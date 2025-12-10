Что известно о Полине Лурье, которая осталась без денег и жилья из-за "эффекта Долиной"?
Предпринимательница из Москвы оспаривает законность сделки в суде
10 декабря 2025, 15:30, ИА Амител
В Сети не утихает бурное обсуждение скандала, разразившегося вокруг народной артистки России Ларисы Долиной и ее пятикомнатной квартиры. Певица продала свое жилье в элитном московском районе Хамовники 34-летней Полине Лурье, а затем объявила, что попала под влияние мошенников. Долина отсудила свое право собственности на жилье, но не вернула деньги москвичке. В итоге покупательница осталась без квартиры и огромной суммы. Из-за этого на артистку обрушился шквал критики от звезд и поклонников.
Москвичку, судьба которой всколыхнула россиян, СМИ представляют как мать-одиночку и предпринимательницу в сфере недвижимости. Источники активно выясняют, чем занимается Полина Лурье и откуда у нее миллионы на квартиру в элитном районе столицы.
Все, что известно о главной жертве "эффекта Долиной", – в материале amic.ru.
Кто такая Полина Лурье, ставшая жертвой "эффекта Долиной"?
Полина Лурье (в девичестве Филатова) родилась в 1990 году в семье Светланы Филатовой и Александра Собачкина. Как отмечает msk1.ru, отец Полины – видная фигура в сфере IT, кандидат физико-математических наук. Работал директором по разработке в подразделении американской корпорации Mentor Graphics, которая выпускала программное обеспечение для электроники. В 2017 году, когда фирму поглотил Siemens, он стал директором направления R&D (отдел исследований и разработок) объединенного холдинга.
Сейчас Собачкин директор центра компетенций инженерного анализа и продуктовой разработки в холдинге Т1 – крупнейшем системном интеграторе России. Согласно отчетам за 2024 год, выручка компании превысила 249 миллиардов рублей, а чистая прибыль – 52,2 миллиарда.
В 2012 году Полина Лурье окончила МГУ по специальности "Социология". Как выяснили СМИ, она давно работает в компании "КАДФло", которая поставляет и поддерживает программное обеспечение FloEFD – инструмент для моделирования потоков жидкости и тепловых процессов. По данным "Контур.Фокуса", в 2024-м выручка "КАДфло" составила 1,3 миллиарда рублей, а чистая прибыль – 24 миллиона.
В 2024 году Лурье стала индивидуальным предпринимателем в сфере аренды и управления недвижимостью.
Как выяснили СМИ, Полина была замужем за 39-летним Евгением Лурье и родила от него сына. Евгений работает в той же компании, что и его бывшая супруга. Также у него есть собственный бизнес, связанный со строительными и монтажными работами, утилизацией техники, сбором неопасных отходов и другими направлениями.
Как Лурье попала в скандал с квартирой Долиной?
В августе 2024 года Лариса Долина выставила на продажу свою пятикомнатную квартиру в элитном московском районе Хамовники. По объявлению ее нашла 34-летняя Полина Лурье. Она осмотрела жилье, внесла задаток, а затем заключила предварительный и основной договоры купли-продажи. При оформлении документов Лурье лично встречалась с Долиной. За квартиру она заплатила 112 млн рублей.
Позже певица заявила, что стала жертвой телефонных мошенников, которые представились сотрудниками спецслужб. Со слов Долиной, аферисты убедили ее "фиктивно" продать квартиру и перевести деньги на "безопасный счет". Артистка обратилась в полицию и подала судебный иск, в котором потребовала признать сделку недействительной и вернуть ей квартиру.
Но Лурье утверждала, что покупка была добросовестной. Она подала встречный судебный иск, в котором потребовала выселить из жилья Долину, ее дочь и внучку.
В итоге закон встал на сторону артистки и ей вернули квартиру. Также суд постановил, что Долина не обязана возвращать покупательнице деньги за жилье. Полине Лурье заявили, что она должна взыскивать деньги с осужденных по делу мошенников: курьера Анжелы Цырульниковой, "дропов" Дмитрия Леонтьева, Артура Каменецкого и Андрея Основы.
Москвичка осталась без жилья и огромной суммы, что вызвало широкий общественный резонанс. На Ларису Долину обрушился шквал критики от коллег по шоу-бизнесу и поклонников, а в соцсетях певицу стали массово "отменять".
Как Лурье оспаривает право на квартиру в суде?
Вернет ли Долина деньги за квартиру Лурье?
«Полина Лурье не виновата в том, что меня обманули мошенники. Я приняла единственно правильное решение – вернуть деньги за квартиру. У меня нет этих денег, но я сделаю все возможное. Заявляю на всю страну, что верну деньги в полном объеме», – объявила Лариса Долина в эфире телепрограммы "Пусть говорят".
«Спустя полтора года судебных разбирательств и непосредственно после того, как дело поступило в Верховный суд, нам предлагают мировое соглашение фактически на кабальных условиях, которое сводит на нет сам факт решения дела миром», – сказала она.
15:47:31 10-12-2025
16:02:24 10-12-2025
почему то у нас все бабку мусолят и теперь эту лурье, но как-то замыливается, кто обязательный к исполнению документ выдал, с гербом и орлом.
16:10:10 10-12-2025
18:45:42 10-12-2025
21:03:27 10-12-2025
16:24:03 10-12-2025
Не мать одиночка, Лурье.
17:07:08 10-12-2025
16:37:46 10-12-2025
Человек при таких деньгах, а фото в машине стоимостью не больше ляма, странно как-то
16:41:05 10-12-2025
Зачем работать по специальности, когда можно пилить на перепродаже..
17:08:36 10-12-2025
dok_СФ (16:41:05 10-12-2025) Зачем работать по специальности, когда можно пилить на переп... думаешь работает? Пристроили в теплое место и насобирала мелочью 100+ мультов
18:03:30 10-12-2025
Консалтинг КадФло это же типичная стандартная схема обнала.
Чистая прибыль 24 млн, при выручке 1.3 ярда учитывая специфику бизнеса не подразумевающую больших трат на реинвестирование это тоже красный свет.
Плюс братишка ейный бывший налоговичок, эксперт по схемам, а ныне тоже консалтер ПО.
Куда вообще налоговая смотрит, ФСБ и СК?
Какие её деньги возвращать? Пусть сначал в казну вернёт всё, что украла, потом штраф заплатит, а потом уже подписку на "справедливый суд" можно будет считать оплаченной.
09:59:51 11-12-2025
звезда кинула золотую молодежь.
13:11:59 11-12-2025
Пусть три года отдаёт, но с процентами 26-30% годовых на остаток долга, нормально будет. И подпишет кредитный договор с обеспечение залога в виде данной квартиры. Тогда все будет по честному. Хоть и люблю Ларису Долину, но все должно быть по честному
22:22:46 16-12-2025
dok_СФ (16:41:05 10-12-2025) Зачем работать по специальности, когда можно пилить на переп... откуда у Лурье 112 миллионов?? никто не задумался