машинке

Мужчина нанес женщине не менее 20 ударов по лицу

12 декабря 2025, 23:30, ИА Амител

Агрессивный мужчина / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

Камчатский суд вынес приговор местному жителю, признанному виновным в покушении на убийство, насильственных действиях сексуального характера и жестоком обращении с животными. Об этом "Ленте.ру" сообщили в прокуратуре региона.

Как установил суд, в октябре 2024 года 38-летний мужчина на почве ревности жестоко избил свою 32-летнюю сожительницу. Он нанес женщине не менее 20 ударов по лицу, после чего связал ее скотчем, угрожал расправой, а затем не менее шести раз порезал ножом лицо и тело. После этого мужчина совершил в отношении потерпевшей насильственные действия сексуального характера.

«Несмотря на тяжелое состояние, женщине удалось отправить сообщение родственникам через мессенджер. Те прибыли на место и помогли ей выбраться из квартиры через окно. Медики квалифицировали полученные ею травмы как вред здоровью средней степени тяжести», – отметили в ведомстве.

Также в ходе разбирательства было установлено, что ранее мужчина пытался расправиться с собакой сожительницы. Он поместил животное в стиральную машину и включил. Женщине удалось спасти питомца и доставить его в ветеринарную клинику, где собаке оказали помощь. Все преступления, по данным следствия, были совершены из-за ревности.

