Киев признал, что обсуждает с США понижение возраста мобилизации до 18 лет

При этом Украина не видит проблемы в объемах мобилизации

29 ноября 2024, 09:00, ИА Амител

Самолеты / Фото: unsplash.com / UX Gun

Украина на переговорах с США обсуждает тему понижения возраста мобилизации и даже становится инициатором обсуждения вопроса призыва в ВСУ. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил пресс-секретарь украинского МИД Георгий Тихий.

Ранее СМИ сообщили, что Запад призвал Киев снизить возраст мобилизации до 18 лет. Как отмечали европейские чиновники в разговоре с представителями украинских властей, ВСУ в первую очередь испытывают нехватку людей, а не оружия.

"Могу подтвердить, что эта тема обсуждается на переговорах. Могу опровергнуть, что она становится причиной напряженности... Да, мы это обсуждаем. И я бы сказал, что обычно Украина становится инициатором этих обсуждений. Мы информируем наших партнеров о динамике и объемах мобилизации на Украине, и мы затем это обсуждаем с партнерами", – заявил Тихий.

Он добавил, что Киев не считает проблемой объемы мобилизации, поскольку украинской армии нечем вооружать уже призванных в подразделения людей.