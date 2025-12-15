Когда суд пересмотрит дело Ларисы Долиной и обяжут ли ее вернуть деньги Полине Лурье?
Закон может встать на сторону покупательницы
15 декабря 2025, 13:47, ИА Амител
В России продолжают обсуждать громкий скандал вокруг народной артистки Ларисы Долиной и ее квартиры. Летом 2024 года певица продала свое жилье в элитном московском районе Хамовники за 112 млн рублей. Его купила 34-летняя москвичка Полина Лурье, которую СМИ представляют как предпринимательницу и мать-одиночку. Однако позже Долина объявила, что действовала под влиянием мошенников. Артистка обратилась в суд с требованием вернуть ей право собственности. Закон встал на сторону Долиной, а также постановил, что она может не возвращать деньги покупательнице. Из-за этого на певицу обрушился шквал критики, ее стали "отменять" в социальных сетях.
Лурье оспаривает свое право на квартиру в суде, который должен пересмотреть дело. О том, на чью сторону может встать закон, – в материале amic.ru
Где и когда будут пересматривать дело Ларисы Долиной?
«Чтобы на нее все было оформлено, как и положено. Мы настаиваем на том, что сделка была действительной», – подчеркнула адвокат.
Как Верховный суд будет рассматривать дело Долиной?
Судья в отставке Сергей Пашин рассказал aif.ru, что на рассмотрении дела будут присутствовать трое судей. Доклад одного из них, знакомого со всеми материалами дела, выслушают. Он также подготовит проект судебного решения. На процессе выступят обе стороны – истец и ответчик. Свидетелей в Верховном суде не допрашивают, но документы можно будет огласить.
«Кассационная инстанция в этом случае проверяет законность состоявшегося судебного акта. И если находит его незаконным, то отменяет и возвращает дело на новое рассмотрение. В некоторых случаях инстанция может вынести решение по существу, и это пересилит решение предыдущих судов. Нужно учесть, что чаще всего работает с вопросами законности вынесенного решения, а не фактами», – сообщил Пашин aif.ru.
Возвращая дело на рассмотрение, верховный суд указывает, в чем был нарушен закон, и потребует ликвидировать это решение. Разбираться будут нижестоящие суды, которые рассматривали дело ранее.
Какое решение может принять суд, по мнению юристов?
«У Верховного суда есть несколько различных путей для разрешения этого спора, ставшего символом проблемы добросовестных приобретателей. Первый вариант – обязать Ларису Долину полностью вернуть деньги Лурье. Несмотря на публичное обещание певицы это сделать, конкретных сроков и механизма она не назвала. Адвокат Лурье указывает, что у Долиной есть иное имущество, которое можно реализовать для исполнения обязательства», – заявил он.
По мнению Хаминского, закон может встать на сторону Лурье, потому что дело вызвало широкий общественный резонанс и запустило "эффект Долиной", подрывающий доверие на рынке недвижимости.
А если Полина Лурье будет недовольна решением суда?
Правда ли, что Ларису Долину "отменяют" из-за скандала с квартирой?
Социальные сети заполонили видеоролики об "отмене Долиной". Например, под известную песню артистки "Погода в доме" ее не впускают в рестораны и кофейни, а также отказывают в разных услугах. Также пользователи в шутку пишут, что их "развели мошенники" и требуют вернуть им деньги за импульсивные покупки.
В своих аккаунтах Лариса Долина закрыла комментарии к публикациям. Ей оказалось не под силу удалить сотни высказываний, где самые мягкие – "мошенница" и "похитительница новоселья".
13:58:49 15-12-2025
Я потеряю веру в правосудие, если Полина Лурье не выиграет этот суд и останется без квартиры. Этого просто не может быть.
14:49:20 15-12-2025
Наташа (13:58:49 15-12-2025) Я потеряю веру в правосудие, если Полина Лурье не выиграет э...
Да, а по другим делам, решения по которым вступили в силу, хотя к законности не имеют никакого отношения, вы веру в правосудие не потеряли?
14:57:11 15-12-2025
Наташа (13:58:49 15-12-2025) Я потеряю веру в правосудие, если Полина Лурье не выиграет э... А если вас когда-нибудь оставят мошенники без квартиры, вы тоже будете требовать чтобы вашу квартиру вернули покупателям, сколько людей мошенники лишили недвижимости и только благодаря делу Ларисы Долиной 3000ям обманутых вернули недвижимость, не боитесь сами оказаться жертвой мошенников, закон ведь распространяется не только на Долину, он распространяется на всех, а покупатель всегда может быть в доле с мошенниками.
20:52:53 15-12-2025
Гость (14:57:11 15-12-2025) А если вас когда-нибудь оставят мошенники без квартиры, вы т... А если покупатель не в доле с мошенниками-как ему быть,понять и простить что его мошенническим путем лишил денег продавец,после
утереться и идти платить кредит лет 30 ,гениально просто
15:07:10 15-12-2025
Наташа (13:58:49 15-12-2025) Я потеряю веру в правосудие, если Полина Лурье не выиграет э... Возврата денег мало. нужно компенсировать изменение стоимости квартиры или инфляцию.
14:06:55 15-12-2025
Не понятно, почему скоморохи себя почувствовали выше других? В старые времена их даже на христианских кладбищах не хоронили, только за оградой, рядом с самоубийцами.
14:07:07 15-12-2025
Деньги отдают трусы, лариска не из таких. Придумает новую загогулину
14:11:36 15-12-2025
Неужели кто-то решится поставить на место старуху кудельман? Или "своих" не сдадут?
14:13:27 15-12-2025
продала? - продала! деньги получила?-получила! и скажите мне, кому важно, по какой причине была сделана продажа? продавец вменяема? если да, то почему суд отменил сделку? если признали недействительной - то будьте добры, верните деньги законопослушному покупателю, заплатившему свои, заработанные, законные деньги!!!
14:26:49 15-12-2025
Гость (14:13:27 15-12-2025) продала? - продала! деньги получила?-получила! и скажите мне... Только отдать она их должна с учетом инфляции
15:15:50 15-12-2025
15:36:52 15-12-2025
Это как же такое возможно, 34 летней девушке заработать "честно" 112 млн рублей???
Это вообще реально??? Быть просто так доллоровым миллионером, у нас в стране.
16:17:20 15-12-2025
Абсурд (15:36:52 15-12-2025) Это как же такое возможно, 34 летней девушке заработать "чес... Вот пока грамотно писать не научитесь, вы доллОровым миллионером и не станете...
20:56:35 15-12-2025
Абсурд (15:36:52 15-12-2025) Это как же такое возможно, 34 летней девушке заработать "чес... Не поверишь,силовики уже под микроскопом все изучили и если бы было хоть какое либо пятнышко ее бы уже присадили на скамью подсудимых чтоб замять весь этот скандал