Предпринимательница из Москвы оспаривает законность сделки в суде

10 декабря 2025, 15:30, ИА Амител

Полина Лурье / Фото: социальные сети

В Сети не утихает бурное обсуждение скандала, разразившегося вокруг народной артистки России Ларисы Долиной и ее пятикомнатной квартиры. Певица продала свое жилье в элитном московском районе Хамовники 34-летней Полине Лурье, а затем объявила, что попала под влияние мошенников. Долина отсудила свое право собственности на жилье, но не вернула деньги москвичке. В итоге покупательница осталась без квартиры и огромной суммы. Из-за этого на артистку обрушился шквал критики от звезд и поклонников.

Москвичку, судьба которой всколыхнула россиян, СМИ представляют как мать-одиночку и предпринимательницу в сфере недвижимости. Источники активно выясняют, чем занимается Полина Лурье и откуда у нее миллионы на квартиру в элитном районе столицы.

Все, что известно о главной жертве "эффекта Долиной", – в материале amic.ru.

1 Кто такая Полина Лурье, ставшая жертвой "эффекта Долиной"? Полина Лурье (в девичестве Филатова) родилась в 1990 году в семье Светланы Филатовой и Александра Собачкина. Как отмечает msk1.ru, отец Полины – видная фигура в сфере IT, кандидат физико-математических наук. Работал директором по разработке в подразделении американской корпорации Mentor Graphics, которая выпускала программное обеспечение для электроники. В 2017 году, когда фирму поглотил Siemens, он стал директором направления R&D (отдел исследований и разработок) объединенного холдинга. Сейчас Собачкин директор центра компетенций инженерного анализа и продуктовой разработки в холдинге Т1 – крупнейшем системном интеграторе России. Согласно отчетам за 2024 год, выручка компании превысила 249 миллиардов рублей, а чистая прибыль – 52,2 миллиарда. В 2012 году Полина Лурье окончила МГУ по специальности "Социология". Как выяснили СМИ, она давно работает в компании "КАДФло", которая поставляет и поддерживает программное обеспечение FloEFD – инструмент для моделирования потоков жидкости и тепловых процессов. По данным "Контур.Фокуса", в 2024-м выручка "КАДфло" составила 1,3 миллиарда рублей, а чистая прибыль – 24 миллиона. В 2024 году Лурье стала индивидуальным предпринимателем в сфере аренды и управления недвижимостью. Как выяснили СМИ, Полина была замужем за 39-летним Евгением Лурье и родила от него сына. Евгений работает в той же компании, что и его бывшая супруга. Также у него есть собственный бизнес, связанный со строительными и монтажными работами, утилизацией техники, сбором неопасных отходов и другими направлениями.

2 Как Лурье попала в скандал с квартирой Долиной? В августе 2024 года Лариса Долина выставила на продажу свою пятикомнатную квартиру в элитном московском районе Хамовники. По объявлению ее нашла 34-летняя Полина Лурье. Она осмотрела жилье, внесла задаток, а затем заключила предварительный и основной договоры купли-продажи. При оформлении документов Лурье лично встречалась с Долиной. За квартиру она заплатила 112 млн рублей. Позже певица заявила, что стала жертвой телефонных мошенников, которые представились сотрудниками спецслужб. Со слов Долиной, аферисты убедили ее "фиктивно" продать квартиру и перевести деньги на "безопасный счет". Артистка обратилась в полицию и подала судебный иск, в котором потребовала признать сделку недействительной и вернуть ей квартиру. Но Лурье утверждала, что покупка была добросовестной. Она подала встречный судебный иск, в котором потребовала выселить из жилья Долину, ее дочь и внучку. В итоге закон встал на сторону артистки и ей вернули квартиру. Также суд постановил, что Долина не обязана возвращать покупательнице деньги за жилье. Полине Лурье заявили, что она должна взыскивать деньги с осужденных по делу мошенников: курьера Анжелы Цырульниковой, "дропов" Дмитрия Леонтьева, Артура Каменецкого и Андрея Основы. Москвичка осталась без жилья и огромной суммы, что вызвало широкий общественный резонанс. На Ларису Долину обрушился шквал критики от коллег по шоу-бизнесу и поклонников, а в соцсетях певицу стали массово "отменять".

4 Как Лурье оспаривает право на квартиру в суде? Покупательница квартиры Долиной подала жалобу во Второй кассационный суд, однако он отклонил ее и оставил право собственности за артисткой. Адвокат Полины Лурье также обратилась с претензией в Верховный суд России. Ее рассмотрят на заседании 16 декабря.