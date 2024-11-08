На суде против экс-заммэра Барнаула Шеломенцева сообщили о взятке за еще один маршрут
Бригадир фирмы "Командирское" в суде рассказал о том, что взятка давалась еще и за обслуживание маршрута № 80, который ранее не фигурировал в деле
08 ноября 2024, 12:40, Антон Дегтярев
7 ноября 2024 года в Центральном районном суде состоялось очередное заседание по делу бывшего замглавы Барнаула Антона Шеломенцева, которого обвиняют в получении крупной и особо крупной взятки и отмывании денег. На суде выступил всего лишь один свидетель, связанный с фирмой перевозчика Олега Бесчастного. Он упомянул о взятке за маршрут № 80, который ранее в деле вообще не фигурировал. Впрочем, его показания следствию и суду различались.
Что говорил свидетель?
На суде допрашивали бригадира маршрутов ООО "Командирское" Александра Халявина. Эта фирма связана с первым взяткодателем – Олегом Бесчастным, ее фактическим руководителем был Иван Соколов. Халявин отметил, что Бесчастный и Соколов работали вместе, однако весной 2023 года их пути разошлись. Причиной послужил конфликт, начавшийся еще в январе 2023 года. Поводом для него стала совместная закупка автобусов, после которой Бесчастный якобы "забрал" себе все автобусы и несколько маршрутов.
Шеломенцева же Соколов не видел и даже не слышал о нем, сказал Халявин. Бригадир только отметил, что водители судачили о том, что у Бесчастного есть некие контакты в комитете по дорожному хозяйству барнаульской мэрии. Однако так ли это на самом деле, Халявин не знал, и никаких подтверждений этому у него не было. О взятке точной информации у него также не имелось.
При этом показания Халявина на этапе предварительного следствия и в суде отличались. Ранее свидетель рассказывал следствию, что Бесчастный все-таки давал взятку неизвестному лицу в комитете по дорожному хозяйству. Также Халявин говорил, что предприниматель обслуживал и маршрут № 80, на котором должны были работать автобусы среднего класса, а Бесчастный использовал машины малого класса. И этого бизнесмен, по словам свидетеля, якобы добился за счет взятки чиновникам из "дорожного" комитета. При этом тогда Халявин заверил следствие, что подробности дачи взятки ему неизвестны.
Бригадир подтвердил свои слова и суду, однако отметил, что его показания были основаны исключительно на разговорах между сотрудниками. Проверенной информации и каких-то фактов получения взятки у Халявина не было и нет сейчас.
Стоит отметить, что в обвинении Шеломенцева и Бесчастного не упоминается маршрут № 80, там фигурирует только взятка за маршруты № 41 и 78.
В чем обвиняют Шеломенцева?
Антона Шеломенцева обвиняют по статьям: "Получение взятки в особо крупном размере" (ч. 6 ст. 290 УК РФ), "Легализация (отмывание) денег в крупном размере" (ч. 2 ст. 174.1 УК РФ) и "Получение взятки в крупном размере" (п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ).
Первые две статьи связаны с получением Шеломенцевым взятки от перевозчика Олега Бесчастного в сумме 2 млн рублей через посредника, своего заместителя Сергея Щукина. За деньги Шеломенцев обязался покровительствовать Бесчастному и помочь ему стать перевозчиком на маршрутах № 41, 78 и других. При этом нужного транспорта для этого у него не было. Полученные деньги Шеломенцев якобы отмыл, купив за 1,2 млн рублей через Щукина автомобиль Subaru Outback. 800 тысяч рублей Щукин забрал себе за посредничество.
Кроме того, Шеломенцева обвиняют в получение взятки от директора фирмы "Запсиб-Мост" Дениса Илюшина. По версии следствия, в феврале 2020 года Шеломенцев и Щукин хотели построить в Барнауле склады для хранения инертных материалов и попросили Илюшина сделать для них проект в обмен на покровительство Шеломенцева при заключении госконтрактов. Этот проект оценивался в 350 тысяч рублей. Илюшин свои обязательства выполнил, и Шеломенцев со Щукиным смогли получить разрешение на строительство.
Также в феврале 2022 года через Сергея Щукина Илюшин передал Шеломенцеву взятку в размере 250 тысяч рублей за помощь при заключении госконтрактов. Детально о деле Шеломенцева можно прочитать по ссылке.
Как идет суд?
По делу Шеломенцева 19 октября закончили изучать письменные доказательства. Сейчас идет опрос свидетелей.
Суд уже опросил несколько человек, среди них были и чиновники: действующий председатель комитета по дорожному хозяйству и транспорту мэрии Валерий Ведяшкин, бывший главный специалист отдела транспорта и связи "дорожного" комитета Барнаула Алексей Капатурин, действующий заместитель председателя комитета Дмитрий Арапов и начальник отдела транспорта Андрей Матафонов.
Следующее заседание по делу состоится 15 ноября 2024 года в 11 часов.
Что с другими фигурантами дела?
Приговор уже вынесен экс-заместителю председателя комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Барнаула Сергею Щукину. Он получил пять лет условно с испытательным сроком три года и шесть месяцев. Также Щукин получил штраф 2 млн рублей, ему запретили занимать госдолжности.
Дело против Бесчастного о даче взятки также возбуждено, он долго добивался его рассмотрения в Индустриальном, а не в Центральном районном суде, куда документы направили еще 29 июля 2024 года. В итоге Бесчастный оспорил решение и добился того, чтобы дело рассматривали в Индустриальном районном суде. В ближайшее время начнутся заседания.
О возбуждении дела Следкомом Томской области в отношении второго взяткодателя – Дениса Илюшина – стало известно только 24 октября. Илюшин сейчас находится под арестом, вины он не признает.
13:58:42 08-11-2024
Работать на маршрутах в Барнауле настолько убыточно, что перевозчики готовы давать взятки только за то, чтобы их обслуживать ...
15:08:15 08-11-2024
Чучмек (13:58:42 08-11-2024) Работать на маршрутах в Барнауле настолько убыточно, что пер... И вот это яркий показательный пример того, как по АБСОЛЮТНО любой теме нам льют в уши.
15:05:45 08-11-2024
Однако ж каков наш Шеломенцев!!! Прям Мориарти автобусного мира!! И никто, никто ничего не знал!!!
15:35:01 08-11-2024
А что там с 73-м маршрутом у того же Бесчастного? Он как тот суслик - его никто не видит, а он вроде как есть (2ГИС показывает одинокий автобус на маршруте).
16:12:57 08-11-2024
Вот это заказ. Кому же ты парень перешел дорогу?
11:40:03 09-11-2024
Не поделился-это навряд ли, помешал- возможно наверху перетрубация... В любом случае он не один принимал решения. Не повезло.