Когда начнут судить перевозчика, который дал взятку экс-заммэра Барнаула Шеломенцеву?

Ранее Бесчастный добивался рассмотрения дела в Индустриальном районном суде

12 ноября 2024, 08:30, Антон Дегтярев

Олег Бесчастный на суде/ Фото: amic.ru

Предпринимателя-перевозчика Олега Бесчастного 15 ноября 2024 года начнут судить по делу о даче взятки в размере 2 млн рублей бывшему заместителю мэра Барнаула Антону Шеломенцеву. Заседание начнется в 13 часов. Об этом amic.ru сообщили в Индустриальном районном суде.

На процессе, наконец, начнут разбирать дело Бесчастного по существу. Ранее ему определяли меру пресечения, затем 29 июля 2024 года Индустриальный районный суд передал дело Бесчастного по подсудности в Центральный районный суд. Однако перевозчик с этим не согласился и 12 августа подал апелляцию в Алтайский краевой суд, который встал на сторону перевозчика и вернул дело в Индустриальный район. В ноябре документы в Индустриальный районный суд поступили, теперь там назначили дату заседания.

На данный момент Олег Бесчастный не находится в СИЗО, в отношении него определена мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Также суд арестовал имущество Бесчастного на сумму более 52 млн, в числе которых три автомобиля и 16 автобусов.

По версии следствия, в 2020 году Бесчастный передал на тот момент председателю комитета по дорожному хозяйству, благоустройству и транспорту Барнаула Антону Шеломенцеву взятку в размере 2 млн рублей за покровительство и работу на городских маршрутах № 41, 78 и других. При этом данные маршруты он так и не получил. Деньги были переданы через экс-заместителя Шеломенцева Сергея Щукина. Шеломенцев деньги отмыл, купив себе автомобиль Subaru Outback за 1,2 млн рублей. 800 тысяч оставил себе Сергей Щукин.

Кроме этой взятки, Шеломенцева еще подозревают в получении денег от директора томской компании "Запсиб-Мост" Дениса Илюшина. По версии следствия, он передал Шеломенцеву за покровительство и помощь в заключении госконтрактов 250 тысяч рублей деньгами и 350 тысяч рублей в виде услуг.

Отметим, что Сергея Щукина уже осудили в Центральном районном суде, он получил пять лет условно со штрафом 2 млн рублей и запретом занимать госдолжности. Второй взяткодатель Шеломенцева – Денис Илюшин – сейчас находится в СИЗО, рассмотрение дела по существу пока не стартовало.

А вот процесс по делу самого Шеломенцева сейчас активно идет, там опрашивают свидетелей, среди которых много чиновников. Обвиняется Шеломенцев по трем статьям: "Получение взятки в особо крупном размере" (ч. 6 ст. 290 УК РФ), "Легализация (отмывание) денег в крупном размере" (ч. 2 ст. 174.1 УК РФ) и "Получение взятки в крупном размере" (п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ). Кстати, следующее заседание по делу Шеломенцева пройдет в тот же день, что и суд против Бесчастного, – 15 ноября.