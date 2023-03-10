Когда в Алтайском крае наступит метеорологическая весна?

В этом году есть предпосылки, что это может произойти уже в марте

10 марта 2023, 06:35, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Календарная весна в Алтайском крае, как и во всём мире, вступила в свои права с 1 марта. Однако климатическая (она же метеорологическая) весна в нашем регионе начинается обычно в конце марта – начале апреля, когда среднесуточная температура поднимается выше нуля. Об этом amic.ru сообщила начальник отдела по гидрометеообеспечению регионального Гидрометцентра Людмила Сырых.

"Март в Сибири относится ещё к зимнему периоду. Устойчивый переход через ноль, который длится не меньше пяти дней, обычно происходит в конце марта. Однако в этом году есть предпосылки, что настоящая весна может начаться раньше средних многолетних дат", – отмечает синоптик.

Самый ранний приход весны в Алтайском крае был зафиксирован в 2016 году: в отдельных районах она началась 16 марта, а на всей территории региона – 26-го числа этого же месяца.

Среднемесячная многолетняя температура марта составляет в нашем регионе -5,8 градуса. Наиболее тёплый первый месяц весны выдался в 2002 году. Тогда этот показатель составил -0,7 градуса. В 1898 году его среднемесячная температура была равна -17,7 градуса. Это самый холодный март за историю метеонаблюдений.

Разброс экстремальных температур в этом месяце очень большой: от -41 градуса 10 марта 1912 года до +16,4 градуса 30 марта 1989-го. Кстати, в марте за год выпадает наименьшее количество осадков.

"Норма для этого месяца в Алтайском крае равна 19 мм. Но в этом году мы фиксируем превышение данного показателя. В районах уже выпало от двух до четырёх декадных норм осадков. Это достаточно много. Например, в Барнауле к 9 марта выпало 413%: 25 мм при норме в 6 мм", – говорит Людмила Сырых.