"Каменская типография" предлагает услуги печати агитматериалов на довыборах в АКЗС

Публикуем прайс-лист на услуги типографии

20 июня 2024, 12:00, ИА Амител erid: LjN8KJ7Tj

Выборы в Алтайском крае / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В сентябре 2024 года в Алтайском крае пройдут довыборы одного депутата АКЗС по округу № 21. Напечатать агитационные материалы можно в "Каменской типографии".

И в этой связи "Каменская типография" публикует сведения о размере и условиях оплаты работ по изготовлению агитационных материалов АО "Каменская типография" в период избирательной кампании по дополнительным выборам депутата Алтайского краевого Законодательного собрания по одномандатному избирательному округу № 21 на территории Алтайского края 8 сентября 2024 года.

АО "Каменская типография"

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