Киев признал, что обсуждает с США понижение возраста мобилизации до 18 лет
При этом Украина не видит проблемы в объемах мобилизации
29 ноября 2024, 09:00, ИА Амител
Украина на переговорах с США обсуждает тему понижения возраста мобилизации и даже становится инициатором обсуждения вопроса призыва в ВСУ. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил пресс-секретарь украинского МИД Георгий Тихий.
Ранее СМИ сообщили, что Запад призвал Киев снизить возраст мобилизации до 18 лет. Как отмечали европейские чиновники в разговоре с представителями украинских властей, ВСУ в первую очередь испытывают нехватку людей, а не оружия.
"Могу подтвердить, что эта тема обсуждается на переговорах. Могу опровергнуть, что она становится причиной напряженности... Да, мы это обсуждаем. И я бы сказал, что обычно Украина становится инициатором этих обсуждений. Мы информируем наших партнеров о динамике и объемах мобилизации на Украине, и мы затем это обсуждаем с партнерами", – заявил Тихий.
Он добавил, что Киев не считает проблемой объемы мобилизации, поскольку украинской армии нечем вооружать уже призванных в подразделения людей.
09:20:59 29-11-2024
"не считает проблеой объемы" :)
09:53:50 29-11-2024
возраста мобилизации до 18 лет --- юные мобилизованные
11:47:04 29-11-2024
Сдавайся зеля
#ZellenKaput
13:21:58 29-11-2024
туземцы в афгане воюют уже с 5 лет. С точки зрения господина сидящего в офисе в Лондоне или в Вашингтоне чем туземец украинец отличается от туземца афганца? - Ничем!
18 лет это очередное понижение. Линейка понижений у них такая 18, 16, 14, 12, 10, 8 и под конец 6 летним дадут по гранатомету и погонят русские танки жечь