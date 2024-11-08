Бригадир фирмы "Командирское" в суде рассказал о том, что взятка давалась еще и за обслуживание маршрута № 80, который ранее не фигурировал в деле

08 ноября 2024, 12:40, Антон Дегтярев

Антон Шеломенцев на суде / Фото: amic.ru

7 ноября 2024 года в Центральном районном суде состоялось очередное заседание по делу бывшего замглавы Барнаула Антона Шеломенцева, которого обвиняют в получении крупной и особо крупной взятки и отмывании денег. На суде выступил всего лишь один свидетель, связанный с фирмой перевозчика Олега Бесчастного. Он упомянул о взятке за маршрут № 80, который ранее в деле вообще не фигурировал. Впрочем, его показания следствию и суду различались.

Что говорил свидетель?

На суде допрашивали бригадира маршрутов ООО "Командирское" Александра Халявина. Эта фирма связана с первым взяткодателем – Олегом Бесчастным, ее фактическим руководителем был Иван Соколов. Халявин отметил, что Бесчастный и Соколов работали вместе, однако весной 2023 года их пути разошлись. Причиной послужил конфликт, начавшийся еще в январе 2023 года. Поводом для него стала совместная закупка автобусов, после которой Бесчастный якобы "забрал" себе все автобусы и несколько маршрутов.

Шеломенцева же Соколов не видел и даже не слышал о нем, сказал Халявин. Бригадир только отметил, что водители судачили о том, что у Бесчастного есть некие контакты в комитете по дорожному хозяйству барнаульской мэрии. Однако так ли это на самом деле, Халявин не знал, и никаких подтверждений этому у него не было. О взятке точной информации у него также не имелось.

Олег Бесчастный / Фото: amic.ru

При этом показания Халявина на этапе предварительного следствия и в суде отличались. Ранее свидетель рассказывал следствию, что Бесчастный все-таки давал взятку неизвестному лицу в комитете по дорожному хозяйству. Также Халявин говорил, что предприниматель обслуживал и маршрут № 80, на котором должны были работать автобусы среднего класса, а Бесчастный использовал машины малого класса. И этого бизнесмен, по словам свидетеля, якобы добился за счет взятки чиновникам из "дорожного" комитета. При этом тогда Халявин заверил следствие, что подробности дачи взятки ему неизвестны.

Бригадир подтвердил свои слова и суду, однако отметил, что его показания были основаны исключительно на разговорах между сотрудниками. Проверенной информации и каких-то фактов получения взятки у Халявина не было и нет сейчас.

Стоит отметить, что в обвинении Шеломенцева и Бесчастного не упоминается маршрут № 80, там фигурирует только взятка за маршруты № 41 и 78.

Антон Шеломенцев на суде / Фото: amic.ru

В чем обвиняют Шеломенцева?

Антона Шеломенцева обвиняют по статьям: "Получение взятки в особо крупном размере" (ч. 6 ст. 290 УК РФ), "Легализация (отмывание) денег в крупном размере" (ч. 2 ст. 174.1 УК РФ) и "Получение взятки в крупном размере" (п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ).

Первые две статьи связаны с получением Шеломенцевым взятки от перевозчика Олега Бесчастного в сумме 2 млн рублей через посредника, своего заместителя Сергея Щукина. За деньги Шеломенцев обязался покровительствовать Бесчастному и помочь ему стать перевозчиком на маршрутах № 41, 78 и других. При этом нужного транспорта для этого у него не было. Полученные деньги Шеломенцев якобы отмыл, купив за 1,2 млн рублей через Щукина автомобиль Subaru Outback. 800 тысяч рублей Щукин забрал себе за посредничество.

Кроме того, Шеломенцева обвиняют в получение взятки от директора фирмы "Запсиб-Мост" Дениса Илюшина. По версии следствия, в феврале 2020 года Шеломенцев и Щукин хотели построить в Барнауле склады для хранения инертных материалов и попросили Илюшина сделать для них проект в обмен на покровительство Шеломенцева при заключении госконтрактов. Этот проект оценивался в 350 тысяч рублей. Илюшин свои обязательства выполнил, и Шеломенцев со Щукиным смогли получить разрешение на строительство.

Также в феврале 2022 года через Сергея Щукина Илюшин передал Шеломенцеву взятку в размере 250 тысяч рублей за помощь при заключении госконтрактов. Детально о деле Шеломенцева можно прочитать по ссылке.

Антон Шеломенцев на суде/ Фото: amic.ru

Как идет суд?

По делу Шеломенцева 19 октября закончили изучать письменные доказательства. Сейчас идет опрос свидетелей.

Суд уже опросил несколько человек, среди них были и чиновники: действующий председатель комитета по дорожному хозяйству и транспорту мэрии Валерий Ведяшкин, бывший главный специалист отдела транспорта и связи "дорожного" комитета Барнаула Алексей Капатурин, действующий заместитель председателя комитета Дмитрий Арапов и начальник отдела транспорта Андрей Матафонов.

Следующее заседание по делу состоится 15 ноября 2024 года в 11 часов.

Антон Шеломенцев на суде/ Фото: amic.ru

Что с другими фигурантами дела?

Приговор уже вынесен экс-заместителю председателя комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Барнаула Сергею Щукину. Он получил пять лет условно с испытательным сроком три года и шесть месяцев. Также Щукин получил штраф 2 млн рублей, ему запретили занимать госдолжности.

Дело против Бесчастного о даче взятки также возбуждено, он долго добивался его рассмотрения в Индустриальном, а не в Центральном районном суде, куда документы направили еще 29 июля 2024 года. В итоге Бесчастный оспорил решение и добился того, чтобы дело рассматривали в Индустриальном районном суде. В ближайшее время начнутся заседания.

О возбуждении дела Следкомом Томской области в отношении второго взяткодателя – Дениса Илюшина – стало известно только 24 октября. Илюшин сейчас находится под арестом, вины он не признает.