Закон может встать на сторону покупательницы

15 декабря 2025, 13:47, ИА Амител

Лариса Долина / Фото: https://t.me/dolinaofficial

В России продолжают обсуждать громкий скандал вокруг народной артистки Ларисы Долиной и ее квартиры. Летом 2024 года певица продала свое жилье в элитном московском районе Хамовники за 112 млн рублей. Его купила 34-летняя москвичка Полина Лурье, которую СМИ представляют как предпринимательницу и мать-одиночку. Однако позже Долина объявила, что действовала под влиянием мошенников. Артистка обратилась в суд с требованием вернуть ей право собственности. Закон встал на сторону Долиной, а также постановил, что она может не возвращать деньги покупательнице. Из-за этого на певицу обрушился шквал критики, ее стали "отменять" в социальных сетях.

Лурье оспаривает свое право на квартиру в суде, который должен пересмотреть дело. О том, на чью сторону может встать закон, – в материале amic.ru

1 Где и когда будут пересматривать дело Ларисы Долиной? «Чтобы на нее все было оформлено, как и положено. Мы настаиваем на том, что сделка была действительной», – подчеркнула адвокат. Скандальное "квартирное" дело 16 декабря 2025 года рассмотрит Верховный суд РФ. 2 декабря 2025 года там приняли жалобу, которую подала покупательница жилья Полина Лурье. Ее адвокат Светлана Свириденко утверждает, что сделка была законной, и ее нужно восстановить в полном объеме. Об этом она рассказала телеканалу RT

2 Как Верховный суд будет рассматривать дело Долиной? Судья в отставке Сергей Пашин рассказал aif.ru, что на рассмотрении дела будут присутствовать трое судей. Доклад одного из них, знакомого со всеми материалами дела, выслушают. Он также подготовит проект судебного решения. На процессе выступят обе стороны – истец и ответчик. Свидетелей в Верховном суде не допрашивают, но документы можно будет огласить. «Кассационная инстанция в этом случае проверяет законность состоявшегося судебного акта. И если находит его незаконным, то отменяет и возвращает дело на новое рассмотрение. В некоторых случаях инстанция может вынести решение по существу, и это пересилит решение предыдущих судов. Нужно учесть, что чаще всего работает с вопросами законности вынесенного решения, а не фактами», – сообщил Пашин aif.ru. Возвращая дело на рассмотрение, верховный суд указывает, в чем был нарушен закон, и потребует ликвидировать это решение. Разбираться будут нижестоящие суды, которые рассматривали дело ранее.

3 Какое решение может принять суд, по мнению юристов? Верховный суд РФ может обязать Ларису Долину полностью вернуть деньги Полине Лурье, выкупить спорную недвижимость обратно либо передать покупательнице жилье. Об этом РИА Новости рассказал юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский. «У Верховного суда есть несколько различных путей для разрешения этого спора, ставшего символом проблемы добросовестных приобретателей. Первый вариант – обязать Ларису Долину полностью вернуть деньги Лурье. Несмотря на публичное обещание певицы это сделать, конкретных сроков и механизма она не назвала. Адвокат Лурье указывает, что у Долиной есть иное имущество, которое можно реализовать для исполнения обязательства», – заявил он. По мнению Хаминского, закон может встать на сторону Лурье, потому что дело вызвало широкий общественный резонанс и запустило "эффект Долиной", подрывающий доверие на рынке недвижимости.

4 А если Полина Лурье будет недовольна решением суда? В случае если покупательницу квартиры Полину Лурье не устроит решение Верховного суда, она снова может обратиться туда. Сергей Пашин пояснил aif.ru , что решение перепроверит Президиум Верховного Суда – надзорная инстанция из 13 человек.